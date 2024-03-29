https://sputnikarabic.ae/20240329/الخارجية-الروسية-الضربات-الإسرائيلية-على-سوريا-غير-مقبولة--وموسكو-تدين-هذه-التصرفات-الاستفزازية-1087502308.html

الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة وموسكو تدين هذه التصرفات الاستفزازية

الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة وموسكو تدين هذه التصرفات الاستفزازية

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الضربات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة على الإطلاق، وموسكو تدين هذه التصرفات وتعتبرها... 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T16:08+0000

2024-03-29T16:08+0000

2024-03-29T16:08+0000

روسيا

العالم العربي

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وأضافت زاخاروفا: "مرة أخرى، نؤكد أن مثل هذه الأعمال العدوانية ضد الجمهورية العربية السورية، والتي تشكل انتهاكا صارخا لسيادة هذا البلد والقواعد الأساسية للقانون الدولي، غير مقبولة على الإطلاق، ونحن ندين بشدة هذه الأعمال الاستفزازية التي تستخدم القوة، وهي محفوفة بالمخاطر. مع عواقب خطيرة للغاية في سياق التدهور الحاد في الوضع في المنطقة الفلسطينية-الصراع الإسرائيلي".وقال المصدر العسكري، إنه "في حوالي الساعة 1:45 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفًا عددًا من النقاط في ريف حلب، وذلك بالتزامن مع اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها".وأمس الخميس، أعلنت الوزارة إصابة مدنيين اثنين، فضلًا عن وقوع خسائر مادية جراء "العدوان الإسرائيلي" على أحد المباني السكنية في ريف دمشق .ويسيطر على ريف حلب الشمالي تنظيم مسلح يدعى الجيش الوطني إلى جانب مجموعات تتبع "هيئة تحرير الشام" (تنظيم جبهة النصرة سابقاً الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الذي يسيطر على إدلب وريفها.يذكر أن سوريا، وبرغم استعادة سيطرتها، بدعم أساسي من روسيا، على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، إلا أنه ما تزال هناك حتى اليوم، بؤر إرهابية، تحاول بدعم أمريكي ومن الخارج زعزعة استقرار الأوضاع.

https://sputnikarabic.ae/20240329/مقتل-وإصابة-عسكريين-ومدنيين-في-هجوم-إسرائيلي-جوي-على-ريف-حلب-1087473118.html

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