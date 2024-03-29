الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة وموسكو تدين هذه التصرفات الاستفزازية

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لجنة التحقيق الروسية: إرهابيو هجوم "كروكوس" توجهوا إلى أوكرانيا بعد جريمتهم للحصول على مكافأة مالية
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البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
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6 د
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حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
15:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
15:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العدل الدولية تقرر إلزام إسرائيل بضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى غزة دون تأخير
16:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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11 د
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"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
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https://sputnikarabic.ae/20240329/الخارجية-الروسية-الضربات-الإسرائيلية-على-سوريا-غير-مقبولة--وموسكو-تدين-هذه-التصرفات-الاستفزازية-1087502308.html
الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة وموسكو تدين هذه التصرفات الاستفزازية
الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة وموسكو تدين هذه التصرفات الاستفزازية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الضربات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة على الإطلاق، وموسكو تدين هذه التصرفات وتعتبرها... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T16:08+0000
2024-03-29T16:08+0000
روسيا
العالم العربي
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وأضافت زاخاروفا: "مرة أخرى، نؤكد أن مثل هذه الأعمال العدوانية ضد الجمهورية العربية السورية، والتي تشكل انتهاكا صارخا لسيادة هذا البلد والقواعد الأساسية للقانون الدولي، غير مقبولة على الإطلاق، ونحن ندين بشدة هذه الأعمال الاستفزازية التي تستخدم القوة، وهي محفوفة بالمخاطر. مع عواقب خطيرة للغاية في سياق التدهور الحاد في الوضع في المنطقة الفلسطينية-الصراع الإسرائيلي".وقال المصدر العسكري، إنه "في حوالي الساعة 1:45 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفًا عددًا من النقاط في ريف حلب، وذلك بالتزامن مع اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها".وأمس الخميس، أعلنت الوزارة إصابة مدنيين اثنين، فضلًا عن وقوع خسائر مادية جراء "العدوان الإسرائيلي" على أحد المباني السكنية في ريف دمشق .ويسيطر على ريف حلب الشمالي تنظيم مسلح يدعى الجيش الوطني إلى جانب مجموعات تتبع "هيئة تحرير الشام" (تنظيم جبهة النصرة سابقاً الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الذي يسيطر على إدلب وريفها.يذكر أن سوريا، وبرغم استعادة سيطرتها، بدعم أساسي من روسيا، على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، إلا أنه ما تزال هناك حتى اليوم، بؤر إرهابية، تحاول بدعم أمريكي ومن الخارج زعزعة استقرار الأوضاع.
https://sputnikarabic.ae/20240329/مقتل-وإصابة-عسكريين-ومدنيين-في-هجوم-إسرائيلي-جوي-على-ريف-حلب-1087473118.html
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روسيا, العالم العربي

الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة وموسكو تدين هذه التصرفات الاستفزازية

16:08 GMT 29.03.2024
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© ALEXANDER NEMENOV
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الضربات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة على الإطلاق، وموسكو تدين هذه التصرفات وتعتبرها استفزازية، تعليقا على تقارير عن غارات جوية إسرائيلية على محافظات سورية.
وأضافت زاخاروفا: "مرة أخرى، نؤكد أن مثل هذه الأعمال العدوانية ضد الجمهورية العربية السورية، والتي تشكل انتهاكا صارخا لسيادة هذا البلد والقواعد الأساسية للقانون الدولي، غير مقبولة على الإطلاق، ونحن ندين بشدة هذه الأعمال الاستفزازية التي تستخدم القوة، وهي محفوفة بالمخاطر. مع عواقب خطيرة للغاية في سياق التدهور الحاد في الوضع في المنطقة الفلسطينية-الصراع الإسرائيلي".
وأفاد مصدر عسكري سوري لمراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين جراء قصف جوي إسرائيلي بالتزامن مع هجوم من جماعات إرهابية على مدينة حلب.
الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
مقتل وإصابة عسكريين ومدنيين في هجوم إسرائيلي جوي على ريف حلب
01:33 GMT
وقال المصدر العسكري، إنه "في حوالي الساعة 1:45 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفًا عددًا من النقاط في ريف حلب، وذلك بالتزامن مع اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها".
وأضاف أن "العدوان أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".
وأمس الخميس، أعلنت الوزارة إصابة مدنيين اثنين، فضلًا عن وقوع خسائر مادية جراء "العدوان الإسرائيلي" على أحد المباني السكنية في ريف دمشق .
ويسيطر على ريف حلب الشمالي تنظيم مسلح يدعى الجيش الوطني إلى جانب مجموعات تتبع "هيئة تحرير الشام" (تنظيم جبهة النصرة سابقاً الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الذي يسيطر على إدلب وريفها.
يذكر أن سوريا، وبرغم استعادة سيطرتها، بدعم أساسي من روسيا، على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، إلا أنه ما تزال هناك حتى اليوم، بؤر إرهابية، تحاول بدعم أمريكي ومن الخارج زعزعة استقرار الأوضاع.
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