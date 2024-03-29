https://sputnikarabic.ae/20240329/دول-غربية-تمنع-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-يوغوسلافيا-1087497158.html

دول غربية تمنع عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن يوغوسلافيا

دول غربية تمنع عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن يوغوسلافيا

سبوتنيك عربي

منعت الدول الغربية، يوم الخميس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، دعت إليها روسيا الاتحادية، لمناقشة قصف دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) ليوغسلافيا قبل 25 عامًا. 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T06:37+0000

2024-03-29T06:37+0000

2024-03-29T13:46+0000

العالم

يوغوسلافيا

منظمة الأمم المتحدة

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg

منعت الدول الغربية مرة أخرى عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بناء على طلب من روسيا حول موضوع القصف الذي نفذه حلف "الناتو" على يوغوسلافيا قبل 25 عامًا، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".وطلبت موسكو عقد الاجتماع اليوم، بعد أن عطلت فرنسا والولايات المتحدة اجتماعا لمجلس الأمن الدولي حول هذا الموضوع يوم الاثنين. ثم قال الممثل الفرنسي لدى الأمم المتحدة، إن هذا الموضوع "ليس له أي صلة، وأنه من المفترض أنه لم يقم أحد بتنسيق جدول أعمال الاجتماعات لهذا اليوم مع فرنسا". ورغم أن رئاسة اليابان كانت قد وافقت من قبل على جدول الأعمال، إلا أن باريس أجبرت على طرح الموضوع للتصويت، ونتيجة لذلك لم يتم عقد الاجتماع. وذكرت البعثة الدائمة الروسية أن السبب الحقيقي للانهيار هو أن ممثلي الدول الغربية يخشون مناقشة عامة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول قصف الناتو ليوغوسلافيا.في عام 1999، أدت مواجهة مسلحة بين الانفصاليين الألبان من جيش تحرير كوسوفو وقوات الأمن الصربية إلى قصف جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (التي كانت تتألف في ذلك الوقت من صربيا والجبل الأسود) من قبل قوات "الناتو". تم تنفيذ العملية العسكرية دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بناءً على تأكيد الدول الغربية بأن سلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قد نفذت تطهيرًا عرقيًا في منطقة الحكم الذاتي في كوسوفو وتسببت في كارثة إنسانية هناك. استمرت الغارات الجوية لحلف شمال الأطلسي في الفترة من 24 مارس/ آذار إلى 10 يونيو/ حزيران 1999.وأدى قصف "الناتو" إلى مقتل أكثر من 2.5 ألف شخص، بينهم 87 طفلاً، وخسارة 100 مليار دولار، ويسجل الأطباء عواقب استخدام اليورانيوم المنضب، مما يؤدي إلى زيادة الإصابة بالسرطان.

https://sputnikarabic.ae/20240324/الرئيس-السابق-للمخابرات-الصربية-لا-نستطيع-أن-نغفر-لحلف-شمال-الأطلسي-1087321756.html

يوغوسلافيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, يوغوسلافيا, منظمة الأمم المتحدة