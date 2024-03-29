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https://sputnikarabic.ae/20240329/دول-غربية-تمنع-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-يوغوسلافيا-1087497158.html
دول غربية تمنع عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن يوغوسلافيا
دول غربية تمنع عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن يوغوسلافيا
سبوتنيك عربي
منعت الدول الغربية، يوم الخميس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، دعت إليها روسيا الاتحادية، لمناقشة قصف دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) ليوغسلافيا قبل 25 عامًا. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T06:37+0000
2024-03-29T13:46+0000
العالم
يوغوسلافيا
منظمة الأمم المتحدة
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منعت الدول الغربية مرة أخرى عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بناء على طلب من روسيا حول موضوع القصف الذي نفذه حلف "الناتو" على يوغوسلافيا قبل 25 عامًا، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".وطلبت موسكو عقد الاجتماع اليوم، بعد أن عطلت فرنسا والولايات المتحدة اجتماعا لمجلس الأمن الدولي حول هذا الموضوع يوم الاثنين. ثم قال الممثل الفرنسي لدى الأمم المتحدة، إن هذا الموضوع "ليس له أي صلة، وأنه من المفترض أنه لم يقم أحد بتنسيق جدول أعمال الاجتماعات لهذا اليوم مع فرنسا". ورغم أن رئاسة اليابان كانت قد وافقت من قبل على جدول الأعمال، إلا أن باريس أجبرت على طرح الموضوع للتصويت، ونتيجة لذلك لم يتم عقد الاجتماع. وذكرت البعثة الدائمة الروسية أن السبب الحقيقي للانهيار هو أن ممثلي الدول الغربية يخشون مناقشة عامة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول قصف الناتو ليوغوسلافيا.في عام 1999، أدت مواجهة مسلحة بين الانفصاليين الألبان من جيش تحرير كوسوفو وقوات الأمن الصربية إلى قصف جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (التي كانت تتألف في ذلك الوقت من صربيا والجبل الأسود) من قبل قوات "الناتو". تم تنفيذ العملية العسكرية دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بناءً على تأكيد الدول الغربية بأن سلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قد نفذت تطهيرًا عرقيًا في منطقة الحكم الذاتي في كوسوفو وتسببت في كارثة إنسانية هناك. استمرت الغارات الجوية لحلف شمال الأطلسي في الفترة من 24 مارس/ آذار إلى 10 يونيو/ حزيران 1999.وأدى قصف "الناتو" إلى مقتل أكثر من 2.5 ألف شخص، بينهم 87 طفلاً، وخسارة 100 مليار دولار، ويسجل الأطباء عواقب استخدام اليورانيوم المنضب، مما يؤدي إلى زيادة الإصابة بالسرطان.
https://sputnikarabic.ae/20240324/الرئيس-السابق-للمخابرات-الصربية-لا-نستطيع-أن-نغفر-لحلف-شمال-الأطلسي-1087321756.html
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العالم, يوغوسلافيا, منظمة الأمم المتحدة
العالم, يوغوسلافيا, منظمة الأمم المتحدة

دول غربية تمنع عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن يوغوسلافيا

06:37 GMT 29.03.2024 (تم التحديث: 13:46 GMT 29.03.2024)
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© AFP 2023 / ED JONES
تابعنا عبر
منعت الدول الغربية، يوم الخميس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، دعت إليها روسيا الاتحادية، لمناقشة قصف دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) ليوغسلافيا قبل 25 عامًا.
منعت الدول الغربية مرة أخرى عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بناء على طلب من روسيا حول موضوع القصف الذي نفذه حلف "الناتو" على يوغوسلافيا قبل 25 عامًا، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وطلبت موسكو عقد الاجتماع اليوم، بعد أن عطلت فرنسا والولايات المتحدة اجتماعا لمجلس الأمن الدولي حول هذا الموضوع يوم الاثنين. ثم قال الممثل الفرنسي لدى الأمم المتحدة، إن هذا الموضوع "ليس له أي صلة، وأنه من المفترض أنه لم يقم أحد بتنسيق جدول أعمال الاجتماعات لهذا اليوم مع فرنسا".
أم من كوسوفو تقود أطفالها الباكين خارج بيك، كوسوفو، يوغوسلافيا على طول طريق ثلجي يؤدي إلى إقليم الجبل الأسود اليوغوسلافي القريب يوم 31 مارس 1999 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
الرئيس السابق للمخابرات الصربية: لا نستطيع أن نغفر لحلف شمال الأطلسي
24 مارس, 08:02 GMT
ورغم أن رئاسة اليابان كانت قد وافقت من قبل على جدول الأعمال، إلا أن باريس أجبرت على طرح الموضوع للتصويت، ونتيجة لذلك لم يتم عقد الاجتماع. وذكرت البعثة الدائمة الروسية أن السبب الحقيقي للانهيار هو أن ممثلي الدول الغربية يخشون مناقشة عامة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول قصف الناتو ليوغوسلافيا.
في عام 1999، أدت مواجهة مسلحة بين الانفصاليين الألبان من جيش تحرير كوسوفو وقوات الأمن الصربية إلى قصف جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (التي كانت تتألف في ذلك الوقت من صربيا والجبل الأسود) من قبل قوات "الناتو". تم تنفيذ العملية العسكرية دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بناءً على تأكيد الدول الغربية بأن سلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قد نفذت تطهيرًا عرقيًا في منطقة الحكم الذاتي في كوسوفو وتسببت في كارثة إنسانية هناك. استمرت الغارات الجوية لحلف شمال الأطلسي في الفترة من 24 مارس/ آذار إلى 10 يونيو/ حزيران 1999.
وأدى قصف "الناتو" إلى مقتل أكثر من 2.5 ألف شخص، بينهم 87 طفلاً، وخسارة 100 مليار دولار، ويسجل الأطباء عواقب استخدام اليورانيوم المنضب، مما يؤدي إلى زيادة الإصابة بالسرطان.
25 عاما من عدوان الناتو على يوغوسلافيا - سبوتنيك عربي
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25 عاما على عدوان "الناتو" ضد يوغوسلافيا
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24 مارس, 07:00 GMT
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