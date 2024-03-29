سلاح الجو الروسي يدمر قاعدة للمسلحين في سوريا

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الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط أنشطة 3 أشخاص كانوا يخططون لهجوم إرهابي في إقليم ستافروبول
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البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
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11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
15:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
15:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العدل الدولية تقرر إلزام إسرائيل بضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى غزة دون تأخير
16:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
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سلاح الجو الروسي يدمر قاعدة للمسلحين في سوريا
سلاح الجو الروسي يدمر قاعدة للمسلحين في سوريا
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، أن ضربة نفذتها القوات الجوية الروسية دمرت قاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا... 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T20:32+0000
2024-03-29T20:32+0000
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وجاء في البيان الصادر عن المركز أن "ضربة نفذتها القوات الجوية الروسية دمرت قاعدة للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في منطقة سلسلة جبال جبل الساطيح في محافظة حمص".وأضاف بوبوف أنه نتيجة إطلاق عبوة ناسفة من طائرة من دون طيار أطلقها الإرهابيون على مواقع قوات الحكومة السورية في قرية معرة موخوس في محافظة إدلب، أصيب عسكري سوري.وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فاديم كوليت، يوم السبت 2 مارس/ آذار الجاري، مقتل 25 إرهابيًا على الأقل، إثر قصف القوات الجوية الروسية معسكر تدريب لمسلحين لإرهابيين.وأفاد مراسل "سبوتنيك" بشن مقاتلات حربية سورية روسية، ظهر اليوم السبت، سلسلة من الغارات على مواقع استراتيجية للمجموعات الإرهابية المسلحة شمال غربي سوريا.وقال المراسل: "إن الغارات استهدفت 4 مواقع لتنظيمي "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة"، و"الحزب الإسلامي التركستاني"، على محاور غرب محافظة إدلب وريف محافظة اللاذقية الشمالي الشرقي".وأوضح المراسل بحسب المعلومات المتوافرة، أن الأهداف التي تم تدميرها عبارة عن ورش لتعديل الطائرات المسيرة وصناعة القذائف الصاروخية، كما تؤكد مقتل 9 مسلحين على الأقل، معظمهم من جنسيات شرق آسيوية.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأنه تم تحييد 3 مسلحين وأصيب آخرون جراء استهداف الجيش السوري لأحد آليات مسلحي "الحزب الإسلامي التركستاني" على محور ريف اللاذقية الشمالي.
https://sputnikarabic.ae/20240329/الخارجية-الروسية-الضربات-الإسرائيلية-على-سوريا-غير-مقبولة--وموسكو-تدين-هذه-التصرفات-الاستفزازية-1087502308.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, روسيا, رصد عسكري

سلاح الجو الروسي يدمر قاعدة للمسلحين في سوريا

20:32 GMT 29.03.2024
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة روسية في قاعدة حميميم
طائرة روسية في قاعدة حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov
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تابعنا عبر
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، أن ضربة نفذتها القوات الجوية الروسية دمرت قاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في منطقة سلسلة جبلية في محافظة حمص في سوريا.
وجاء في البيان الصادر عن المركز أن "ضربة نفذتها القوات الجوية الروسية دمرت قاعدة للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في منطقة سلسلة جبال جبل الساطيح في محافظة حمص".
وأضاف بوبوف أنه نتيجة إطلاق عبوة ناسفة من طائرة من دون طيار أطلقها الإرهابيون على مواقع قوات الحكومة السورية في قرية معرة موخوس في محافظة إدلب، أصيب عسكري سوري.
وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فاديم كوليت، يوم السبت 2 مارس/ آذار الجاري، مقتل 25 إرهابيًا على الأقل، إثر قصف القوات الجوية الروسية معسكر تدريب لمسلحين لإرهابيين.
وأوضح كوليت أن معسكر الإرهابيين الذي تم استهدافه، يقع في محافظة حلب شمال غربي سوريا.
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة وموسكو تدين هذه التصرفات الاستفزازية
16:08 GMT
وأضاف كوليت: "دمرت ضربة وجهتها القوات الجوفضائية الروسية في منطقة بلدة قباسين بمحافظة حلب، معسكر تدريب لمسلحين ضالعين في قصف قوات نظامية سورية، حيث قُتل 25 إرهابيًا على الأقل".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بشن مقاتلات حربية سورية روسية، ظهر اليوم السبت، سلسلة من الغارات على مواقع استراتيجية للمجموعات الإرهابية المسلحة شمال غربي سوريا.
وقال المراسل: "إن الغارات استهدفت 4 مواقع لتنظيمي "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة"، و"الحزب الإسلامي التركستاني"، على محاور غرب محافظة إدلب وريف محافظة اللاذقية الشمالي الشرقي".
وأوضح المراسل بحسب المعلومات المتوافرة، أن الأهداف التي تم تدميرها عبارة عن ورش لتعديل الطائرات المسيرة وصناعة القذائف الصاروخية، كما تؤكد مقتل 9 مسلحين على الأقل، معظمهم من جنسيات شرق آسيوية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأنه تم تحييد 3 مسلحين وأصيب آخرون جراء استهداف الجيش السوري لأحد آليات مسلحي "الحزب الإسلامي التركستاني" على محور ريف اللاذقية الشمالي.
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