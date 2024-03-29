https://sputnikarabic.ae/20240329/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-قاعدة-للمسلحين-في-سوريا-1087511770.html

سلاح الجو الروسي يدمر قاعدة للمسلحين في سوريا

سلاح الجو الروسي يدمر قاعدة للمسلحين في سوريا

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، أن ضربة نفذتها القوات الجوية الروسية دمرت قاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا... 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T20:32+0000

2024-03-29T20:32+0000

2024-03-29T20:32+0000

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وجاء في البيان الصادر عن المركز أن "ضربة نفذتها القوات الجوية الروسية دمرت قاعدة للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في منطقة سلسلة جبال جبل الساطيح في محافظة حمص".وأضاف بوبوف أنه نتيجة إطلاق عبوة ناسفة من طائرة من دون طيار أطلقها الإرهابيون على مواقع قوات الحكومة السورية في قرية معرة موخوس في محافظة إدلب، أصيب عسكري سوري.وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فاديم كوليت، يوم السبت 2 مارس/ آذار الجاري، مقتل 25 إرهابيًا على الأقل، إثر قصف القوات الجوية الروسية معسكر تدريب لمسلحين لإرهابيين.وأفاد مراسل "سبوتنيك" بشن مقاتلات حربية سورية روسية، ظهر اليوم السبت، سلسلة من الغارات على مواقع استراتيجية للمجموعات الإرهابية المسلحة شمال غربي سوريا.وقال المراسل: "إن الغارات استهدفت 4 مواقع لتنظيمي "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة"، و"الحزب الإسلامي التركستاني"، على محاور غرب محافظة إدلب وريف محافظة اللاذقية الشمالي الشرقي".وأوضح المراسل بحسب المعلومات المتوافرة، أن الأهداف التي تم تدميرها عبارة عن ورش لتعديل الطائرات المسيرة وصناعة القذائف الصاروخية، كما تؤكد مقتل 9 مسلحين على الأقل، معظمهم من جنسيات شرق آسيوية.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأنه تم تحييد 3 مسلحين وأصيب آخرون جراء استهداف الجيش السوري لأحد آليات مسلحي "الحزب الإسلامي التركستاني" على محور ريف اللاذقية الشمالي.

https://sputnikarabic.ae/20240329/الخارجية-الروسية-الضربات-الإسرائيلية-على-سوريا-غير-مقبولة--وموسكو-تدين-هذه-التصرفات-الاستفزازية-1087502308.html

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