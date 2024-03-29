https://sputnikarabic.ae/20240329/القوات-الروسية-تهاجم-منشآت-الطاقة-والدفاع-الجوي-الأوكرانية-1087492698.html
القوات الروسية تهاجم منشآت الطاقة والدفاع الجوي الأوكرانية
القوات الروسية تهاجم منشآت الطاقة والدفاع الجوي الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة ضد منشآت الطاقة والدفاع الجوي الأوكرانية. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T11:23+0000
2024-03-29T11:23+0000
2024-03-29T11:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "شنت القوات المسلحة الروسية، الليلة الماضية، ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة وبعيدة المدى، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت "كينجال"، بالإضافة إلى طائرات دون طيار ضد منشآت الطاقة والدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأشارت الدفاع إلى أنه "تم تحقيق أهداف الضربات".ووفقا للدفاع، فإن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية وصلت إلى 30 عسكريًا ومركبتين، بالإضافة إلى مدفع من طراز "كراب" بولندي الصنع، ومدفع من طراز "أكاتسيا"، ومدفع من طراز "دي-20" ومدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوذديكا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديوالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240329/القائد-العام-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-الجيش-الروسي-يتفوق-علينا-بـ-6-أضعاف-1087492450.html
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روسيا
القوات الروسية تهاجم منشآت الطاقة والدفاع الجوي الأوكرانية
11:23 GMT 29.03.2024 (تم التحديث: 11:40 GMT 29.03.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة ضد منشآت الطاقة والدفاع الجوي الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "شنت القوات المسلحة الروسية، الليلة الماضية، ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة وبعيدة المدى، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت "كينجال"، بالإضافة إلى طائرات دون طيار ضد منشآت الطاقة والدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأشارت الدفاع إلى أنه "تم تحقيق أهداف الضربات".
وأضافت الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات القوات الروسية أربع هجمات لمجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ووفقا للدفاع، فإن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية وصلت إلى 30 عسكريًا ومركبتين، بالإضافة إلى مدفع من طراز "كراب" بولندي الصنع، ومدفع من طراز "أكاتسيا"، ومدفع من طراز "دي-20" ومدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوذديكا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.