صحيفة: أوكرانيا ستهزم في الصراع بحلول الصيف

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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
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مدار الليل والنهار
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183 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
15:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
15:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العدل الدولية تقرر إلزام إسرائيل بضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى غزة دون تأخير
16:03 GMT
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240329/صحيفة-أوكرانيا-ستهزم-في-الصراع-بحلول-الصيف-1087497331.html
صحيفة: أوكرانيا ستهزم في الصراع بحلول الصيف
صحيفة: أوكرانيا ستهزم في الصراع بحلول الصيف
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة بريطانية، بأنه من الممكن أن تُهزم أوكرانيا في صراعها مع روسيا بحلول الصيف. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T13:28+0000
2024-03-29T13:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "الحلفاء الغربيون (لكييف) لديهم فهم متزايد بأن أوكرانيا تخسر أمام روسيا في العمليات القتالية على الأرض وقد تواجه الهزيمة بحلول الصيف".وأضافت: "تقصف روسيا بنيران المدفعية وبالصواريخ والطائرات دون طيار على الخطوط الأمامية بكثافة أكبر بخمس مرات".وأوضحت الصحيفة أن دول الناتو والاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إلى اعتماد استراتيجية مشتركة لمنع وقوع "كارثة" في أوكرانيا.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240329/خبير-بريطاني-تسيركون-الروسي-فرط-الصوتي-قادر-على-اختراق-دفاعات-الناتو-1087495203.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحيفة: أوكرانيا ستهزم في الصراع بحلول الصيف

13:28 GMT 29.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أفادت صحيفة بريطانية، بأنه من الممكن أن تُهزم أوكرانيا في صراعها مع روسيا بحلول الصيف.
وقالت الصحيفة: "الحلفاء الغربيون (لكييف) لديهم فهم متزايد بأن أوكرانيا تخسر أمام روسيا في العمليات القتالية على الأرض وقد تواجه الهزيمة بحلول الصيف".

وأشارت إلى أن "القوة النارية الروسية أكبر بخمس مرات من قدرات القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت: "تقصف روسيا بنيران المدفعية وبالصواريخ والطائرات دون طيار على الخطوط الأمامية بكثافة أكبر بخمس مرات".

وفقا لصحيفة "ستاندرد" البريطانية، فإن "قوات فلاديمير زيلينسكي منهكة".

وأوضحت الصحيفة أن دول الناتو والاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إلى اعتماد استراتيجية مشتركة لمنع وقوع "كارثة" في أوكرانيا.
قارب صواريخ صغير مولنيا (البرق) من طراز تارانتول من المشروع 1241 (تارانتول بحسب تصنيف الناتو) - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير بريطاني: "تسيركون" الروسي فرط الصوتي قادر على اختراق دفاعات الناتو
12:39 GMT
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.

وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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