https://sputnikarabic.ae/20240329/صحيفة-أوكرانيا-ستهزم-في-الصراع-بحلول-الصيف-1087497331.html
صحيفة: أوكرانيا ستهزم في الصراع بحلول الصيف
صحيفة: أوكرانيا ستهزم في الصراع بحلول الصيف
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة بريطانية، بأنه من الممكن أن تُهزم أوكرانيا في صراعها مع روسيا بحلول الصيف. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T13:28+0000
2024-03-29T13:28+0000
2024-03-29T13:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "الحلفاء الغربيون (لكييف) لديهم فهم متزايد بأن أوكرانيا تخسر أمام روسيا في العمليات القتالية على الأرض وقد تواجه الهزيمة بحلول الصيف".وأضافت: "تقصف روسيا بنيران المدفعية وبالصواريخ والطائرات دون طيار على الخطوط الأمامية بكثافة أكبر بخمس مرات".وأوضحت الصحيفة أن دول الناتو والاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إلى اعتماد استراتيجية مشتركة لمنع وقوع "كارثة" في أوكرانيا.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240329/خبير-بريطاني-تسيركون-الروسي-فرط-الصوتي-قادر-على-اختراق-دفاعات-الناتو-1087495203.html
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روسيا, العالم
صحيفة: أوكرانيا ستهزم في الصراع بحلول الصيف
أفادت صحيفة بريطانية، بأنه من الممكن أن تُهزم أوكرانيا في صراعها مع روسيا بحلول الصيف.
وقالت الصحيفة: "الحلفاء الغربيون (لكييف) لديهم فهم متزايد بأن أوكرانيا تخسر أمام روسيا في العمليات القتالية على الأرض وقد تواجه الهزيمة بحلول الصيف".
وأشارت إلى أن "القوة النارية الروسية أكبر بخمس مرات من قدرات القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت: "تقصف روسيا بنيران المدفعية وبالصواريخ والطائرات دون طيار على الخطوط الأمامية بكثافة أكبر بخمس مرات".
وفقا لصحيفة "ستاندرد" البريطانية، فإن "قوات فلاديمير زيلينسكي منهكة".
وأوضحت الصحيفة أن دول الناتو والاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إلى اعتماد استراتيجية مشتركة لمنع وقوع "كارثة" في أوكرانيا.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.