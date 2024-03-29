هزة أرضية تضرب مدينة مرسى مطروح شمالي مصر

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اعتقال 9 أشخاص في طاجيكستان للاشتباه بصلتهم بالهجوم الإرهابي على "كروكوس"
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
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1 د
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3 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sputnikarabic.ae/20240329/هزة-أرضية-تضرب-مدينة-مرسى-مطروح-شمالي-مصر-1087480634.html
هزة أرضية تضرب مدينة مرسى مطروح شمالي مصر
هزة أرضية تضرب مدينة مرسى مطروح شمالي مصر
سبوتنيك عربي
أعلنت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر، اليوم الجمعة، تسجيل هزة أرضية على بعد 855 كيلومترا شمال مرسى مطروح، وأن مركزها يقع جنوب اليونان. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T09:56+0000
2024-03-29T09:56+0000
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ونقل موقع "بوابة الأهرام"، عن معهد البحوث الفلكية، أن الهزة الأرضية بياناتها كالآتي:- تاريخ الحدوث 29-3-2024.- وقت الحدوث: 09:12:47 صباحا بالتوقيت المحلي.- القوة: 5.7 درجة على مقياس ريختر.- خط العرض: 37.40 شمالا.- خط الطول: 21.50 شرقا.- العمق: 25 كم.وأفاد المعهد، بأنه ورد له ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.وكان معهد البحوث الجيوفيزيائية في العاصمة اليونانية أثينا، قد أعلن صباح اليوم، وقوع زلزال بقوة 5.7 ريختر.ولم تذكر السلطات اليونانية بعد ما إذا كان هناك ضحايا أو أضرار في المباني، كما لم يتم إصدار تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).فيما أفادت تقارير محلية بأنه تم إخلاء العديد من المدارس، وشعر بالزلزال السكان في جميع أنحاء غرب اليونان، وجزيرة زاكينثوس السياحية، وحتى أثينا على بعد 300 كيلومتر.يشار إلى أن أعمق جزء في البحر المتوسط يقع ​بين غرب اليونان وجزيرة صقلية الإيطالية، والذي يبلغ نحو 5 آلاف متر. وتلتقي الصفائح الأفريقية والأوروبية في هذه المنطقة، وتحدث هناك زلازل قوية على نحو متكرر.يذكر أن عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، الدكتور جاد القاضي، كان قد صرح في وقت سابق، بأن البلاد تشهد يومياً هزات يتم رصدها وتسجيلها، لكنها غير محسوسة، ولا يشعر بها المواطنون.وقال المسؤول المصري إن طبيعة الزلازل التي تحدث في الأراضي المصرية لها قوة أقل من المتوسط، موضحًا أن مناطق شمالي وشرقي البلاد هي الأكثر عرضة للهزات.كما أشار إلى أنه من حين لآخر تشهد البلاد هزات ويكون مصدرها الأصلي خارج الأراضي المصرية من القوس الهيليني أو شرق المتوسط.
https://sputnikarabic.ae/20170502/زلزال-القرن-تشيلي-1023810535.html
https://sputnikarabic.ae/20230203/زلزال-خفيف-يضرب-مدينة-الغردقة-المصرية-1073070704.html
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اليونان, مصر, أخبار مصر الآن, زلزال, العالم, العالم العربي, الأخبار
اليونان, مصر, أخبار مصر الآن, زلزال, العالم, العالم العربي, الأخبار

هزة أرضية تضرب مدينة مرسى مطروح شمالي مصر

09:56 GMT 29.03.2024
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© AP Photo
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أعلنت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر، اليوم الجمعة، تسجيل هزة أرضية على بعد 855 كيلومترا شمال مرسى مطروح، وأن مركزها يقع جنوب اليونان.
ونقل موقع "بوابة الأهرام"، عن معهد البحوث الفلكية، أن الهزة الأرضية بياناتها كالآتي:
- تاريخ الحدوث 29-3-2024.
- وقت الحدوث: 09:12:47 صباحا بالتوقيت المحلي.
- القوة: 5.7 درجة على مقياس ريختر.
- خط العرض: 37.40 شمالا.
- خط الطول: 21.50 شرقا.
- العمق: 25 كم.
وأفاد المعهد، بأنه ورد له ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
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2 مايو 2017, 15:59 GMT
وكان معهد البحوث الجيوفيزيائية في العاصمة اليونانية أثينا، قد أعلن صباح اليوم، وقوع زلزال بقوة 5.7 ريختر.
ولم تذكر السلطات اليونانية بعد ما إذا كان هناك ضحايا أو أضرار في المباني، كما لم يتم إصدار تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).
فيما أفادت تقارير محلية بأنه تم إخلاء العديد من المدارس، وشعر بالزلزال السكان في جميع أنحاء غرب اليونان، وجزيرة زاكينثوس السياحية، وحتى أثينا على بعد 300 كيلومتر.
يشار إلى أن أعمق جزء في البحر المتوسط يقع ​بين غرب اليونان وجزيرة صقلية الإيطالية، والذي يبلغ نحو 5 آلاف متر. وتلتقي الصفائح الأفريقية والأوروبية في هذه المنطقة، وتحدث هناك زلازل قوية على نحو متكرر.
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يذكر أن عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، الدكتور جاد القاضي، كان قد صرح في وقت سابق، بأن البلاد تشهد يومياً هزات يتم رصدها وتسجيلها، لكنها غير محسوسة، ولا يشعر بها المواطنون.
وقال المسؤول المصري إن طبيعة الزلازل التي تحدث في الأراضي المصرية لها قوة أقل من المتوسط، موضحًا أن مناطق شمالي وشرقي البلاد هي الأكثر عرضة للهزات.
كما أشار إلى أنه من حين لآخر تشهد البلاد هزات ويكون مصدرها الأصلي خارج الأراضي المصرية من القوس الهيليني أو شرق المتوسط.
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