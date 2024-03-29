https://sputnikarabic.ae/20240329/هزة-أرضية-تضرب-مدينة-مرسى-مطروح-شمالي-مصر-1087480634.html

هزة أرضية تضرب مدينة مرسى مطروح شمالي مصر

هزة أرضية تضرب مدينة مرسى مطروح شمالي مصر

سبوتنيك عربي

أعلنت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر، اليوم الجمعة، تسجيل هزة أرضية على بعد 855 كيلومترا شمال مرسى مطروح، وأن مركزها يقع جنوب اليونان. 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T09:56+0000

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ونقل موقع "بوابة الأهرام"، عن معهد البحوث الفلكية، أن الهزة الأرضية بياناتها كالآتي:- تاريخ الحدوث 29-3-2024.- وقت الحدوث: 09:12:47 صباحا بالتوقيت المحلي.- القوة: 5.7 درجة على مقياس ريختر.- خط العرض: 37.40 شمالا.- خط الطول: 21.50 شرقا.- العمق: 25 كم.وأفاد المعهد، بأنه ورد له ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.وكان معهد البحوث الجيوفيزيائية في العاصمة اليونانية أثينا، قد أعلن صباح اليوم، وقوع زلزال بقوة 5.7 ريختر.ولم تذكر السلطات اليونانية بعد ما إذا كان هناك ضحايا أو أضرار في المباني، كما لم يتم إصدار تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).فيما أفادت تقارير محلية بأنه تم إخلاء العديد من المدارس، وشعر بالزلزال السكان في جميع أنحاء غرب اليونان، وجزيرة زاكينثوس السياحية، وحتى أثينا على بعد 300 كيلومتر.يشار إلى أن أعمق جزء في البحر المتوسط يقع ​بين غرب اليونان وجزيرة صقلية الإيطالية، والذي يبلغ نحو 5 آلاف متر. وتلتقي الصفائح الأفريقية والأوروبية في هذه المنطقة، وتحدث هناك زلازل قوية على نحو متكرر.يذكر أن عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، الدكتور جاد القاضي، كان قد صرح في وقت سابق، بأن البلاد تشهد يومياً هزات يتم رصدها وتسجيلها، لكنها غير محسوسة، ولا يشعر بها المواطنون.وقال المسؤول المصري إن طبيعة الزلازل التي تحدث في الأراضي المصرية لها قوة أقل من المتوسط، موضحًا أن مناطق شمالي وشرقي البلاد هي الأكثر عرضة للهزات.كما أشار إلى أنه من حين لآخر تشهد البلاد هزات ويكون مصدرها الأصلي خارج الأراضي المصرية من القوس الهيليني أو شرق المتوسط.

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اليونان, مصر, أخبار مصر الآن, زلزال, العالم, العالم العربي, الأخبار