القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 21 مرة خلال اليوم الماضي

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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
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ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
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صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
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عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
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غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
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خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
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عالم سبوتنيك
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240330/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-21-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1087513489.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 21 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 21 مرة خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 21 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 59 مقذوفا من عيارات مختلفة. 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T00:44+0000
2024-03-30T00:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة19 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 10 على محور دونيتسك ، و10على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور ياسينوفاتسكايا".وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20240329/زيلينسكي-يعترف-بأن-واشنطن-غير-راضية-عن-هجمات-أوكرانيا-على-منشآت-الطاقة-الروسية-1087513224.html
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القوات الأوكرانية, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 21 مرة خلال اليوم الماضي

00:44 GMT 30.03.2024 (تم التحديث: 00:54 GMT 30.03.2024)
© Sputnik . Victor Antoniuk / الانتقال إلى بنك الصورقوات جمهورية دونيستك الشعبية تحرر مطار ماريوبول من القوات المسلحة الأوكرانية، أوكرانيا 25 مارس 2022
قوات جمهورية دونيستك الشعبية تحرر مطار ماريوبول من القوات المسلحة الأوكرانية، أوكرانيا 25 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
© Sputnik . Victor Antoniuk
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أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 21 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 59 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة19 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 10 على محور دونيتسك ، و10على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور ياسينوفاتسكايا".

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 59 مقذوفا مختلفة العيارات.

وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يعترف بأن واشنطن غير راضية عن هجمات أوكرانيا على منشآت الطاقة الروسية
أمس, 23:00 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.
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