https://sputnikarabic.ae/20240330/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-21-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1087513489.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 21 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 21 مرة خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 21 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 59 مقذوفا من عيارات مختلفة. 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T00:44+0000
2024-03-30T00:44+0000
2024-03-30T00:54+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة19 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 10 على محور دونيتسك ، و10على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور ياسينوفاتسكايا".وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20240329/زيلينسكي-يعترف-بأن-واشنطن-غير-راضية-عن-هجمات-أوكرانيا-على-منشآت-الطاقة-الروسية-1087513224.html
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القوات الأوكرانية, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 21 مرة خلال اليوم الماضي
00:44 GMT 30.03.2024 (تم التحديث: 00:54 GMT 30.03.2024)
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 21 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 59 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة19 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 10 على محور دونيتسك ، و10على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور ياسينوفاتسكايا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 59 مقذوفا مختلفة العيارات.
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.