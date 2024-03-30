https://sputnikarabic.ae/20240330/الجيش-الروسي-يستهدف-مطارا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-نيكولاييف-1087524912.html
الجيش الروسي يستهدف مطارا للقوات المسلحة الأوكرانية في نيكولاييف
الجيش الروسي يستهدف مطارا للقوات المسلحة الأوكرانية في نيكولاييف
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف الروسية، سيرغي ليبيديف، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الروسية، هاجمت مطار "مارتينوفسكي" ووحدة عسكرية في مقاطعة... 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T12:01+0000
2024-03-30T12:01+0000
2024-03-30T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت ليبيديف: "في الساعة 13.50، تم تنفيذ ضربات على مطار مارتينوفسكي في مقاطعة نيكولاييف. اليوم (السبت)، تم تسجيل نشاط الطيران في المطار، أقلعت طائرة وهبطت وأقلعت مرة أخرى، أطلقت صاروخًا واحدًا وهبطت، لا توجد بيانات دقيقة عن الأضرار التي لحقت بالطائرة، لكن بعد الاستهداف لم يسمع صوتها، ولا يزال الدخان يتصاعد من المطار".وأردف، قائلا: "لقد تم استهداف الأفراد في هذا الاتجاه وهرعت سيارات الإسعاف مع صافرات الإنذار في هذا الاتجاه، كما تم تدمير معدات ثقيلة أيضًا، وفقًا لبعض التقارير، من طرازات غربية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديوالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240329/زيلينسكي-الجيش-الأوكراني-سيتراجع-باستمرار-إذا-لم-تقدم-واشنطن-لكييف-المساعدة-اللازمة-1087511935.html
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روسيا
الجيش الروسي يستهدف مطارا للقوات المسلحة الأوكرانية في نيكولاييف
12:01 GMT 30.03.2024 (تم التحديث: 12:32 GMT 30.03.2024)
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف الروسية، سيرغي ليبيديف، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الروسية، هاجمت مطار "مارتينوفسكي" ووحدة عسكرية في مقاطعة نيكولاييف في أوكرانيا، ودمرت معدات عسكرية غربية.
وقالت ليبيديف: "في الساعة 13.50، تم تنفيذ ضربات على مطار مارتينوفسكي في مقاطعة نيكولاييف. اليوم (السبت)، تم تسجيل نشاط الطيران في المطار، أقلعت طائرة وهبطت وأقلعت مرة أخرى، أطلقت صاروخًا واحدًا وهبطت، لا توجد بيانات دقيقة عن الأضرار التي لحقت بالطائرة، لكن بعد الاستهداف لم يسمع صوتها، ولا يزال الدخان يتصاعد من المطار".
ووفقًا لما ذكره منسق العمل السري، فقد تم تنفيذ غارة أخرى في الساعة 12.20 ظهرًا، على وحدة عسكرية تقع على جانب مرتفعات بوغسكي، مضيفا: "كانت هناك ثلاث ضربات في منطقة بوغسكي بالقرب من فوزنيسينسك، ويتصاعد دخان داكن كثيف من ثلاثة أماكن".
وأردف، قائلا: "لقد تم استهداف الأفراد في هذا الاتجاه وهرعت سيارات الإسعاف مع صافرات الإنذار في هذا الاتجاه، كما تم تدمير معدات ثقيلة أيضًا، وفقًا لبعض التقارير، من طرازات غربية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.