https://sputnikarabic.ae/20240330/الجيش-الروسي-يستهدف-مطارا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-نيكولاييف-1087524912.html

الجيش الروسي يستهدف مطارا للقوات المسلحة الأوكرانية في نيكولاييف

الجيش الروسي يستهدف مطارا للقوات المسلحة الأوكرانية في نيكولاييف

سبوتنيك عربي

أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف الروسية، سيرغي ليبيديف، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الروسية، هاجمت مطار "مارتينوفسكي" ووحدة عسكرية في مقاطعة... 30.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-30T12:01+0000

2024-03-30T12:01+0000

2024-03-30T12:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت ليبيديف: "في الساعة 13.50، تم تنفيذ ضربات على مطار مارتينوفسكي في مقاطعة نيكولاييف. اليوم (السبت)، تم تسجيل نشاط الطيران في المطار، أقلعت طائرة وهبطت وأقلعت مرة أخرى، أطلقت صاروخًا واحدًا وهبطت، لا توجد بيانات دقيقة عن الأضرار التي لحقت بالطائرة، لكن بعد الاستهداف لم يسمع صوتها، ولا يزال الدخان يتصاعد من المطار".وأردف، قائلا: "لقد تم استهداف الأفراد في هذا الاتجاه وهرعت سيارات الإسعاف مع صافرات الإنذار في هذا الاتجاه، كما تم تدمير معدات ثقيلة أيضًا، وفقًا لبعض التقارير، من طرازات غربية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديوالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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