تونس.. نشطاء ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 لـ"يوم الأرض" الفلسطيني.. صور
16:25 GMT 30.03.2024 (تم التحديث: 16:56 GMT 30.03.2024)
© Sputnik . Mariam.Gaderaنشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
© Sputnik . Mariam.Gadera
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نظم، اليوم السبت، عدد من نشطاء المجتمع المدني والمنظمات الوطنية في تونس، مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وذلك إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني.
كما تأتي هذه المسيرة دعما وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا ورفضا للحرب المتواصلة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
© Sputnik . Mariam.Gaderaنشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
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© Sputnik . Mariam.Gadera
نشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
© Sputnik . Mariam.Gaderaنشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
2/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
نشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
© Sputnik . Mariam.Gaderaنشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
3/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
نشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
© Sputnik . Mariam.Gaderaنشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
4/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
نشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
© Sputnik . Mariam.Gaderaنشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
5/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
نشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
© Sputnik . Mariam.Gaderaنشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
6/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
نشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
© Sputnik . Mariam.Gaderaنشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
7/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
نشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
© Sputnik . Mariam.Gaderaنشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
8/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
نشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
© Sputnik . Mariam.Gaderaنشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
9/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
نشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
© Sputnik . Mariam.Gaderaنشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
10/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
نشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
1/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
نشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
2/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
نشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
3/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
نشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
4/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
نشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
5/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
نشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
6/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
نشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
7/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
نشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
8/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
نشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
9/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
نشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
10/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
نشطاء تونسيون ينظمون مسيرة إحياء للذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني
وطالب المتظاهرون بوقف الحرب في قطاع غزة فورا ومحاسبة إسرائيل على كل جرائمها التي ارتكبتها ضد سكان قطاع غزة منذ ما يقارب الـ6 أشهر، بحسب مراسلة "سبوتنيك"، التي رصدت جانبا من تلك المسيرة بالفيديو والصور.
واعتبر المتظاهرون أن "تحدّي إسرائيل كل القوانين والمعايير الإنسانية، هو أمر مرفوض، وطالبوا بوقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل نحو 33 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 75 ألفا آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين، بينما يواجه سكان القطاع أوضاعا إنسانية مأساوية بسبب قلة الماء والغذاء والدواء وفرض قيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.