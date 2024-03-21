https://sputnikarabic.ae/20240321/-الدفاع-الروسية-تعلن-بدء-إنتاج-القنابل-الجوية-شديدة-الانفجار-فاب3000-على-نطاق-واسع-1087236640.html
الدفاع الروسية تعلن بدء إنتاج القنابل الجوية شديدة الانفجار "فاب–3000" على نطاق واسع
الدفاع الروسية تعلن بدء إنتاج القنابل الجوية شديدة الانفجار "فاب–3000" على نطاق واسع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن بدء الإنتاج على نطاق واسع للقنابل الجوية شديدة الانفجار "فاب–3000"، التي تزن 3 أطنان. 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T15:25+0000
2024-03-21T15:25+0000
2024-03-21T15:25+0000
روسيا
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وقام وزير الدفاع سيرغي شويغو، اليوم، بتفقد عمليات تنفيذ حجوزات وزارة الدفاع في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري بمقاطعة نيجني نوفغورود.وأشارت الوزارة كذلك، إلى توسيع نطاق وتنوع ذخيرة المدفعية المنتجة.الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة تونينكويه على محور أفدييفكاوأضاف البيان، أن حجم إنتاج المصنع من معدات المدفعية والطيران التدميرية الحديثة، قد زاد بمعدل خمسة أضعاف، منذ العام الماضي.وأوضحت الوزارة أنه "تم تحقيق هذه النتائج بفضل عملية إعادة تفعيل مرافق الإنتاج والمعدات التقنية، وتحديث خطوط إنتاج المقذوفات، وتزويدها بمعدات حديثة عالية التقنية في المؤسسة. ومنذ عام 2022، تمت إعادة بناء المصنع وتحديثه، وتوسيع مساحة الإنتاج بما يزيد عن 45 ألف متر مربع".
https://sputnikarabic.ae/20240321/شويغو-يتفحص-إنتاج-ذخيرة-غياتسينت-1087234704.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن بدء إنتاج القنابل الجوية شديدة الانفجار "فاب–3000" على نطاق واسع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن بدء الإنتاج على نطاق واسع للقنابل الجوية شديدة الانفجار "فاب–3000"، التي تزن 3 أطنان.
وقام وزير الدفاع سيرغي شويغو، اليوم، بتفقد عمليات تنفيذ حجوزات وزارة الدفاع في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري بمقاطعة نيجني نوفغورود.
وجاء في بيان الوزارة: "أبلغ مسؤولو المجمع وزير الدفاع سيرغي شويغو، بأن المؤسسة قامت بزيادة إنتاج القنابل الجوية من طراز "فاب-500" بعدة أضعاف، كما ضاعفت إنتاجها لقنابل "فاب-1500"، ومنذ شباط/فبراير من هذا العام، تم تنظيم عملية الإنتاج الموسع لقنابل "فاب-3000".
وأشارت الوزارة كذلك، إلى توسيع نطاق وتنوع ذخيرة المدفعية المنتجة.
وأضاف البيان، أن حجم إنتاج المصنع من معدات المدفعية والطيران التدميرية الحديثة
، قد زاد بمعدل خمسة أضعاف، منذ العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أنه "تم تحقيق هذه النتائج بفضل عملية إعادة تفعيل مرافق الإنتاج والمعدات التقنية، وتحديث خطوط إنتاج المقذوفات، وتزويدها بمعدات حديثة عالية التقنية في المؤسسة. ومنذ عام 2022، تمت إعادة بناء المصنع وتحديثه، وتوسيع مساحة الإنتاج بما يزيد عن 45 ألف متر مربع".