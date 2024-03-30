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https://sputnikarabic.ae/20240330/لجنة-التحقيق-الروسية-تحدد-هويات-134-قتيلا-من-ضحايا-هجوم-كروكوس-الإرهابي-1087533777.html
لجنة التحقيق الروسية تحدد هويات 134 قتيلا من ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي
لجنة التحقيق الروسية تحدد هويات 134 قتيلا من ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي
سبوتنيك عربي
أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، تحديد هويات 134 شخصا قتلوا في الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" قرب موسكو، في 22 آذار/ مارس الجاري. 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T15:53+0000
2024-03-30T15:53+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
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وذكرت اللجنة في بيان أن "رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين عقد اجتماعًا عملياتيًا، استمع خلاله إلى تقرير من فريق التحقيق حول التقدم المحرز في التحقيق الخاص بالقضية الجنائية للعمل الإرهابي في كراسنوغورسك، وفي الوقت الحالي أمكن للتحقيق التعرف على 134 شخصًا قُتلوا نتيجة للهجوم الإرهابي".تصويت... برأيك من يقف وراء منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي؟وأضاف البيان: "لفت باستريكين الانتباه إلى ضرورة تحديد جميع الأحداث التي سبقت الهجوم الإرهابي بالتفصيل، الأمر الذي سيسمح بتحديد الدائرة الكاملة للمتواطئين، والأهم من ذلك، منظميه وعملائه".واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20240329/لجنة-التحقيق-الروسية-إرهابيو-هجوم-كروكوس-توجهوا-إلى-أوكرانيا-بعد-جريمتهم-للحصول-على-مكافأة-مالية-1087501670.html
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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

لجنة التحقيق الروسية تحدد هويات 134 قتيلا من ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي

15:53 GMT 30.03.2024
© Photo / EMERCOM of the Russian Federationإزالة الأنقاض من قبل طواقم وزارة الطوارئ الروسية في قاعة "كروكوس سيتي" في موسكو
إزالة الأنقاض من قبل طواقم وزارة الطوارئ الروسية في قاعة كروكوس سيتي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
© Photo / EMERCOM of the Russian Federation
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أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، تحديد هويات 134 شخصا قتلوا في الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" قرب موسكو، في 22 آذار/ مارس الجاري.
وذكرت اللجنة في بيان أن "رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين عقد اجتماعًا عملياتيًا، استمع خلاله إلى تقرير من فريق التحقيق حول التقدم المحرز في التحقيق الخاص بالقضية الجنائية للعمل الإرهابي في كراسنوغورسك، وفي الوقت الحالي أمكن للتحقيق التعرف على 134 شخصًا قُتلوا نتيجة للهجوم الإرهابي".
تصويت... برأيك من يقف وراء منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي؟
إزالة الأنقاض من قبل طواقم وزارة الطوارئ الروسية في قاعة كروكوس سيتي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
لجنة التحقيق الروسية: إرهابيو هجوم "كروكوس" توجهوا إلى أوكرانيا بعد جريمتهم للحصول على مكافأة مالية
أمس, 15:58 GMT
وأضاف البيان: "لفت باستريكين الانتباه إلى ضرورة تحديد جميع الأحداث التي سبقت الهجوم الإرهابي بالتفصيل، الأمر الذي سيسمح بتحديد الدائرة الكاملة للمتواطئين، والأهم من ذلك، منظميه وعملائه".
وتابع البيان أن الفحوص الجينية مستمرة لتحديد هويات الضحايا المجهولين الباقين، وأن المحققين وعلماء الجريمة يعملون على مدار الساعة.
واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
قاعة الحفلات الموسيقية كروكوس سيتي في ضواحي مدينة موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
"سبوتنيك" تعثر على محفظة عملات مشفرة وسيطة محتملة في قضية الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
08:35 GMT
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.
بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديو
وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.

كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.

كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
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