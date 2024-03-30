https://sputnikarabic.ae/20240330/لجنة-التحقيق-الروسية-تحدد-هويات-134-قتيلا-من-ضحايا-هجوم-كروكوس-الإرهابي-1087533777.html

لجنة التحقيق الروسية تحدد هويات 134 قتيلا من ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي

لجنة التحقيق الروسية تحدد هويات 134 قتيلا من ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي

سبوتنيك عربي

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، تحديد هويات 134 شخصا قتلوا في الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" قرب موسكو، في 22 آذار/ مارس الجاري. 30.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-30T15:53+0000

2024-03-30T15:53+0000

2024-03-30T15:53+0000

الهجوم الإرهابي في موسكو

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وذكرت اللجنة في بيان أن "رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين عقد اجتماعًا عملياتيًا، استمع خلاله إلى تقرير من فريق التحقيق حول التقدم المحرز في التحقيق الخاص بالقضية الجنائية للعمل الإرهابي في كراسنوغورسك، وفي الوقت الحالي أمكن للتحقيق التعرف على 134 شخصًا قُتلوا نتيجة للهجوم الإرهابي".تصويت... برأيك من يقف وراء منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي؟وأضاف البيان: "لفت باستريكين الانتباه إلى ضرورة تحديد جميع الأحداث التي سبقت الهجوم الإرهابي بالتفصيل، الأمر الذي سيسمح بتحديد الدائرة الكاملة للمتواطئين، والأهم من ذلك، منظميه وعملائه".واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.

https://sputnikarabic.ae/20240329/لجنة-التحقيق-الروسية-إرهابيو-هجوم-كروكوس-توجهوا-إلى-أوكرانيا-بعد-جريمتهم-للحصول-على-مكافأة-مالية-1087501670.html

https://sputnikarabic.ae/20240330/سبوتنيك-تعثر-على-محفظة-عملات-مشفرة-وسيطة-محتملة-في-قضية-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-1087518020.html

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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن