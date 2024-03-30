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وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بتوسيع وتيرة الهجمات العسكرية في لبنان
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بتوسيع وتيرة الهجمات العسكرية في لبنان
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الجمعة، بأن "تل أبيب ستعمل على توسيع الحملة العسكرية ضد "حزب الله" في لبنان". 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T09:53+0000
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وأكد غالانت، عقب تقييم للأوضاع على الجبهة الشمالية، أن "القوات الإسرائيلية ستوسع عملياتها وتزيد معدل الهجمات على لبنان، وسنصل إلى بيروت وأماكن أبعد"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضاف أن "إسرائيل تتحول من الدفاع في مواجهة "حزب الله" إلى ملاحقته، وسوف نصل إلى أي مكان يعمل فيه، في بيروت ودمشق وفي أماكن أبعد".يذكر أنه منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بشكل شبه يومي بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.وتشن إسرائيل منذ أسابيع غارات جوية أكثر عمقا داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفةً مواقع لـ"حزب الله"، ما زاد المخاوف المحلية والدولية في الآونة الأخيرة من احتمال اندلاع حرب مفتوحة. كما نفذت عدة ضربات على سيارات في الجنوب، ضمن خطة لاغتيال قيادات في "حزب الله" و"حماس".وأول أمس الخميس، دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إلى وقف التصعيد "فورًا" في جنوب لبنان.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 33 ألف قتيل، وأكثر من 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240329/مقتل-شخص-باستهداف-طائرة-مسيرة-إسرائيلية-لسيارة-جنوبي-لبنان-فيديو-1087477950.html
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وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بتوسيع وتيرة الهجمات العسكرية في لبنان

09:53 GMT 30.03.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayovوزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الجمعة، بأن "تل أبيب ستعمل على توسيع الحملة العسكرية ضد "حزب الله" في لبنان".
وأكد غالانت، عقب تقييم للأوضاع على الجبهة الشمالية، أن "القوات الإسرائيلية ستوسع عملياتها وتزيد معدل الهجمات على لبنان، وسنصل إلى بيروت وأماكن أبعد"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف أن "إسرائيل تتحول من الدفاع في مواجهة "حزب الله" إلى ملاحقته، وسوف نصل إلى أي مكان يعمل فيه، في بيروت ودمشق وفي أماكن أبعد".
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
مقتل شخص باستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة جنوبي لبنان... فيديو
أمس, 08:33 GMT
يذكر أنه منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بشكل شبه يومي بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.
وتشن إسرائيل منذ أسابيع غارات جوية أكثر عمقا داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفةً مواقع لـ"حزب الله"، ما زاد المخاوف المحلية والدولية في الآونة الأخيرة من احتمال اندلاع حرب مفتوحة. كما نفذت عدة ضربات على سيارات في الجنوب، ضمن خطة لاغتيال قيادات في "حزب الله" و"حماس".
وأول أمس الخميس، دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إلى وقف التصعيد "فورًا" في جنوب لبنان.
مقاتلة F-15 الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
زيادة القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.. توسيع الحرب أم لتحسين شروط التفاوض؟
28 مارس, 18:37 GMT
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 33 ألف قتيل، وأكثر من 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
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