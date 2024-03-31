إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" إلى المدار حاملا قمرا صناعيا لتصوير الأرض.. فيديو
© Sputnik . Alexei Filippov / الانتقال إلى بنك الصورأعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" عن حدوث عطل للصاروخ الحامل "سويوز إم إس -10" الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية.
أعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" عن حدوث عطل للصاروخ الحامل "سويوز إم إس -10" الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية.
© Sputnik . Alexei Filippov/
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انطلق صاروخ "سويوز-2.1 بي" إلى المدار، اليوم الأحد، حاملا قمرا صناعيا لتصوير الأرض عالي الدقة، من قاعدة "بايكونور" الفضائية.
وأوضح بث مباشر للإطلاق نشرته وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، إطلاق الصاروخ ووضع القمر الصناعي في المدار.
وتم تصميم القمر الصناعي للرصد والتصوير العالي الدقة لسطح الأرض لاستكشاف الموارد الطبيعية.
مشاهد لإطلاق صاروخ "سويوز - 2.1 بي"، الذي يحمل القمر الصناعي "4 Resurs- P" لاستشعار الأرض عن بعد، من قاعدة "بايكونور" الفضائية pic.twitter.com/uuiwPMjH8G— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 31, 2024
كما يمكن استخدام القمر الصناعي لرصد التلوث والأضرار البيئية والبحث عن الرواسب المعدنية وتقييم ظروف الجليد، وكذلك رصد حالات الطوارئ، وإنشاء وتحديث الخرائط الطبوغرافية والملاحية.
وكانت وكالة الفضاء الحكومية الروسية "روسكوسموس"، قد أفادت الشهر الماضي، بأن الوكالة تخطط لإطلاق أكثر من 40 صاروخا روسيا، في عام 2024.
وقال المدير العام لـ"روسكوسموس"، يوري بوريسوف، في لقاء مع البوابة الإخبارية الإلكترونية "بروكوسموس" (عن الفضاء)، ردًا على سؤال حول عدد الخطط التي لدى الوكالة لعمليات إطلاق الصواريخ إلى الفضاء، في عام 2024: "أكثر من 40".
27 أكتوبر 2023, 16:27 GMT
وأشار إلى أن "الخطط تظل دائما خططا"، حيث لم يتم تنفيذ برنامج الإطلاق بالكامل، العام الماضي، ويتم بذل الجهود لتجنب أي تأجيل لعمليات الإطلاق، في عام 2024.
وأجرت روسيا 19 عملية إطلاق صاروخي إلى الفضاء في عام 2023، فيما نفذت 22 عملية إطلاق في عام 2022، و25 عملية إطلاق في عام 2021، و17 فقط في عام 2020.
وبحسب البيانات المنشورة على موقع "روسكوسموس"، فإن آخر مرة نفذت روسيا فيها أكثر من 40 عملية إطلاق كانت في عام 1994، حيث بلغ عددها 49 عملية إطلاق، في ذلك الوقت.