https://sputnikarabic.ae/20240331/إطلاق-صاروخ-سويوز-21-بي-إلى-المدار-حاملا-قمرا-صناعيا-لتصوير-الأرض-فيديو-1087552045.html

إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" إلى المدار حاملا قمرا صناعيا لتصوير الأرض.. فيديو

إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" إلى المدار حاملا قمرا صناعيا لتصوير الأرض.. فيديو

سبوتنيك عربي

انطلق صاروخ "سويوز-2.1 بي" إلى المدار، اليوم الأحد، حاملا قمرا صناعيا لتصوير الأرض عالي الدقة، من قاعدة "بايكونور" الفضائية. 31.03.2024, سبوتنيك عربي

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وأوضح بث مباشر للإطلاق نشرته وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، إطلاق الصاروخ ووضع القمر الصناعي في المدار.وتم تصميم القمر الصناعي للرصد والتصوير العالي الدقة لسطح الأرض لاستكشاف الموارد الطبيعية.كما يمكن استخدام القمر الصناعي لرصد التلوث والأضرار البيئية والبحث عن الرواسب المعدنية وتقييم ظروف الجليد، وكذلك رصد حالات الطوارئ، وإنشاء وتحديث الخرائط الطبوغرافية والملاحية.وكانت وكالة الفضاء الحكومية الروسية "روسكوسموس"، قد أفادت الشهر الماضي، بأن الوكالة تخطط لإطلاق أكثر من 40 صاروخا روسيا، في عام 2024.وقال المدير العام لـ"روسكوسموس"، يوري بوريسوف، في لقاء مع البوابة الإخبارية الإلكترونية "بروكوسموس" (عن الفضاء)، ردًا على سؤال حول عدد الخطط التي لدى الوكالة لعمليات إطلاق الصواريخ إلى الفضاء، في عام 2024: "أكثر من 40".وأشار إلى أن "الخطط تظل دائما خططا"، حيث لم يتم تنفيذ برنامج الإطلاق بالكامل، العام الماضي، ويتم بذل الجهود لتجنب أي تأجيل لعمليات الإطلاق، في عام 2024.وأجرت روسيا 19 عملية إطلاق صاروخي إلى الفضاء في عام 2023، فيما نفذت 22 عملية إطلاق في عام 2022، و25 عملية إطلاق في عام 2021، و17 فقط في عام 2020.وبحسب البيانات المنشورة على موقع "روسكوسموس"، فإن آخر مرة نفذت روسيا فيها أكثر من 40 عملية إطلاق كانت في عام 1994، حيث بلغ عددها 49 عملية إطلاق، في ذلك الوقت.

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