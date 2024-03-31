إعلام: الاقتصاد الألماني وخلفه الأوروبي على حافة الهاوية

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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:33 GMT
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صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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4 د
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السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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28 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
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19 د
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14 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:23 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
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ملفات ساخنة
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مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
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عالم سبوتنيك
اقتراح إسرائيلي بتشكيل قوة متعددة الجنسيات لحفظ الأمن في غزة
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جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
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خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
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هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
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مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
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https://sputnikarabic.ae/20240331/إعلام-الاقتصاد-الألماني-وخلفه-الأوروبي-على-حافة-الهاوية-1087560044.html
إعلام: الاقتصاد الألماني وخلفه الأوروبي على حافة الهاوية
إعلام: الاقتصاد الألماني وخلفه الأوروبي على حافة الهاوية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الاقتصاد الألماني في حالة سيئة، وكذا وضع الاتحاد الأوروبي بأكمله. 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T15:26+0000
2024-03-31T15:26+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا والعقوبات اللاحقة ضد روسيا وضعت الاقتصاد الألماني على حافة الهاوية".وأشار إلى أن بداية التراجع الصناعي في ألمانيا سهّل ذلك، لكن الضرر الأكبر وقع بسبب الصراع في أوكرانيا، لافتا إلى أن الأزمات الألمانية دائما تتحول إلى أزمة أوروبية.وكتب الصحفي الألماني فولفغانغ مونخاو في صحيفة "إل باييس": "جيران ألمانيا في أوروبا الوسطى والشرقية مندمجون إلى حد كبير في سلاسل التوريد الألمانية. ويعتمد الاتحاد الأوروبي أيضًا على مساهمة ألمانيا في ميزانية الاتحاد وعلى شرائها للسندات الحكومية لدعم منطقة اليورو".وفي وقت سابق، قال رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW)، مارسيل فراتشير، إن ألمانيا ربما خسرت أكثر من 200 مليار يورو بسبب الصراع في أوكرانيا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.وفي وقت سابق، لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إلى أن مشتريات ألمانيا من الغاز الطبيعي المسال بأسعار باهظة بدلا من غاز خطوط الأنابيب الروسية، تخفض مستوى "قدرتها التنافسية، والاقتصادية ككل إلى الصفر".وأشارت روسيا مرارا إلى أن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا، لأنه بذلك سيصبح رهين تبعية جديدة أقوى بسبب ارتفاع الأسعار، وشددت موسكو على أن أولئك الذين رفضوا شراء النفط والغاز الروسيين لن يجدوا بديلا عن شرائه إلا بسعر أعلى من خلال الوسطاء.
https://sputnikarabic.ae/20240331/الاقتصاد-الروسي-يدخل-قائمة-أسرع-5-اقتصادات-نموا-في-مجموعة-الـ20-1087548934.html
https://sputnikarabic.ae/20240222/صندوق-النقد-الدولي-روسيا-فاجأت-العالم-بقوة-نموها-الاقتصادي-في-ظل-العقوبات-1086319472.html
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اقتصاد, روسيا, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
اقتصاد, روسيا, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: الاقتصاد الألماني وخلفه الأوروبي على حافة الهاوية

15:26 GMT 31.03.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الاقتصاد الألماني في حالة سيئة، وكذا وضع الاتحاد الأوروبي بأكمله.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا والعقوبات اللاحقة ضد روسيا وضعت الاقتصاد الألماني على حافة الهاوية".
وأشار إلى أن بداية التراجع الصناعي في ألمانيا سهّل ذلك، لكن الضرر الأكبر وقع بسبب الصراع في أوكرانيا، لافتا إلى أن الأزمات الألمانية دائما تتحول إلى أزمة أوروبية.
الطائرات الهجومية سو-25ام بي ترسم علم روسيا في نهاية العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
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08:17 GMT
وكتب الصحفي الألماني فولفغانغ مونخاو في صحيفة "إل باييس": "جيران ألمانيا في أوروبا الوسطى والشرقية مندمجون إلى حد كبير في سلاسل التوريد الألمانية. ويعتمد الاتحاد الأوروبي أيضًا على مساهمة ألمانيا في ميزانية الاتحاد وعلى شرائها للسندات الحكومية لدعم منطقة اليورو".
وفي وقت سابق، قال رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW)، مارسيل فراتشير، إن ألمانيا ربما خسرت أكثر من 200 مليار يورو بسبب الصراع في أوكرانيا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.
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22 فبراير, 16:43 GMT
وفي وقت سابق، لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إلى أن مشتريات ألمانيا من الغاز الطبيعي المسال بأسعار باهظة بدلا من غاز خطوط الأنابيب الروسية، تخفض مستوى "قدرتها التنافسية، والاقتصادية ككل إلى الصفر".
وأشارت روسيا مرارا إلى أن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا، لأنه بذلك سيصبح رهين تبعية جديدة أقوى بسبب ارتفاع الأسعار، وشددت موسكو على أن أولئك الذين رفضوا شراء النفط والغاز الروسيين لن يجدوا بديلا عن شرائه إلا بسعر أعلى من خلال الوسطاء.
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