https://sputnikarabic.ae/20240331/الرئيس-الإيراني-قطع-كامل-العلاقات-مع-إسرائيل-إحدى-الطرق-الفعالة-لوقف-الحرب-في-غزة-1087558254.html
الرئيس الإيراني: قطع كامل العلاقات مع إسرائيل إحدى الطرق الفعالة لوقف الحرب في غزة
الرئيس الإيراني: قطع كامل العلاقات مع إسرائيل إحدى الطرق الفعالة لوقف الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
اتهم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة تقديم كل أنواع الدعم المادي والعسكري لإسرائيل. 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T14:35+0000
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وقال رئيسي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إن "قطع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل إحدى الطرق الفعالة لوقف الحرب في غزة"، مشيرا إلى "المعاناة والألم الذي لا يوصف الذي يعيشه أهل القطاع جراء استمرار جرائم الكيان الصهيوني الغاصب رغم صدور قرار وقف إطلاق النار من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف: أن "الكيان الصهيوني لا يلتزم ليس فقط بهذا القرار، ولكن أيضا بأي قانون ومعاهدة وميثاق دولي"، متابعا: "انتهاك أكثر من 400 بيان وقرار دولي يظهر الطبيعة العدوانية والخرق للقانون ومعاداة الإنسانية من قبل هذا الكيان الأمر الذي يتطلب التعاون الجاد من الدول الإسلامية لدعم شعب غزة المظلوم".كما أكد رئيسي ضرورة تعاون ووحدة الدول الإسلامية في مجال إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لمنع المجاعة في فلسطين، وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية لأي مبادرة في هذا المجال.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240331/شكري-وعبد-اللهيان-يناقشان-تطورات-أزمة-غزة-ويؤكدان-ضرورة-وقف-الحرب-1087557014.html
https://sputnikarabic.ae/20240326/إيران-قرار-مجلس-الأمن-بوقف-إطلاق-النار-في-غزة-خطوة-إيجابية-لكنها-غير-كافية-1087386005.html
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إيران, أخبار إيران, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار تركيا اليوم, إبراهيم رئيسي, رجب طيب أردوغان, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, أخبار إيران, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار تركيا اليوم, إبراهيم رئيسي, رجب طيب أردوغان, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الرئيس الإيراني: قطع كامل العلاقات مع إسرائيل إحدى الطرق الفعالة لوقف الحرب في غزة
اتهم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة تقديم كل أنواع الدعم المادي والعسكري لإسرائيل.
وقال رئيسي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إن "قطع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل إحدى الطرق الفعالة لوقف الحرب في غزة"، مشيرا إلى "المعاناة والألم الذي لا يوصف الذي يعيشه أهل القطاع جراء استمرار جرائم الكيان الصهيوني الغاصب رغم صدور قرار وقف إطلاق النار من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأضاف: أن "الكيان الصهيوني لا يلتزم ليس فقط بهذا القرار، ولكن أيضا بأي قانون ومعاهدة وميثاق دولي"، متابعا: "انتهاك أكثر من 400 بيان وقرار دولي يظهر الطبيعة العدوانية والخرق للقانون ومعاداة الإنسانية من قبل هذا الكيان الأمر الذي يتطلب التعاون الجاد من الدول الإسلامية لدعم شعب غزة المظلوم".
كما أكد رئيسي ضرورة تعاون ووحدة الدول الإسلامية في مجال إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لمنع المجاعة في فلسطين، وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية لأي مبادرة في هذا المجال.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"
؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.