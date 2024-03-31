https://sputnikarabic.ae/20240331/بالقرب-من-الحدود-التركية-قتلى-وجرحى-بانفجار-سيارة-شمالي-سوريا-صور-1087550103.html
بالقرب من الحدود التركية.. قتلى وجرحى بانفجار سيارة شمالي سوريا.. صور
بالقرب من الحدود التركية.. قتلى وجرحى بانفجار سيارة شمالي سوريا.. صور
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، بمقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بسوق شعبي في مدينة أعزاز بريف حلب شمالي سوريا، التي تسيطر عليها... 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T09:07+0000
2024-03-31T09:07+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. في وقت ذكر مصدر في المدينة لـ"سبوتنيك"، بالقول: "انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبي في مدينة إعزاز شمالي سوريا أسفر عن 3 قتلى وهم طفلان، وامرأة، والمصابون 5 بينهم طفل، وأضرار في المحلات التجارية والممتلكات".ومن جانبها أكدت وكالة "الأناضول" التركية، مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار بسيارة مفخخة بمدينة أعزاز شمالي سوريا، مشيرة إلى أن "الهجوم الذي وقع في قلب سوق أعزاز النابض بالحياة كان في منطقة تسيطر عليها قوات المعارضة".وأوضحت أن الانفجار يقع ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، وأسفر عن أضرار مادية كبيرة واندلاع النيران في الموقع.ويشار إلى أن مدينة إعزاز وغيرها من مناطق الريف الشمالي لمحافظة حلب السورية، قد شهدت تفجيرات بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة.
https://sputnikarabic.ae/20221017/النصرة-تسيطر-على-بلدة-جديدة-في-ريف-حلب-وتواصل-تمددها-نحو-مدينة-إعزاز-الاستراتيجية-1069161549.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
بالقرب من الحدود التركية.. قتلى وجرحى بانفجار سيارة شمالي سوريا.. صور
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، بمقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بسوق شعبي في مدينة أعزاز بريف حلب شمالي سوريا، التي تسيطر عليها المعارضة قرب الحدود التركية.
أنطاكيا - سبوتنيك
. في وقت ذكر مصدر في المدينة لـ"سبوتنيك"، بالقول: "انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبي في مدينة إعزاز شمالي سوريا أسفر عن 3 قتلى وهم طفلان، وامرأة، والمصابون 5 بينهم طفل، وأضرار في المحلات التجارية والممتلكات".
17 أكتوبر 2022, 19:24 GMT
ومن جانبها أكدت وكالة "الأناضول" التركية، مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار بسيارة مفخخة بمدينة أعزاز
شمالي سوريا، مشيرة إلى أن "الهجوم الذي وقع في قلب سوق أعزاز النابض بالحياة كان في منطقة تسيطر عليها قوات المعارضة".
وأوضحت أن الانفجار يقع ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، وأسفر عن أضرار مادية كبيرة واندلاع النيران في الموقع.
ويشار إلى أن مدينة إعزاز وغيرها من مناطق الريف الشمالي لمحافظة حلب السورية،
قد شهدت تفجيرات بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة.