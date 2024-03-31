https://sputnikarabic.ae/20240331/مقاتلات-سو-25-الروسية-تهاجم-مواقع-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-وتدمرها-بدقة-عالية-فيديو-1087550851.html
مقاتلات "سو-25" الروسية تهاجم مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية وتدمرها بدقة عالية... فيديو
مقاتلات "سو-25" الروسية تهاجم مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية وتدمرها بدقة عالية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقطع فيديو لقيام مقاتلات "سو-25" الروسية، بتدمير مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T10:02+0000
2024-03-31T10:02+0000
2024-03-31T10:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "دمرت الطائرات الهجومية من طراز "سو-25" التابعة للقوات الجوية الروسية، مناوبة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه سيفيرودونيتسك".ووفقا للدفاع الروسية، فإن المقاتلات عادت إلى المطار، الذي انطلقت منه بعد التأكد من ضرب جميع الأهداف المحددة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديوالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا, العالم
مقاتلات "سو-25" الروسية تهاجم مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية وتدمرها بدقة عالية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقطع فيديو لقيام مقاتلات "سو-25" الروسية، بتدمير مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "دمرت الطائرات الهجومية من طراز "سو-25" التابعة للقوات الجوية الروسية، مناوبة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه سيفيرودونيتسك".
وأشارت إلى أن المقاتلات الروسية دمرت مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية مع المعدات الحربية والقوة البشرية المتواجدة فيها.
ووفقا للدفاع الروسية، فإن المقاتلات عادت إلى المطار، الذي انطلقت منه بعد التأكد من ضرب جميع الأهداف المحددة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.