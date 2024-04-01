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رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى يتسلم مهامه رسميا
رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى يتسلم مهامه رسميا
سبوتنيك عربي
تسلم رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، محمد مصطفى، مهامه رسميا، اليوم الاثنين، وذلك خلال مراسم التسليم والاستلام من سلفه محمد اشتية، في مكتب رئيس الوزراء في رام... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T13:33+0000
2024-04-01T13:33+0000
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وقالت وكالة "وفا" إن اشتية، سلّم مصطفى عددا من الملفات من بينها خطة إعادة إعمار وإنعاش غزة، وخطة الإصلاح وخطة الطوارئ.ونقلت الوكالة عن اشتية، قوله: "نسلمك اليوم ثلاث وثائق أعدتها الحكومة، الوثيقة الأولى هي خطة الإصلاح التي تم تقديمها إلى العالم، وهي خطة متكاملة تم اعتمادها من المانحين وتم التطوير عليها، والوثيقة الثانية هي خطة الطوارئ للحكومة لعام 2024، والورقة الثالثة هي العبر والدروس فيما يتعلق بقطاع غزة حول الإغاثة وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي".ووجّه اشتية التحية إلى الشعب الفلسطيني "على صموده في كل أماكن تواجده، وإلى جميع موظفي دولة فلسطين"، وتابع كما أتقدم بالشكر والتقدير لإخواني في حركة "فتح"، كوني عضوا في الخلية الأولى للجنة المركزية".وتعهد اشتية أن "يبقى في مواجهة دائمة مع الاحتلال إلى أن يندحر وتتجسد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، ورفع الظلم عن أهلنا في قطاع غزة، وتوحيد الجغرافيا والمؤسسات، وسنبقى أوفياء للشهداء والأسرى".من جانبه أشد مصطفى بـ"إنجازات حكومة اشتية"، مشيرًا إلى أنها كانت مقدّرة بشكل كبير رغم الصعوبات التي واجهت عملها، والتحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، من القتل والدمار والتوسع الاستيطاني".واختتم اشتية اللقاء بإعرابه عن تمنيه التوفيق والسداد لرئيس الوزراء الجديد وحكومته، والثقة الكاملة باستكمال الجهد ومراكمة عمل الحكومات السابقة، للعبور من التحديات المحدقة بالشعب الفلسطيني وقضيته.
https://sputnikarabic.ae/20240330/عباس-يؤكد-على-ضرورة-استلام-دولة-فلسطين-لمهامها-في-قطاع-غزة-كما-هو-الحال-بالضفة-الغربية-1087518463.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى يتسلم مهامه رسميا

13:33 GMT 01.04.2024
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHرئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
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تسلم رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، محمد مصطفى، مهامه رسميا، اليوم الاثنين، وذلك خلال مراسم التسليم والاستلام من سلفه محمد اشتية، في مكتب رئيس الوزراء في رام الله.
وقالت وكالة "وفا" إن اشتية، سلّم مصطفى عددا من الملفات من بينها خطة إعادة إعمار وإنعاش غزة، وخطة الإصلاح وخطة الطوارئ.
ونقلت الوكالة عن اشتية، قوله: "نسلمك اليوم ثلاث وثائق أعدتها الحكومة، الوثيقة الأولى هي خطة الإصلاح التي تم تقديمها إلى العالم، وهي خطة متكاملة تم اعتمادها من المانحين وتم التطوير عليها، والوثيقة الثانية هي خطة الطوارئ للحكومة لعام 2024، والورقة الثالثة هي العبر والدروس فيما يتعلق بقطاع غزة حول الإغاثة وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي".
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ووجّه اشتية التحية إلى الشعب الفلسطيني "على صموده في كل أماكن تواجده، وإلى جميع موظفي دولة فلسطين"، وتابع كما أتقدم بالشكر والتقدير لإخواني في حركة "فتح"، كوني عضوا في الخلية الأولى للجنة المركزية".
وتعهد اشتية أن "يبقى في مواجهة دائمة مع الاحتلال إلى أن يندحر وتتجسد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، ورفع الظلم عن أهلنا في قطاع غزة، وتوحيد الجغرافيا والمؤسسات، وسنبقى أوفياء للشهداء والأسرى".
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من جانبه أشد مصطفى بـ"إنجازات حكومة اشتية"، مشيرًا إلى أنها كانت مقدّرة بشكل كبير رغم الصعوبات التي واجهت عملها، والتحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، من القتل والدمار والتوسع الاستيطاني".
واختتم اشتية اللقاء بإعرابه عن تمنيه التوفيق والسداد لرئيس الوزراء الجديد وحكومته، والثقة الكاملة باستكمال الجهد ومراكمة عمل الحكومات السابقة، للعبور من التحديات المحدقة بالشعب الفلسطيني وقضيته.
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