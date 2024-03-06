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https://sputnikarabic.ae/20240306/اشتية-هناك-فرصة-لإقامة-دولة-فلسطينية-ووضع-حد-للفظائع-الإسرائيلية-1086717164.html
اشتية: هناك فرصة لإقامة دولة فلسطينية ووضع حد للفظائع الإسرائيلية
اشتية: هناك فرصة لإقامة دولة فلسطينية ووضع حد للفظائع الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية في حكومة تصريف الأعمال، محمد اشتية، إن "هناك فرصة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 1967 وعاصمتها القدس". 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T12:47+0000
2024-03-06T12:47+0000
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وأشار اشتية، خلال مقابلة تلفزيوينة، إلى أن "هناك فرصة لنضع حدا للفظائع الإسرائيلية، وفرصة لنضع حداً لمعاناة الفلسطينيين"، معربًا عن استعداده بالتعامل مع المملكة العربية السعودية، ومع الولايات المتحدة، ومع أوروبا والمجتمع الدولي، لعدم ضياع أي فرصة".ولفت إلى أن إسرائيل تستخدم المساعدات الدولية كسلاح استراتيجي لخدمة أهدافها، في محاولة لإخراج الناس من غزة"، مشددًا على أن "اليوم التالي بعد الحرب يجب أن يدور حول شيء واحد، وهو إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، والتي تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل".وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240306/مسؤول-في-حركة-الجهاد-الإسلامي-مخيمات-اللاجئين-في-سوريا-جزء-أصيل-من-معركة-غزة-1086713770.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

اشتية: هناك فرصة لإقامة دولة فلسطينية ووضع حد للفظائع الإسرائيلية

12:47 GMT 06.03.2024
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يتحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مدينة رام الله بالضفة الغربية في 23 أكتوبر 2023
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يتحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مدينة رام الله بالضفة الغربية في 23 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
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قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية في حكومة تصريف الأعمال، محمد اشتية، إن "هناك فرصة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 1967 وعاصمتها القدس".
وأشار اشتية، خلال مقابلة تلفزيوينة، إلى أن "هناك فرصة لنضع حدا للفظائع الإسرائيلية، وفرصة لنضع حداً لمعاناة الفلسطينيين"، معربًا عن استعداده بالتعامل مع المملكة العربية السعودية، ومع الولايات المتحدة، ومع أوروبا والمجتمع الدولي، لعدم ضياع أي فرصة".
ولفت إلى أن إسرائيل تستخدم المساعدات الدولية كسلاح استراتيجي لخدمة أهدافها، في محاولة لإخراج الناس من غزة"، مشددًا على أن "اليوم التالي بعد الحرب يجب أن يدور حول شيء واحد، وهو إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، والتي تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل".
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وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.
كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".
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من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.
وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.
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