https://sputnikarabic.ae/20240401/هيئة-بحرية-بريطانية-تتلقى-بلاغا-عن-وقوع-حادث-جنوبي-البحر-الأحمر-1087600035.html

هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغا عن وقوع حادث جنوبي البحر الأحمر

هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغا عن وقوع حادث جنوبي البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها "تلقت تقريرا عن وقوع حادث على مسافة 150 ميلا بحريا شمال غربي محافظة الحديدة اليمنية. 01.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-01T21:43+0000

2024-04-01T21:43+0000

2024-04-01T21:43+0000

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القاهرة - سبوتنيك. ونصحت الهيئة السفن، بـ "توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه"، بينما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تجدد القصف الجوي الأمريكي والبريطاني على مناطق سيطرتها في محافظة الحديدة (غرب اليمن)، مشيرة إلى تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية غارةً جوية على منطقة الطائف في مديرية الدُرِيهمي جنوب المحافظة الساحلية.ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، استهداف جماعته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 86 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، دعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وجاء الهجوم الجديد قبالة سواحل الحديدة، بعد أيام من تبني جماعة "أنصار الله"، يوم الثلاثاء الماضي، قصف 4 سفن أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ، قالت إنها كانت متجهةً إلى إسرائيل، مضيفة أنها هاجمت بالطائرات المُسيرة، مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر، وأطلقت صواريخ على أهداف في منطقة إيلات جنوب إسرائيل.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20240201/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-تجارية-بريطانية-في-البحر-الأحمر-بالصواريخ-أثناء-توجهها-إلى-إسرائيل-1085659731.html

https://sputnikarabic.ae/20240302/الحكومة-اليمنية-تعلن-غرق-السفينة-البريطانية-روبيمار-في-البحر-الأحمر-بعد-قصفها-من-قبل-أنصار-الله-1086590444.html

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