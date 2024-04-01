هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغا عن وقوع حادث جنوبي البحر الأحمر

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
145 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
On air
07:04 GMT
2 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
08:04 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
10:31 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:14 GMT
14 د
On air
12:05 GMT
24 د
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12:35 GMT
23 د
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13:05 GMT
24 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
14:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي يشارك في مفاوضات جديدة بالقاهرة حول غزة
15:03 GMT
59 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:00 GMT
25 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
17:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
17:54 GMT
6 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:45 GMT
2 د
On air
05:47 GMT
2 د
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4 د
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05:52 GMT
3 د
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05:54 GMT
4 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
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2 د
بلا قيود
خبير: نظام كييف لن يسلم الإرهابيين لموسكو لهذه الأسباب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
15:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
15:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
16:37 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
17:00 GMT
14 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
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https://sputnikarabic.ae/20240401/هيئة-بحرية-بريطانية-تتلقى-بلاغا-عن-وقوع-حادث-جنوبي-البحر-الأحمر-1087600035.html
هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغا عن وقوع حادث جنوبي البحر الأحمر
هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغا عن وقوع حادث جنوبي البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها "تلقت تقريرا عن وقوع حادث على مسافة 150 ميلا بحريا شمال غربي محافظة الحديدة اليمنية. 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T21:43+0000
2024-04-01T21:43+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونصحت الهيئة السفن، بـ "توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه"، بينما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تجدد القصف الجوي الأمريكي والبريطاني على مناطق سيطرتها في محافظة الحديدة (غرب اليمن)، مشيرة إلى تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية غارةً جوية على منطقة الطائف في مديرية الدُرِيهمي جنوب المحافظة الساحلية.ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، استهداف جماعته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 86 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، دعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وجاء الهجوم الجديد قبالة سواحل الحديدة، بعد أيام من تبني جماعة "أنصار الله"، يوم الثلاثاء الماضي، قصف 4 سفن أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ، قالت إنها كانت متجهةً إلى إسرائيل، مضيفة أنها هاجمت بالطائرات المُسيرة، مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر، وأطلقت صواريخ على أهداف في منطقة إيلات جنوب إسرائيل.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20240201/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-تجارية-بريطانية-في-البحر-الأحمر-بالصواريخ-أثناء-توجهها-إلى-إسرائيل-1085659731.html
https://sputnikarabic.ae/20240302/الحكومة-اليمنية-تعلن-غرق-السفينة-البريطانية-روبيمار-في-البحر-الأحمر-بعد-قصفها-من-قبل-أنصار-الله-1086590444.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله

هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغا عن وقوع حادث جنوبي البحر الأحمر

21:43 GMT 01.04.2024
© AP Photo / DIMITRI MESSINISسفينة في البحر الأحمر
سفينة في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / DIMITRI MESSINIS
تابعنا عبر
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها "تلقت تقريرا عن وقوع حادث على مسافة 150 ميلا بحريا شمال غربي محافظة الحديدة اليمنية.
القاهرة - سبوتنيك. ونصحت الهيئة السفن، بـ "توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه"، بينما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تجدد القصف الجوي الأمريكي والبريطاني على مناطق سيطرتها في محافظة الحديدة (غرب اليمن)، مشيرة إلى تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية غارةً جوية على منطقة الطائف في مديرية الدُرِيهمي جنوب المحافظة الساحلية.
صواريخ تستخدمها جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر بالصواريخ أثناء توجهها إلى إسرائيل
1 فبراير, 19:39 GMT
ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، استهداف جماعته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 86 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، دعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وجاء الهجوم الجديد قبالة سواحل الحديدة، بعد أيام من تبني جماعة "أنصار الله"، يوم الثلاثاء الماضي، قصف 4 سفن أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ، قالت إنها كانت متجهةً إلى إسرائيل، مضيفة أنها هاجمت بالطائرات المُسيرة، مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر، وأطلقت صواريخ على أهداف في منطقة إيلات جنوب إسرائيل.
سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية تقوم بدوريات في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل رأس الناقورة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
الحكومة اليمنية تعلن غرق السفينة البريطانية "روبيمار" في البحر الأحمر بعد قصفها من قبل "أنصار الله"
2 مارس, 11:43 GMT
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن رصد "هدف جوي مشبوه" وسقوطه فوق إيلات22:34 GMT
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