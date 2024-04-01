https://sputnikarabic.ae/20240401/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-سندخل-رفح-للقضاء-على-حماس-1087592310.html

وزير الخارجية الإسرائيلي: سندخل رفح للقضاء على "حماس"

وزير الخارجية الإسرائيلي: سندخل رفح للقضاء على "حماس"

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أن "إسرائيل تحتاج إلى إجلاء 1.4 مليون فلسطيني من مدينة رفح الفلسطينية". 01.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-01T15:28+0000

2024-04-01T15:28+0000

2024-04-01T15:28+0000

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وقال كاتس، في تصريحات صحفية، إن "إسرائيل ستدخل رفح للقضاء على حركة حماس"، مضيفا أنه "لا يوجد تردد لدخول القوات الإسرائيلية إلى مدينة رفح".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد أمس الأحد، أن "الضغط العسكري على حركة حماس هام جدا من أجل إعادة المخطوفين من قطاع غزة".وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إن "الدعوة إلى انتخابات مبكرة ودون تحقيق أهداف الحرب ستؤثر على مفاوضات إعادة المخطوفين"، مجددا التزامه بإعادة كل المخطوفين سواء الأحياء منهم أو الأموات، بحسب قوله.وأضاف أنه "لا يوجد تردد لدخول القوات الإسرائيلية إلى مدينة رفح"، مؤكدا أن بلاده تعمل الآن على إجلاء السكان للدخول إلى المدينة والتغلب على كل الضغوط رغم معارضة الرئيس الأمريكي جو بايدن.وتابع نتنياهو: "لن يتحقق النصر دون عملية عسكرية في رفح، ووافقنا على الخطة العملياتية لدخول الجيش"، مؤكدا أن "إسرائيل قتلت أكثر من 200 من المخربين في مستشفى الشفاء بينهم قادة كبار".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم