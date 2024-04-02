https://sputnikarabic.ae/20240402/إعلام-واشنطن-تبلغ-إيران-بعدم-ضلوعها-في-الضربة-الإسرائيلية-على-قنصليتها-في-دمشق-1087606283.html

إعلام: واشنطن تبلغ إيران بعدم ضلوعها في الضربة الإسرائيلية على قنصليتها في دمشق

إعلام: واشنطن تبلغ إيران بعدم ضلوعها في الضربة الإسرائيلية على قنصليتها في دمشق

سبوتنيك عربي

أفاد موقع أمريكي، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت إيران بعدم ضلوعها ولم يكن لديها أي علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق. 02.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-02T07:24+0000

2024-04-02T07:24+0000

2024-04-02T07:24+0000

العالم

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وذكر موقع "أكسيوس" الإلكتروني نقلا عن مسؤول أمريكي أن إسرائيل أخطرت إدارة بايدن بالضربة على العاصمة السورية دمشق قبل تنفيذها بدقائق قليلة.وأشار الموقع نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إلى أن تل أبيب لم تطلب موافقة واشنطن لتنفيذ العملية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، وأن الجيش في حالة تأهب قصوى تحسبا لعمليات انتقامية من الفصائل المسلحة التابعة لإيران.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، مقتل 7 من مستشاريه العسكريين، في قصف إسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في حي المزة، في العاصمة السورية دمشق.وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان: "ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ، وعلى إثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهم من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين الذين كانوا يرافقوهم في سوريا".وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، "بشدة الاعتداء الإسرائيلي على مبنى القسم القنصلي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق".وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق من يوم الاثنين، بمقتل قائد في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، محمد رضا زاهدي، إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات عنيفة جنوب غربي العاصمة السورية دمشق، وقال المراسل إن أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة المزة، على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق.وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل، وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.

https://sputnikarabic.ae/20240401/حزب-الله-العراقي-تعليقا-على-اغتيال-قيادات-إيرانية-في-سوريا-مستعدون-لقطع-الطريق-البري-عن-إسرائيل-1087599644.html

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