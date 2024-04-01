https://sputnikarabic.ae/20240401/حزب-الله-العراقي-تعليقا-على-اغتيال-قيادات-إيرانية-في-سوريا-مستعدون-لقطع-الطريق-البري-عن-إسرائيل-1087599644.html

"حزب الله" العراقي تعليقا على اغتيال قيادات إيرانية في سوريا: مستعدون لقطع الطريق البري عن إسرائيل

"حزب الله" العراقي تعليقا على اغتيال قيادات إيرانية في سوريا: مستعدون لقطع الطريق البري عن إسرائيل

سبوتنيك عربي

علقت كتائب "حزب الله" العراقية، اليوم الاثنين، على مقتل القائد في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، محمد رضا زاهدي، إثر العدوان الإسرائيلي على... 01.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-01T20:59+0000

2024-04-01T20:59+0000

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وقال المسؤول الأمني لكتائب "حزب الله" العراقية، أبو علي العسكري‏، إن "المقاومة الإسلامية في العراق، أعدت عدتها لتجهيز الأشقاء من مجاهدي المقاومة الإسلامية في الأردن، بما يسد حاجة 12,000 مقاتل من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقاذفات ضد الدروع والصواريخ التكتيكية وملايين الذخائر وأطنان من المتفجرات".وأضاف العسكري: "نحن جاهزون للشروع في التجهيز ويكفي في ذلك التزكية من مجاهدي حركة حماس أو الجهاد الإسلامي، لنبدأ أولا بقطع الطريق البري الذي يصل إلى الكيان الصهيوني".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، مقتل 7 من مستشاريه العسكريين، في قصف إسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في حي المزة، بالعاصمة السورية دمشق.وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان اليوم الاثنين: "ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ، وعلى إثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهم من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين الذين كانوا يرافقوهم في سوريا".وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، "بشدة الاعتداء الإسرائيلي على مبنى القسم القنصلي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق".وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بمقتل قائد في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، محمد رضا زاهدي، إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات عنيفة جنوب غربي العاصمة السورية دمشق، وقال المراسل إن أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة المزة، على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق.وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل، وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.

https://sputnikarabic.ae/20240401/الخارجية-الروسية-تدين-بشدة-الهجوم-الإسرائيلي-على-القنصلية-الإيرانية-في-دمشق-1087598692.html

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