الرئيس المصري يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة أمام البرلمان

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05:54 GMT
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
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13:09 GMT
4 د
On air
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2 د
بلا قيود
خبير: نظام كييف لن يسلم الإرهابيين لموسكو لهذه الأسباب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
15:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
15:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
16:37 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
17:00 GMT
14 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
17:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
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من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم لدى الشعوب والديانات... بين الفوائد والممارسات الخاطئة للصيام
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
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https://sputnikarabic.ae/20240402/الرئيس-المصري-يؤدي-اليمين-الدستورية-لولاية-رئاسية-جديدة-أمام-البرلمان-1087611264.html
الرئيس المصري يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة أمام البرلمان
الرئيس المصري يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة أمام البرلمان
سبوتنيك عربي
أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب، في مقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T09:41+0000
2024-04-02T09:41+0000
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ووفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري، يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الدستورية، وهذا نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، فوز الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ‏بولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، بعد حصوله على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية ‏لعام 2024.‏وأفاد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، حازم بدوي، في مؤتمر صحفي، بأن السيسي فاز بعدد أصوات 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا، بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.وتنافس 4 مرشحين على كرسي الرئاسة المصرية، هم المرشح عبد الفتاح السيسي، رئيس البلاد منذ عام 2014، وعبد السند اليمامة، رئيس حزب "الوفد"، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر، رئيس حزب "الشعب الجمهوري".
https://sputnikarabic.ae/20231218/بوتين-يهنئ-السيسي-على-انتخابه-رئيسا-لمصر--1084244853.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الرئيس المصري يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة أمام البرلمان

09:41 GMT 02.04.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبر
أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب، في مقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.
ووفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري، يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الدستورية، وهذا نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، فوز الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ‏بولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، بعد حصوله على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية ‏لعام 2024.‏
بوتين والسيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
بوتين يهنئ السيسي بإعادة انتخابه رئيسا لمصر
18 ديسمبر 2023, 16:37 GMT
وأفاد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، حازم بدوي، في مؤتمر صحفي، بأن السيسي فاز بعدد أصوات 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا، بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وتنافس 4 مرشحين على كرسي الرئاسة المصرية، هم المرشح عبد الفتاح السيسي، رئيس البلاد منذ عام 2014، وعبد السند اليمامة، رئيس حزب "الوفد"، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر، رئيس حزب "الشعب الجمهوري".
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