https://sputnikarabic.ae/20240402/الرئيس-المصري-يؤدي-اليمين-الدستورية-لولاية-رئاسية-جديدة-أمام-البرلمان-1087611264.html
الرئيس المصري يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة أمام البرلمان
الرئيس المصري يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة أمام البرلمان
سبوتنيك عربي
أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب، في مقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T09:41+0000
2024-04-02T09:41+0000
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ووفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري، يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الدستورية، وهذا نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، فوز الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، بعد حصوله على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024.وأفاد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، حازم بدوي، في مؤتمر صحفي، بأن السيسي فاز بعدد أصوات 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا، بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.وتنافس 4 مرشحين على كرسي الرئاسة المصرية، هم المرشح عبد الفتاح السيسي، رئيس البلاد منذ عام 2014، وعبد السند اليمامة، رئيس حزب "الوفد"، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر، رئيس حزب "الشعب الجمهوري".
https://sputnikarabic.ae/20231218/بوتين-يهنئ-السيسي-على-انتخابه-رئيسا-لمصر--1084244853.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئيس المصري يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة أمام البرلمان
أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب، في مقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.
ووفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري، يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الدستورية، وهذا نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، فوز الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، بعد حصوله على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024.
18 ديسمبر 2023, 16:37 GMT
وأفاد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، حازم بدوي، في مؤتمر صحفي، بأن السيسي فاز بعدد أصوات 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا، بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وتنافس 4 مرشحين على كرسي الرئاسة المصرية، هم المرشح عبد الفتاح السيسي
، رئيس البلاد منذ عام 2014، وعبد السند اليمامة، رئيس حزب "الوفد"، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر، رئيس حزب "الشعب الجمهوري".