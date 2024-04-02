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رئيس مجلس الحكماء والأعيان بمدينة زوارة الليبية: معبر رأس جدير ما يزال مغلقا
رئيس مجلس الحكماء والأعيان بمدينة زوارة الليبية: معبر رأس جدير ما يزال مغلقا
سبوتنيك عربي
أكد غالي الطويني رئيس مجلس الحكماء والأعيان بمدينة زوارة الليبية، اليوم الثلاثاء، بأن معبر رأس جدير لايزال مغلقا حتى هذه اللحظة. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T04:58+0000
2024-04-02T05:01+0000
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وأضاف الطويني في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن "الأمور تسير إلى التهدئة حسب الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، بتنسيق تام مع القوة المكلفة من قبل رئاسة الأركان العامة، مؤكداً بأن المعبر سوف يُفتح قريبا".وقال: "جاءت يوم الاثنين للمعبر لجنة مشكلة من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوة المشكلة من قبل رئاسة الأركان العامة، وذلك لمعاينة المعبر والوقوف على أرض الواقع وتقييم الوضع اللوجستي بالمعبر".وتابع: "سوف يتم يكلف مدراء الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ حسب قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 21/2024، الذي حدد فيه الجهات التي لها الحق في العمل والتواجد بالمنافذ دون غيرها، وهم مدير المنفذ والجوازات والجمارك وغيرهم"، حسب تصريحه.وأضاف الطويني "تأتي هذه الخطوة لغرض معاينة هذة الإدارات، وحصر الأضرار إن وجدت ومدى إمكانية إستئناف العمل بالمعبر من الناحية اللوجستية"، مؤكدا بأن "هذه الأزمة تسير في طريقها إلى الانفراج، وسوف يتم فتح المعبر في الأيام المقبلة".واندلعت الأزمة في 18 مارس/ أذار الماضي، عقب دخول قوة تابعة لما يسمى بـ"إدارة إنفاذ القانون" إلى المعبر بتكليف من عماد الطرابلسي وزير الداخلية في حكومة الدبيبة، واشتبكت مع القوات التي كانت تدير المعبر، ما أدى إلى توقف الحركة بين تونس وليبيا.من جهته شدّد رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مع مساعد رئيس الأركان صلاح النمروش، على ضرورة أن يقتصر عمل القوة العسكرية المشتركة على بسط الأمن في معبر رأس جدير، بعيدا عن التجاذبات السياسية والقبلية، داعيا البلديات والأعيان إلى دعم سلطة الدولة في جميع المنافذ.
https://sputnikarabic.ae/20240329/قوات-الجيش-في-المنطقة-الغربية-تسيطر-على-معبر-رأس-جدير-الحدودي-غرب-ليبيا-1087505946.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري

رئيس مجلس الحكماء والأعيان بمدينة زوارة الليبية: معبر رأس جدير ما يزال مغلقا

04:58 GMT 02.04.2024 (تم التحديث: 05:01 GMT 02.04.2024)
© AFP 2023معبر رأس جدير بين ليبيا وتونس
معبر رأس جدير بين ليبيا وتونس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
© AFP 2023
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أكد غالي الطويني رئيس مجلس الحكماء والأعيان بمدينة زوارة الليبية، اليوم الثلاثاء، بأن معبر رأس جدير لايزال مغلقا حتى هذه اللحظة.
وأضاف الطويني في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن "الأمور تسير إلى التهدئة حسب الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، بتنسيق تام مع القوة المكلفة من قبل رئاسة الأركان العامة، مؤكداً بأن المعبر سوف يُفتح قريبا".
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وقال: "جاءت يوم الاثنين للمعبر لجنة مشكلة من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوة المشكلة من قبل رئاسة الأركان العامة، وذلك لمعاينة المعبر والوقوف على أرض الواقع وتقييم الوضع اللوجستي بالمعبر".
وتابع: "سوف يتم يكلف مدراء الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ حسب قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 21/2024، الذي حدد فيه الجهات التي لها الحق في العمل والتواجد بالمنافذ دون غيرها، وهم مدير المنفذ والجوازات والجمارك وغيرهم"، حسب تصريحه.
وأضاف الطويني "تأتي هذه الخطوة لغرض معاينة هذة الإدارات، وحصر الأضرار إن وجدت ومدى إمكانية إستئناف العمل بالمعبر من الناحية اللوجستية"، مؤكدا بأن "هذه الأزمة تسير في طريقها إلى الانفراج، وسوف يتم فتح المعبر في الأيام المقبلة".
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واندلعت الأزمة في 18 مارس/ أذار الماضي، عقب دخول قوة تابعة لما يسمى بـ"إدارة إنفاذ القانون" إلى المعبر بتكليف من عماد الطرابلسي وزير الداخلية في حكومة الدبيبة، واشتبكت مع القوات التي كانت تدير المعبر، ما أدى إلى توقف الحركة بين تونس وليبيا.
من جهته شدّد رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مع مساعد رئيس الأركان صلاح النمروش، على ضرورة أن يقتصر عمل القوة العسكرية المشتركة على بسط الأمن في معبر رأس جدير، بعيدا عن التجاذبات السياسية والقبلية، داعيا البلديات والأعيان إلى دعم سلطة الدولة في جميع المنافذ.
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