روسيا تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الأعمال الإسرائيلية التي تنتهك السيادة السورية

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
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05:45 GMT
2 د
On air
05:47 GMT
2 د
On air
05:49 GMT
4 د
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05:52 GMT
3 د
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05:54 GMT
4 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
13:09 GMT
4 د
On air
13:31 GMT
2 د
بلا قيود
خبير: نظام كييف لن يسلم الإرهابيين لموسكو لهذه الأسباب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
15:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
15:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
16:37 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
17:00 GMT
14 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
17:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم لدى الشعوب والديانات... بين الفوائد والممارسات الخاطئة للصيام
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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خبراء: إيران ستتخذ كل الإجراءات للرد وهجوم القنصلية اختراق أمني
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ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
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مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
15:33 GMT
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
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https://sputnikarabic.ae/20240402/روسيا-تدعو-المجتمع-الدولي-إلى-إدانة-الأعمال-الإسرائيلية-التي-تنتهك-السيادة-السورية--1087630645.html
روسيا تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الأعمال الإسرائيلية التي تنتهك السيادة السورية
روسيا تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الأعمال الإسرائيلية التي تنتهك السيادة السورية
سبوتنيك عربي
صرح المندوب روسيا الدائم لدىى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن روسيا تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية وتعتبرها... 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T19:49+0000
2024-04-02T19:49+0000
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وأضاف نيبينزيا: "إن روسيا تدين بشدة الغارات المستمرة على الأراضي السورية ذات السيادة، معتبراً إياها انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدولة ووحدة أراضيها".وأشار نيبينزيا: "إننا ننطلق من حقيقة أن مثل هذه الأعمال العدوانية من قبل إسرائيل، والتي تهدف إلى زيادة تأجيج الصراع، غير مقبولة ويجب أن تتوقف".وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان: "ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ، وعلى إثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهم من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين الذين كانوا يرافقوهم في سوريا".وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق من يوم الإثنين، بمقتل قائد في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، محمد رضا زاهدي، إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات عنيفة جنوب غربي العاصمة السورية دمشق، وقال المراسل إن أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة المزة، على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق.وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل، وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.
https://sputnikarabic.ae/20240402/مسؤول-إيراني-لـسبوتنيك-إيران-سترد-بشكل-حاسم-بعد-تعدي-إسرائيل-على-قنصليتنا-في-دمشق-1087627843.html
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روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

روسيا تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الأعمال الإسرائيلية التي تنتهك السيادة السورية

19:49 GMT 02.04.2024
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
© Sputnik . Нэнси Сисель
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تابعنا عبر
صرح المندوب روسيا الدائم لدىى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن روسيا تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية وتعتبرها انتهاكا صارخا لسيادة البلاد.
وأضاف نيبينزيا: "إن روسيا تدين بشدة الغارات المستمرة على الأراضي السورية ذات السيادة، معتبراً إياها انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدولة ووحدة أراضيها".
وأشار نيبينزيا: "إننا ننطلق من حقيقة أن مثل هذه الأعمال العدوانية من قبل إسرائيل، والتي تهدف إلى زيادة تأجيج الصراع، غير مقبولة ويجب أن تتوقف".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم أمس الإثنين، مقتل 7 من مستشاريه العسكريين، في قصف إسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في حي المزة، في العاصمة السورية دمشق.
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
مسؤول إيراني لـ"سبوتنيك": إيران سترد "بشكل حاسم" بعد تعدي إسرائيل على قنصليتنا في دمشق
18:31 GMT
وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان: "ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ، وعلى إثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهم من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين الذين كانوا يرافقوهم في سوريا".
وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم أمس الإثنين، "بشدة الاعتداء الإسرائيلي على مبنى القسم القنصلي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق".
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق من يوم الإثنين، بمقتل قائد في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، محمد رضا زاهدي، إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات عنيفة جنوب غربي العاصمة السورية دمشق، وقال المراسل إن أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة المزة، على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق.
وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل، وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.
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Военные инженеры Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:44 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. منظمة "المطبخ المركزي العالمي" تؤكد مقتل 7 من موظفيها بقصف على غزة07:40 GMT
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