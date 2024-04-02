https://sputnikarabic.ae/20240402/روسيا-تدعو-المجتمع-الدولي-إلى-إدانة-الأعمال-الإسرائيلية-التي-تنتهك-السيادة-السورية--1087630645.html

روسيا تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الأعمال الإسرائيلية التي تنتهك السيادة السورية

روسيا تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الأعمال الإسرائيلية التي تنتهك السيادة السورية

سبوتنيك عربي

صرح المندوب روسيا الدائم لدىى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن روسيا تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية وتعتبرها... 02.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-02T19:49+0000

2024-04-02T19:49+0000

2024-04-02T19:49+0000

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وأضاف نيبينزيا: "إن روسيا تدين بشدة الغارات المستمرة على الأراضي السورية ذات السيادة، معتبراً إياها انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدولة ووحدة أراضيها".وأشار نيبينزيا: "إننا ننطلق من حقيقة أن مثل هذه الأعمال العدوانية من قبل إسرائيل، والتي تهدف إلى زيادة تأجيج الصراع، غير مقبولة ويجب أن تتوقف".وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان: "ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ، وعلى إثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهم من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين الذين كانوا يرافقوهم في سوريا".وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق من يوم الإثنين، بمقتل قائد في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، محمد رضا زاهدي، إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات عنيفة جنوب غربي العاصمة السورية دمشق، وقال المراسل إن أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة المزة، على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق.وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل، وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.

https://sputnikarabic.ae/20240402/مسؤول-إيراني-لـسبوتنيك-إيران-سترد-بشكل-حاسم-بعد-تعدي-إسرائيل-على-قنصليتنا-في-دمشق-1087627843.html

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