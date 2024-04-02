https://sputnikarabic.ae/20240402/مسؤول-إيراني-لـسبوتنيك-إيران-سترد-بشكل-حاسم-بعد-تعدي-إسرائيل-على-قنصليتنا-في-دمشق-1087627843.html
مسؤول إيراني لـ"سبوتنيك": إيران سترد "بشكل حاسم" بعد تعدي إسرائيل على قنصليتنا في دمشق
مسؤول إيراني لـ"سبوتنيك": إيران سترد "بشكل حاسم" بعد تعدي إسرائيل على قنصليتنا في دمشق
سبوتنيك عربي
قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، لـ"سبوتنيك"، إن تصرفات إسرائيل تنتهك مبادئ القانون الدولي، وذلك تعليقا على... 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T18:31+0000
2024-04-02T18:31+0000
2024-04-02T18:31+0000
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وأضاف عزيزي: "لقد أظهر هذا الإجراء أن إسرائيل لا تلتزم بأي من المبادئ والقواعد والقوانين الدولية، كما يوضح هذا الهجوم الطبيعة العدوانية لإسرائيل، حيث تعتبر المكاتب التمثيلية والسفارات والقنصليات من أراضي هذا البلد وهذا الهجوم هو نوع من التعدي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".إيران سترد بشكل حاسم وقوي في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، وتعتزم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للمجلس الإسلامي بالبرلمان الإيراني التحقيق في الموضوع وإرسال وفد إلى دمشق.وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم أمس الإثنين، "بشدة الاعتداء الإسرائيلي على مبنى القسم القنصلي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق".وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق من يوم الإثنين، بمقتل قائد في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، محمد رضا زاهدي، إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات عنيفة جنوب غربي العاصمة السورية دمشق، وقال المراسل إن أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة المزة، على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق.وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل، وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.
https://sputnikarabic.ae/20240402/خبير-لـ-سبوتنيك-الحرب-الإقليمية-الكبرى-قادمة-ولكن-بتوقيت-دمشق-ومحور-المقاومة-1087626654.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, إيران
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, إيران
مسؤول إيراني لـ"سبوتنيك": إيران سترد "بشكل حاسم" بعد تعدي إسرائيل على قنصليتنا في دمشق
حصري
قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، لـ"سبوتنيك"، إن تصرفات إسرائيل تنتهك مبادئ القانون الدولي، وذلك تعليقا على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وأضاف عزيزي: "لقد أظهر هذا الإجراء أن إسرائيل لا تلتزم بأي من المبادئ والقواعد والقوانين الدولية، كما يوضح هذا الهجوم الطبيعة العدوانية لإسرائيل، حيث تعتبر المكاتب التمثيلية والسفارات والقنصليات من أراضي هذا البلد وهذا الهجوم هو نوع من التعدي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
إيران سترد بشكل حاسم وقوي في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، وتعتزم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للمجلس الإسلامي بالبرلمان الإيراني التحقيق في الموضوع وإرسال وفد إلى دمشق.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم أمس الإثنين، مقتل 7 من مستشاريه العسكريين
، في قصف إسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في حي المزة، في العاصمة السورية دمشق.
وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان: "ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ، وعلى إثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهم من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين الذين كانوا يرافقوهم في سوريا".
وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم أمس الإثنين، "بشدة الاعتداء الإسرائيلي على مبنى القسم القنصلي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق".
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق من يوم الإثنين، بمقتل قائد في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، محمد رضا زاهدي
، إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات عنيفة جنوب غربي العاصمة السورية دمشق، وقال المراسل إن أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة المزة، على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق.
وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ
من أجواء الجولان السوري المحتل، وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.