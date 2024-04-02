https://sputnikarabic.ae/20240402/مسؤول-إيراني-لـسبوتنيك-إيران-سترد-بشكل-حاسم-بعد-تعدي-إسرائيل-على-قنصليتنا-في-دمشق-1087627843.html

مسؤول إيراني لـ"سبوتنيك": إيران سترد "بشكل حاسم" بعد تعدي إسرائيل على قنصليتنا في دمشق

مسؤول إيراني لـ"سبوتنيك": إيران سترد "بشكل حاسم" بعد تعدي إسرائيل على قنصليتنا في دمشق

سبوتنيك عربي

قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، لـ"سبوتنيك"، إن تصرفات إسرائيل تنتهك مبادئ القانون الدولي، وذلك تعليقا على... 02.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-02T18:31+0000

2024-04-02T18:31+0000

2024-04-02T18:31+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

العالم العربي

إيران

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/02/1087607973_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5739538dba6d99a67abefff741874265.jpg

وأضاف عزيزي: "لقد أظهر هذا الإجراء أن إسرائيل لا تلتزم بأي من المبادئ والقواعد والقوانين الدولية، كما يوضح هذا الهجوم الطبيعة العدوانية لإسرائيل، حيث تعتبر المكاتب التمثيلية والسفارات والقنصليات من أراضي هذا البلد وهذا الهجوم هو نوع من التعدي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".إيران سترد بشكل حاسم وقوي في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، وتعتزم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للمجلس الإسلامي بالبرلمان الإيراني التحقيق في الموضوع وإرسال وفد إلى دمشق.وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم أمس الإثنين، "بشدة الاعتداء الإسرائيلي على مبنى القسم القنصلي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق".وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق من يوم الإثنين، بمقتل قائد في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، محمد رضا زاهدي، إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات عنيفة جنوب غربي العاصمة السورية دمشق، وقال المراسل إن أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة المزة، على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق.وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل، وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.

https://sputnikarabic.ae/20240402/خبير-لـ-سبوتنيك-الحرب-الإقليمية-الكبرى-قادمة-ولكن-بتوقيت-دمشق-ومحور-المقاومة-1087626654.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, إيران