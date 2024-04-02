https://sputnikarabic.ae/20240402/لابيد-يزور-واشنطن-لمناقشة-العلاقات-الثنائية-وملف-المحتجزين-في-غزة-1087620619.html
لابيد يزور واشنطن لمناقشة العلاقات الثنائية وملف المحتجزين في غزة
لابيد يزور واشنطن لمناقشة العلاقات الثنائية وملف المحتجزين في غزة
سبوتنيك عربي
يعتزم يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، زيارة العاصمة الأمريكية، واشنطن، الأسبوع المقبل، لمناقشة العلاقات الثنائية وملف المحتجزين في قطاع غزة. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T14:39+0000
2024-04-02T14:39+0000
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن لابيد يعتزم القيام بزيارة الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المقبل، وعقد لقاءات مع كبار الإدارة الأمريكية، وأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي.وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن "الضغط العسكري كان وسيبقى العامل الرئيسي والأهم في عودة المختطفين من قطاع غزة".وأوضح غالانت، في تصريحات له، أن "إسرائيل في حرب متعددة الجبهات وتعمل في كل مكان"، مضيفًا: "نوضح لأعدائنا في كل مكان في الشرق الأوسط أن ثمن أي عملية ضدنا سيكون باهظا".وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن "المرحلة المتقدمة التي وصلت إسرائيل إليها في تفكيك حماس تجعلها أقوى في المفاوضات وتسمح لها باتخاذ قرارات صعبة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
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https://sputnikarabic.ae/20240402/نتنياهو-مقتل-عمال-الإغاثة-في-غزة-هو-إصابة-غير-مقصودة-للأبرياء-من-قبل-قواتنا-1087616839.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى
لابيد يزور واشنطن لمناقشة العلاقات الثنائية وملف المحتجزين في غزة
يعتزم يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، زيارة العاصمة الأمريكية، واشنطن، الأسبوع المقبل، لمناقشة العلاقات الثنائية وملف المحتجزين في قطاع غزة.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن لابيد يعتزم القيام بزيارة الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المقبل، وعقد لقاءات مع كبار الإدارة الأمريكية، وأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن "الضغط العسكري كان وسيبقى العامل الرئيسي والأهم في عودة المختطفين من قطاع غزة".
وأوضح غالانت، في تصريحات له
، أن "إسرائيل في حرب متعددة الجبهات وتعمل في كل مكان"، مضيفًا: "نوضح لأعدائنا في كل مكان في الشرق الأوسط أن ثمن أي عملية ضدنا سيكون باهظا".
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن "المرحلة المتقدمة التي وصلت إسرائيل إليها في تفكيك حماس تجعلها أقوى في المفاوضات وتسمح لها باتخاذ قرارات صعبة".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"
؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة،
بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.