https://sputnikarabic.ae/20240402/لابيد-يزور-واشنطن-لمناقشة-العلاقات-الثنائية-وملف-المحتجزين-في-غزة-1087620619.html

لابيد يزور واشنطن لمناقشة العلاقات الثنائية وملف المحتجزين في غزة

لابيد يزور واشنطن لمناقشة العلاقات الثنائية وملف المحتجزين في غزة

سبوتنيك عربي

يعتزم يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، زيارة العاصمة الأمريكية، واشنطن، الأسبوع المقبل، لمناقشة العلاقات الثنائية وملف المحتجزين في قطاع غزة. 02.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-02T14:39+0000

2024-04-02T14:39+0000

2024-04-02T14:39+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

حركة حماس

طوفان الأقصى

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071721031_0:314:3080:2047_1920x0_80_0_0_bcc3b5ac00a59aea3891e17d0d9d38a2.jpg

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن لابيد يعتزم القيام بزيارة الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المقبل، وعقد لقاءات مع كبار الإدارة الأمريكية، وأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي.وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن "الضغط العسكري كان وسيبقى العامل الرئيسي والأهم في عودة المختطفين من قطاع غزة".وأوضح غالانت، في تصريحات له، أن "إسرائيل في حرب متعددة الجبهات وتعمل في كل مكان"، مضيفًا: "نوضح لأعدائنا في كل مكان في الشرق الأوسط أن ثمن أي عملية ضدنا سيكون باهظا".وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن "المرحلة المتقدمة التي وصلت إسرائيل إليها في تفكيك حماس تجعلها أقوى في المفاوضات وتسمح لها باتخاذ قرارات صعبة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.

https://sputnikarabic.ae/20240402/الأونروا-تعلن-تسجيل-أكبر-عدد-قتلى-من-عامليها-في-غزة-لم-يحدث-في-أي-صراع-1087620140.html

https://sputnikarabic.ae/20240402/نتنياهو-مقتل-عمال-الإغاثة-في-غزة-هو-إصابة-غير-مقصودة-للأبرياء-من-قبل-قواتنا-1087616839.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى