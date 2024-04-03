https://sputnikarabic.ae/20240403/أكبر-الزلازل-التي-ضربت-العالم-في-عامي-2023-و2024-1087639391.html

أكبر الزلازل التي ضربت العالم في عامي 2023 و2024

أكبر الزلازل التي ضربت العالم في عامي 2023 و2024

سبوتنيك عربي

في 3 أبريل/ نيسان الجاري، وقع زلزال بقوة 7.3 درجة قبالة ساحل مقاطعة هوالين، الواقعة في الجزء الشرقي من جزيرة تايوان. 03.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-03T09:54+0000

2024-04-03T09:54+0000

2024-04-03T09:54+0000

العالم

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وبعد ذلك، بحسب إدارة رصد الزلازل الصينية، وقعت في الجزيرة أكثر من 11 هزة بقوة أكبر من 4 درجات، وبحسب تقارير إعلامية نقلا عن خدمة الإطفاء في الجزيرة، توفي أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 90 آخرين. ووقع أكبر عدد من الضحايا في منطقة الجذب السياحي ديكالون تريل، حيث توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 40 آخرون.وقال مدير مركز القياسات والتنبؤات الزلزالية التابع لإدارة الأرصاد الجوية التايوانية، وو جيانفو، إن الزلزال هو الأقوى في الجزيرة خلال الـ 25 عاما الماضية.عام 2024في ليلة 23 يناير/ كانون الثاني، وقع زلزال قوي في دول آسيا الوسطى والصين. وعلى وجه الخصوص، شعر بالهزات سكان أوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان.وقع زلزال بقوة 6.7 درجة عند منتصف الليل تقريبًا بالتوقيت المحلي على حدود كازاخستان وقيرغيزستان، على بعد 264 كيلومترًا جنوب شرق ألماتي. وشعر سكان العاصمة السابقة لكازاخستان بهزات بقوة 5 نقاط.في وقت لاحق، أفادت البعثة التجريبية المنهجية لرصد الزلازل (SOME) التابعة لوزارة حالات الطوارئ في كازاخستان أنه في حوالي الساعة 7.00 بتوقيت موسكو، شعر سكان ألماتي مرة أخرى بهزات بقوة نقطتين، وكان مركز الزلزال بقوة 5.3 درجة على حدود قيرغيزستان والصين. ووفقا للسلطات المحلية، طلب 44 شخصا المساعدة الطبية بعد الزلزال.في شمال غرب الصين، وقع زلزال بقوة 7.1 درجة في مقاطعة ووشي (أوتشتورفان)، منطقة أكسو، منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في الساعة 2.09 بالتوقيت المحلي، وكان المركز على عمق 22 كيلومترًا. بحلول الساعة 8.20، سجل علماء الزلازل 43 هزة ارتدادية بقوة أكبر من 3 وقوة قصوى تبلغ 5.3. وأدى الزلزال إلى مقتل أشخاص وإصابة خمسة آخرين.في الأول من يناير، وقعت سلسلة من الزلازل الكبيرة في منطقة شبه جزيرة نوتو بمحافظة إيشيكاوا على الساحل الغربي لليابان، وبلغت قوة أقوى هذه الزلازل 7.6 درجة. وبسبب الزلازل، تم الإعلان عن خطر تسونامي على كامل الساحل الغربي للبلاد من الشمال إلى الجنوب، وفي عدد من الأماكن على الساحل، بلغ ارتفاع تسونامي أكثر من 4 أمتار.قتل الزلزال 241 شخصا. وبلغ عدد الإصابات 1429 شخصا. وتعرض أكثر من 73.6 ألف منزل ونحو 21 ألف مبنى غير سكني لأضرار جزئية أو دمرت بالكامل.عام 2023في 18 ديسمبر/ كانون الأول، وقع زلزال بقوة 6.2 درجة في مقاطعة جيشيشان باوآن دونغشيانغ سالار ذاتية الحكم بولاية لينشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بمقاطعة قانسو شمال غربي الصين. وتجاوز عدد ضحايا الزلزال في مقاطعة قانسو 150 شخصًا.في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وقعت عدة زلازل بلغت قوتها 6.4 درجة بالقرب من هيرات (أفغانستان). وبعد ذلك حدثت زلازل جديدة في البلاد، وتجاوز العدد الإجمالي للضحايا 10 آلاف شخص.وفي ليلة 9 سبتمبر/ أيلول، وقع زلزال بقوة 6.9 درجة في المغرب، على بعد 80 كيلومترا من مراكش. قُتل أكثر من ألفي شخص، وأصيب أكثر من ألفين آخرين. ووصف رئيس القسم بالمعهد الوطني الجيوفيزيائي المغربي، ناصر الجبور، الزلزال بأنه الأكثر تدميرا خلال المئة عام الماضية. وفي عدد من المناطق المتضررة، ظهرت مشاكل تتعلق بإمدادات الكهرباء والمياه.في 10 أغسطس/ آب، وقع زلزال بقوة 5.6 درجة في مقاطعة ملاطية شرق تركيا. وكان المركز على عمق 7 كيلومترات. ونتيجة لذلك، أصيب ما لا يقل عن 23 شخصا.في 16 يونيو/ حزيران، وقع زلزال بقوة 5.3 درجة في محافظة دوكس سيفر في فرنسا. وسجلت أضرار كبيرة في المباني في عدد من البلديات. وأعلنت عشرات المنازل غير صالحة للسكن، وترك أكثر من ألف شخص دون كهرباء بسبب تضرر خطوط الكهرباء. تم الإبلاغ عن إصابة واحدة.في 5 مايو/ أيار، وقع زلزال بقوة 6.3 درجة في محافظة إيشيكاوا باليابان. وأدى ذلك إلى مقتل شخص وإصابة أكثر من 30 آخرين. كما تم تسجيل أضرار متعددة في المباني، ولوحظ انقطاع المياه. وتم تسجيل أقوى هزة ارتدادية في نفس اليوم، بقوة 5.8 درجة.في 3 أبريل/ نيسان، وقع زلزال بقوة 6.9 درجة في كامتشاتكا. تم تسجيل خمسة زلازل أخرى بقوة تصل إلى 4.6. وفي الوقت نفسه، كانت شدة الصدمة في بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، وفقا للعلماء، 6 نقاط. في بتروبافلوفسك كامتشاتسكي نفسها، وفقا للتقارير شهود عيان، اهتزت الجدران واهتزت النوافذ، وركض الناس خارج المباني إلى الشارع. وتُركت عدة مناطق صغيرة في المدينة دون كهرباء. وتعرضت العديد من المباني لأضرار مختلفة. ولم تقع إصابات نتيجة الزلزال.في 6 فبراير/ شباط، وقعت زلازل بقوة 7.7 و7.6 درجة بفارق تسع ساعات عن بعضها بعضا في محافظة كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا. وشعر بالهزات في 11 محافظة من البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.ووصفت السلطات التركية الزلازل بأنها "كارثة القرن". وصل عدد قتلى الزلازل التي ضربت جنوب شرق تركيا إلى 50.5 ألف شخص. وفي سوريا، بحسب منظمة الصحة العالمية، توفي نحو 8.5 ألف شخص. وقالت وزارة الصحة السورية إن حصيلة ضحايا الزلزال في مناطق سيطرة الحكومة بلغت 1414 شخصا.في 28 يناير، تم تسجيل زلزال بقوة 5.9 درجة في شمال غرب إيران. وكان المركز على عمق 10 كيلومترات، و34 كيلومترا جنوب شرق مدينة خوي. وأعقب ذلك 25 هزة ارتدادية أخرى. ونتيجة للزلزال، توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 1167.

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