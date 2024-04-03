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كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم لدى الشعوب والديانات... بين الفوائد والممارسات الخاطئة للصيام
10:31 GMT
29 د
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خبراء: إيران ستتخذ كل الإجراءات للرد وهجوم القنصلية اختراق أمني
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60 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
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ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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عرب بوينت بودكاست
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
08:31 GMT
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من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
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https://sputnikarabic.ae/20240403/البيت-الأبيض-نحترم-قرار-زعماء-جاليات-المسلمين-برفض-دعوة-بايدن-للإفطار-1087660901.html
البيت الأبيض: نحترم قرار زعماء جاليات المسلمين برفض دعوة بايدن للإفطار
البيت الأبيض: نحترم قرار زعماء جاليات المسلمين برفض دعوة بايدن للإفطار
سبوتنيك عربي
قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، إن البيت الأبيض يحترم قرار بعض زعماء الجالية العربية الأمريكية رفض دعوته لحضور حفل إفطار،... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T19:32+0000
2024-04-03T19:32+0000
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سبوتنيك. وأضافت جان بيير خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نحن نتفهم أن هذا وقت مؤلم للغاية، نتفهم ونحترم ذلك، لا أستطيع التحدث إلى الأفراد الذين لم يرغبوا في الحضور".جاءت هذه التصريحات ردا على سؤال أحد الصحفيين حول مدى انزعاج البيت الأبيض بسبب رفض القادة العرب الأمريكيين البارزين حضور فعاليات البيت الأبيض. يذكر أن الرئيس جو بايدن كان قد استضاف، أمس الثلاثاء، حفل إفطار في البيت الأبيض لأقل من عشرة ممثلين عن الجالية المسلمة، حضر الحفل أيضا نائبة الرئيس كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وكبار المسؤولين في البيت الأبيض. وبحسب ما وردن فقد رفض العديد من قادة الجالية العربية الأمريكية الذين تمت دعوتهم لتناول العشاء في البيت الأبيض الحضور بسبب الإحباط من موقف الإدارة تجاه إسرائيل وسط الأزمة الإنسانية في غزة.يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما صاروخيا واسع النطاق ضد إسرائيل واخترقت الحدود، وهاجمت الأحياء المدنية والقواعد العسكرية.وقُتل ما يقرب من 1200 شخص في إسرائيل، وتم اختطاف حوالي 240 آخرين خلال الهجوم، فيما شنت إسرائيل ضربات انتقامية، وأمرت بفرض حصار كامل على غزة، وبدأت توغلا بريا في القطاع الفلسطيني بهدف معلن هو القضاء على مقاتلي حماس وإنقاذ الرهائن، فيما تقول السلطات المحلية إن أكثر من 32700 شخص قتلوا حتى الآن في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240403/إعلام-شولتس-وبايدن-رفضا-فكرة-ماكرون-الخطيرة-ضد-روسيا-1087636030.html
https://sputnikarabic.ae/20240310/نتنياهو-بايدن-مخطئ-ولن-نقبل-بحكم-السلطة-الفلسطينية-في-غزة-1086855213.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, جو بايدن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, جو بايدن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

البيت الأبيض: نحترم قرار زعماء جاليات المسلمين برفض دعوة بايدن للإفطار

19:32 GMT 03.04.2024
© AFP 2023 / ALEX WONGالسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير
السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© AFP 2023 / ALEX WONG
تابعنا عبر
قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، إن البيت الأبيض يحترم قرار بعض زعماء الجالية العربية الأمريكية رفض دعوته لحضور حفل إفطار، ويتفهم أن هذا "وقت مؤلم للغاية".
سبوتنيك. وأضافت جان بيير خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نحن نتفهم أن هذا وقت مؤلم للغاية، نتفهم ونحترم ذلك، لا أستطيع التحدث إلى الأفراد الذين لم يرغبوا في الحضور".
جاءت هذه التصريحات ردا على سؤال أحد الصحفيين حول مدى انزعاج البيت الأبيض بسبب رفض القادة العرب الأمريكيين البارزين حضور فعاليات البيت الأبيض.
الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، واشنطن، الجمعة 3 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: شولتس وبايدن رفضا فكرة ماكرون "الخطيرة" ضد روسيا
07:21 GMT
يذكر أن الرئيس جو بايدن كان قد استضاف، أمس الثلاثاء، حفل إفطار في البيت الأبيض لأقل من عشرة ممثلين عن الجالية المسلمة، حضر الحفل أيضا نائبة الرئيس كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وكبار المسؤولين في البيت الأبيض.
وبحسب ما وردن فقد رفض العديد من قادة الجالية العربية الأمريكية الذين تمت دعوتهم لتناول العشاء في البيت الأبيض الحضور بسبب الإحباط من موقف الإدارة تجاه إسرائيل وسط الأزمة الإنسانية في غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
نتنياهو: بايدن مخطئ ولن نقبل بحكم السلطة الفلسطينية في غزة
10 مارس, 18:26 GMT
يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما صاروخيا واسع النطاق ضد إسرائيل واخترقت الحدود، وهاجمت الأحياء المدنية والقواعد العسكرية.
وقُتل ما يقرب من 1200 شخص في إسرائيل، وتم اختطاف حوالي 240 آخرين خلال الهجوم، فيما شنت إسرائيل ضربات انتقامية، وأمرت بفرض حصار كامل على غزة، وبدأت توغلا بريا في القطاع الفلسطيني بهدف معلن هو القضاء على مقاتلي حماس وإنقاذ الرهائن، فيما تقول السلطات المحلية إن أكثر من 32700 شخص قتلوا حتى الآن في قطاع غزة.
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