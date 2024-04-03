https://sputnikarabic.ae/20240403/البيت-الأبيض-نحترم-قرار-زعماء-جاليات-المسلمين-برفض-دعوة-بايدن-للإفطار-1087660901.html
البيت الأبيض: نحترم قرار زعماء جاليات المسلمين برفض دعوة بايدن للإفطار
البيت الأبيض: نحترم قرار زعماء جاليات المسلمين برفض دعوة بايدن للإفطار
سبوتنيك عربي
قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، إن البيت الأبيض يحترم قرار بعض زعماء الجالية العربية الأمريكية رفض دعوته لحضور حفل إفطار،... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T19:32+0000
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سبوتنيك. وأضافت جان بيير خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نحن نتفهم أن هذا وقت مؤلم للغاية، نتفهم ونحترم ذلك، لا أستطيع التحدث إلى الأفراد الذين لم يرغبوا في الحضور".جاءت هذه التصريحات ردا على سؤال أحد الصحفيين حول مدى انزعاج البيت الأبيض بسبب رفض القادة العرب الأمريكيين البارزين حضور فعاليات البيت الأبيض. يذكر أن الرئيس جو بايدن كان قد استضاف، أمس الثلاثاء، حفل إفطار في البيت الأبيض لأقل من عشرة ممثلين عن الجالية المسلمة، حضر الحفل أيضا نائبة الرئيس كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وكبار المسؤولين في البيت الأبيض. وبحسب ما وردن فقد رفض العديد من قادة الجالية العربية الأمريكية الذين تمت دعوتهم لتناول العشاء في البيت الأبيض الحضور بسبب الإحباط من موقف الإدارة تجاه إسرائيل وسط الأزمة الإنسانية في غزة.يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما صاروخيا واسع النطاق ضد إسرائيل واخترقت الحدود، وهاجمت الأحياء المدنية والقواعد العسكرية.وقُتل ما يقرب من 1200 شخص في إسرائيل، وتم اختطاف حوالي 240 آخرين خلال الهجوم، فيما شنت إسرائيل ضربات انتقامية، وأمرت بفرض حصار كامل على غزة، وبدأت توغلا بريا في القطاع الفلسطيني بهدف معلن هو القضاء على مقاتلي حماس وإنقاذ الرهائن، فيما تقول السلطات المحلية إن أكثر من 32700 شخص قتلوا حتى الآن في قطاع غزة.
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, جو بايدن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, جو بايدن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
البيت الأبيض: نحترم قرار زعماء جاليات المسلمين برفض دعوة بايدن للإفطار
قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، إن البيت الأبيض يحترم قرار بعض زعماء الجالية العربية الأمريكية رفض دعوته لحضور حفل إفطار، ويتفهم أن هذا "وقت مؤلم للغاية".
سبوتنيك. وأضافت جان بيير خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نحن نتفهم أن هذا وقت مؤلم للغاية، نتفهم ونحترم ذلك، لا أستطيع التحدث إلى الأفراد الذين لم يرغبوا في الحضور".
جاءت هذه التصريحات ردا على سؤال أحد الصحفيين حول مدى انزعاج البيت الأبيض بسبب رفض القادة العرب الأمريكيين البارزين حضور فعاليات البيت الأبيض.
يذكر أن الرئيس جو بايدن كان قد استضاف، أمس الثلاثاء، حفل إفطار في البيت الأبيض لأقل من عشرة ممثلين عن الجالية المسلمة، حضر الحفل أيضا نائبة الرئيس كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وكبار المسؤولين في البيت الأبيض.
وبحسب ما وردن فقد رفض العديد من قادة الجالية العربية الأمريكية الذين تمت دعوتهم لتناول العشاء في البيت الأبيض الحضور بسبب الإحباط من موقف الإدارة تجاه إسرائيل
وسط الأزمة الإنسانية في غزة.
يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما صاروخيا واسع النطاق ضد إسرائيل واخترقت الحدود، وهاجمت الأحياء المدنية والقواعد العسكرية.
وقُتل ما يقرب من 1200 شخص في إسرائيل، وتم اختطاف حوالي 240 آخرين خلال الهجوم، فيما شنت إسرائيل ضربات انتقامية، وأمرت بفرض حصار كامل على غزة، وبدأت توغلا بريا في القطاع الفلسطيني بهدف معلن هو القضاء على مقاتلي حماس وإنقاذ الرهائن، فيما تقول السلطات المحلية إن أكثر من 32700 شخص قتلوا حتى الآن في قطاع غزة.