https://sputnikarabic.ae/20240403/شويغو-في-محادثة-مع-نظيره-الفرنسي-هناك-معلومات-حول-الأثر-الأوكراني-في-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-1087664301.html

شويغو في محادثة مع نظيره الفرنسي: هناك معلومات حول الأثر الأوكراني في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"

شويغو في محادثة مع نظيره الفرنسي: هناك معلومات حول الأثر الأوكراني في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"

سبوتنيك عربي

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعرب في محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي عن ثقته في معاقبة جميع المسؤولين عن الهجوم... 03.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-03T20:10+0000

2024-04-03T20:10+0000

2024-04-03T20:10+0000

روسيا

أخبار فرنسا

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وجاء في البيان: "أكد سيرغي شويغو أن التحقيق الذي بدأ فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي في قاعة مدينة كروكوس سيكتمل بالتأكيد، وسيتم معاقبة جميع المسؤولين".ونقلت الوزارة عن شويغو قوله: "إن نظام كييف لا يفعل شيئًا دون موافقة القيمين الغربيين، ونأمل في هذه الحالة ألا تكون أجهزة المخابرات الفرنسية وراء ذلك".وحسبما أفادت وزارة الدفاع الفرنسية يوم الأربعاء، أنه"بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من موسكو في 22 مارس/ آذار الفائت، استذكر الوزير إدانتنا الشديدة (للهجوم)".وأكد وزير الدفاع الفرنسي لنظيره الروسي، أن باريس ليس لديها أي معلومات حول صلة أوكرانيا بالهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس".يشار إلى أنه ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أجرى محادثة مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.وقالت السائل الإعلامية الغربية نقلا عن بيان وزارة الدفاع الفرنسية: "أجرى وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو محادثة مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الأربعاء".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".وقد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل سيكون له أثر سلبي.

https://sputnikarabic.ae/20240403/وزير-الدفاع-الفرنسي-يدين-الهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-خلال-محادثة-مع-نظيره-الروسي-1087658126.html

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