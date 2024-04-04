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الدفاع الجوي الروسي يصد هجوما واسعا بالمسيرات استهدف منطقة موروزوفسكي بمقاطعة روستوف
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240404/الدفاع-الجوي-الروسي-يصد-هجوما-واسعا-بالمسيرات-استهدف-منطقة-موروزوفسكي-بمقاطعة-روستوف-1087700084.html
الدفاع الجوي الروسي يصد هجوما واسعا بالمسيرات استهدف منطقة موروزوفسكي بمقاطعة روستوف
الدفاع الجوي الروسي يصد هجوما واسعا بالمسيرات استهدف منطقة موروزوفسكي بمقاطعة روستوف
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية ، فاسيلي غولوبيف، أن وحدات الدفاعات الجوية الروسية صدّت فجر اليوم هجوما واسعا بالمسيرات شنته قوات كييف استهدف منطقة موروزوفسكي... 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T22:44+0000
2024-04-04T22:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غولوبيف عبر قناته في "تليغرام": "في منطقة موروزوفسكي صدّت وحدات الدفاع الجوي هجوما واسعا بطائرات مسرة".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها ضد أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240329/الدفاع-الروسية-منظوماتنا-الدفاعية-الجوية-دمرت-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1087513072.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يصد هجوما واسعا بالمسيرات استهدف منطقة موروزوفسكي بمقاطعة روستوف

22:44 GMT 04.04.2024 (تم التحديث: 22:51 GMT 04.04.2024)
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية ، فاسيلي غولوبيف، أن وحدات الدفاعات الجوية الروسية صدّت فجر اليوم هجوما واسعا بالمسيرات شنته قوات كييف استهدف منطقة موروزوفسكي بالمقاطعة.
موسكو - سبوتنيك. وكتب غولوبيف عبر قناته في "تليغرام": "في منطقة موروزوفسكي صدّت وحدات الدفاع الجوي هجوما واسعا بطائرات مسرة".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: منظوماتنا الدفاعية الجوية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
29 مارس, 22:12 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها ضد أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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