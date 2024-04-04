https://sputnikarabic.ae/20240404/الكرملين-العلاقات-بين-روسيا-والناتو-تراجعت-إلى-مستوى-المواجهة-المباشرة-1087675552.html

الكرملين: العلاقات بين روسيا والناتو تدهورت إلى مستوى المواجهة المباشرة

الكرملين: العلاقات بين روسيا والناتو تدهورت إلى مستوى المواجهة المباشرة

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تدهورت بالفعل إلى مستوى المواجهة المباشرة. 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T09:50+0000

2024-04-04T09:50+0000

2024-04-04T09:52+0000

روسيا

العالم

الناتو

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وقال بيسكوف ردا على سؤال حول كيفية تقييمه لوضع علاقات روسيا مع حلف شمال الأطلسي، ومدى حجم مخاطر التصعيد وما هي الآفاق:وأضاف: "من حيث الجوهر، يواصل حلف شمال الأطلسي إظهار جوهره، لأن الناتو تم تصوره كتحالف، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتكوينه وإنشائه وإدارته كأداة للمواجهة في القارة الأوروبية في المقام الأول".واجاب بيسكوف ردا على سؤال حول تقييمه لوضع علاقات روسيا مع حلف الناتو، وما مدى مخاطر التصعيد وما هي احتمالاته: وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن فشل خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا يدفع الحلف إلى إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني ​​في جميع أنحاء العالم.السفير الروسي لدى بلجيكا: قمة الناتو المقبلة ستواصل مسار المواجهة مع روسياوكان الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، قد أشار في الذكرى الـ75 لتأسيس حلف شمال الأطلسي إلى أن أوروبا تضاعف قوة أمريكا عسكريا واستخباراتيا ودبلوماسيا، زاعما أن الحلف، الذي يعاني من مشكلات في إمداد الذخيرة إلى نظام كييف ومن أزمة مالية في قسمه الأوروبي، "مستعد لأي سيناريو يدفع الحلف إلى الحرب".

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