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من الملعب
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هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
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عالم سبوتنيك
أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الإضطهاد ضدهم ؟
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عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
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السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
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29 د
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تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
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"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
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https://sputnikarabic.ae/20240404/دراسة-مشروب-شائع-يقدم-فائدة-مشابهة-للصيام-1087678541.html
دراسة: مشروب شائع يقدم فائدة مشابهة للصيام
دراسة: مشروب شائع يقدم فائدة مشابهة للصيام
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة جديدة أن الميكروبات الموجودة في أحد أنواع المشروبات الشائعة، قامت بتغير عملية التمثيل الغذائي للدهون بطريقة مشابهة للصيام. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T11:18+0000
2024-04-04T11:18+0000
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ووجدت الدراسة أن الميكروبات الموجودة في شاي كومبوتشا التي تم إدخالها إلى الدودة الخيطية النموذجية (الربداء الرشيقة)، يمكنها "استعمار" أمعاء الحيوانات بقوة.وتعد الكمبوتشا هي واحدة من المشروبات الأكثر شعبية، وجزء كبير من جاذبيتها هو قدرتها على تزويد الأمعاء بالبروبيوتيك.وقال الباحثون في جامعة "كارولينا الشمالية" في تشابل هيل: "الديدان التي تم تغذيتها بهذه الميكروبات بدلاً من نظام غذائي آخر أظهرت عملية التمثيل الغذائي للدهون "متجددة".وأوضح الباحثون أن الميكروبات أثرت على التعبير الجيني المتعلق باستقلاب الدهون في الديدان، مما أدى إلى زيادة البروتينات المشاركة في تحلل الدهون مع تقليل البروتينات المشاركة في تخليق الدهون الثلاثية.وأشار الباحثون إلى أنه وحتى الآن، عدد قليل جدًا من التجارب السريرية البشرية اختبرت تأثير الكمبوتشا على صحة الأمعاء، وفي عام 2023، وجدت دراسة سريرية تجريبية أجريت على عشرات المشاركين أن الكمبوتشا والوجبات الغنية بالكربوهيدرات مجتمعة خفضت مستويات السكر في الدم أثناء الصيام بعد أربعة أسابيع مقارنة بالعلاج الوهمي.وتشير النتائج إلى أن الكمبوتشا قد يكون له تأثير مضاد لمرض السكري، ولكن يجب تأكيد ذلك بين مجموعات أكبر.ووجدت تجربة سريرية أخرى أكثر عمومية أن تناول نظام غذائي غني بالأطعمة المخمرة، بما في ذلك الكمبوتشا، يمكن أن يزيد من تنوع الميكروبيوم ويقلل علامات الالتهاب، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وأضاف: "تشير النتائج إلى أن الميكروبات الموجودة في شاي الكمبوتشا تؤدي إلى حالة تشبه الصيام في في الكائن المضيف، حتى في وجود العناصر الغذائية الكافية".
https://sputnikarabic.ae/20240404/دراسة-توضح-دور-النشاط-البدني-المنتظم-في-خفض-حدة-الأرق-1087676167.html
https://sputnikarabic.ae/20240401/مقارنة-الحليب-المحفوظ-من-أوائل-القرن-العشرين-بالحليب-الحديث-1087572044.html
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علوم, الصحة
علوم, الصحة

دراسة: مشروب شائع يقدم فائدة مشابهة للصيام

11:18 GMT 04.04.2024
© Photo / unsplash/Tim-Oliver Metzشاي الكمبوشا
شاي الكمبوشا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© Photo / unsplash/Tim-Oliver Metz
تابعنا عبر
أظهرت دراسة جديدة أن الميكروبات الموجودة في أحد أنواع المشروبات الشائعة، قامت بتغير عملية التمثيل الغذائي للدهون بطريقة مشابهة للصيام.
ووجدت الدراسة أن الميكروبات الموجودة في شاي كومبوتشا التي تم إدخالها إلى الدودة الخيطية النموذجية (الربداء الرشيقة)، يمكنها "استعمار" أمعاء الحيوانات بقوة.
وتعد الكمبوتشا هي واحدة من المشروبات الأكثر شعبية، وجزء كبير من جاذبيتها هو قدرتها على تزويد الأمعاء بالبروبيوتيك.
وقال الباحثون في جامعة "كارولينا الشمالية" في تشابل هيل: "الديدان التي تم تغذيتها بهذه الميكروبات بدلاً من نظام غذائي آخر أظهرت عملية التمثيل الغذائي للدهون "متجددة".
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وأوضح الباحثون أن الميكروبات أثرت على التعبير الجيني المتعلق باستقلاب الدهون في الديدان، مما أدى إلى زيادة البروتينات المشاركة في تحلل الدهون مع تقليل البروتينات المشاركة في تخليق الدهون الثلاثية.
وأشار الباحثون إلى أنه وحتى الآن، عدد قليل جدًا من التجارب السريرية البشرية اختبرت تأثير الكمبوتشا على صحة الأمعاء، وفي عام 2023، وجدت دراسة سريرية تجريبية أجريت على عشرات المشاركين أن الكمبوتشا والوجبات الغنية بالكربوهيدرات مجتمعة خفضت مستويات السكر في الدم أثناء الصيام بعد أربعة أسابيع مقارنة بالعلاج الوهمي.
وتشير النتائج إلى أن الكمبوتشا قد يكون له تأثير مضاد لمرض السكري، ولكن يجب تأكيد ذلك بين مجموعات أكبر.
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ووجدت تجربة سريرية أخرى أكثر عمومية أن تناول نظام غذائي غني بالأطعمة المخمرة، بما في ذلك الكمبوتشا، يمكن أن يزيد من تنوع الميكروبيوم ويقلل علامات الالتهاب، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وقال تشابل هيل: "لقد فوجئنا عندما وجدنا أن الحيوانات التي تستهلك نظامًا غذائيًا يتكون من ميكروبات البروبيوتيك الموجودة في شاي كومبوتشا أظهرت انخفاضًا في تراكم الدهون".
وأضاف: "تشير النتائج إلى أن الميكروبات الموجودة في شاي الكمبوتشا تؤدي إلى حالة تشبه الصيام في في الكائن المضيف، حتى في وجود العناصر الغذائية الكافية".
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