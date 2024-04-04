https://sputnikarabic.ae/20240404/دراسة-مشروب-شائع-يقدم-فائدة-مشابهة-للصيام-1087678541.html

دراسة: مشروب شائع يقدم فائدة مشابهة للصيام

دراسة: مشروب شائع يقدم فائدة مشابهة للصيام

سبوتنيك عربي

أظهرت دراسة جديدة أن الميكروبات الموجودة في أحد أنواع المشروبات الشائعة، قامت بتغير عملية التمثيل الغذائي للدهون بطريقة مشابهة للصيام. 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T11:18+0000

2024-04-04T11:18+0000

2024-04-04T11:18+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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ووجدت الدراسة أن الميكروبات الموجودة في شاي كومبوتشا التي تم إدخالها إلى الدودة الخيطية النموذجية (الربداء الرشيقة)، يمكنها "استعمار" أمعاء الحيوانات بقوة.وتعد الكمبوتشا هي واحدة من المشروبات الأكثر شعبية، وجزء كبير من جاذبيتها هو قدرتها على تزويد الأمعاء بالبروبيوتيك.وقال الباحثون في جامعة "كارولينا الشمالية" في تشابل هيل: "الديدان التي تم تغذيتها بهذه الميكروبات بدلاً من نظام غذائي آخر أظهرت عملية التمثيل الغذائي للدهون "متجددة".وأوضح الباحثون أن الميكروبات أثرت على التعبير الجيني المتعلق باستقلاب الدهون في الديدان، مما أدى إلى زيادة البروتينات المشاركة في تحلل الدهون مع تقليل البروتينات المشاركة في تخليق الدهون الثلاثية.وأشار الباحثون إلى أنه وحتى الآن، عدد قليل جدًا من التجارب السريرية البشرية اختبرت تأثير الكمبوتشا على صحة الأمعاء، وفي عام 2023، وجدت دراسة سريرية تجريبية أجريت على عشرات المشاركين أن الكمبوتشا والوجبات الغنية بالكربوهيدرات مجتمعة خفضت مستويات السكر في الدم أثناء الصيام بعد أربعة أسابيع مقارنة بالعلاج الوهمي.وتشير النتائج إلى أن الكمبوتشا قد يكون له تأثير مضاد لمرض السكري، ولكن يجب تأكيد ذلك بين مجموعات أكبر.ووجدت تجربة سريرية أخرى أكثر عمومية أن تناول نظام غذائي غني بالأطعمة المخمرة، بما في ذلك الكمبوتشا، يمكن أن يزيد من تنوع الميكروبيوم ويقلل علامات الالتهاب، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وأضاف: "تشير النتائج إلى أن الميكروبات الموجودة في شاي الكمبوتشا تؤدي إلى حالة تشبه الصيام في في الكائن المضيف، حتى في وجود العناصر الغذائية الكافية".

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علوم, الصحة