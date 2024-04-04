https://sputnikarabic.ae/20240404/زلزال-بقوة-60-ريختر-يضرب-قبالة-ساحل-مدينة-فوكوشيما-اليابانية-1087666788.html
زلزال بقوة 6.0 ريختر يضرب قبالة ساحل مدينة فوكوشيما اليابانية
زلزال بقوة 6.0 ريختر يضرب قبالة ساحل مدينة فوكوشيما اليابانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الخميس، أن زلزالاً بقوة 6.0 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل مدينة فوكوشيما في اليابان. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T04:19+0000
2024-04-04T04:19+0000
2024-04-04T04:19+0000
زلزال
أخبار فوكوشيما
أخبار اليابان
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073172094_0:83:3001:1771_1920x0_80_0_0_1bd9c70dab91c34e696de09799b54c93.jpg
طوكيو - سبوتنيك. وبحسب الوكالة، وقع الزلزال على عمق 40 كيلومترا ولم يتم الإعلان عن أي تهديد بحدوث أمواج تسونامي.وفي 3 أبريل/ نيسان الجاري، وقع زلزال بقوة 7.3 درجة قبالة ساحل مقاطعة هوالين، الواقعة في الجزء الشرقي من جزيرة تايوان.وبعد ذلك، بحسب إدارة رصد الزلازل الصينية، وقعت في الجزيرة أكثر من 11 هزة بقوة أكبر من 4 درجات، وبحسب تقارير إعلامية نقلا عن خدمة الإطفاء في الجزيرة، توفي أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 90 آخرين. ووقع أكبر عدد من الضحايا في منطقة الجذب السياحي ديكالون تريل، حيث توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 40 آخرون.
https://sputnikarabic.ae/20240403/مشاهد-مؤثرة-لأقوى-زلزال-شهدته-تايوان-منذ-25-عاما-صور-وفيديو--1087638344.html
أخبار فوكوشيما
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073172094_0:0:2651:1988_1920x0_80_0_0_93f0186b197a9fdde5186615961887c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال, أخبار فوكوشيما, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن
زلزال, أخبار فوكوشيما, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن
زلزال بقوة 6.0 ريختر يضرب قبالة ساحل مدينة فوكوشيما اليابانية
أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الخميس، أن زلزالاً بقوة 6.0 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل مدينة فوكوشيما في اليابان.
طوكيو - سبوتنيك
. وبحسب الوكالة، وقع الزلزال على عمق 40 كيلومترا ولم يتم الإعلان عن أي تهديد بحدوث أمواج تسونامي.
وفي 3 أبريل/ نيسان الجاري، وقع زلزال بقوة 7.3 درجة قبالة ساحل مقاطعة هوالين
، الواقعة في الجزء الشرقي من جزيرة تايوان.
وبعد ذلك، بحسب إدارة رصد الزلازل الصينية، وقعت في الجزيرة أكثر من 11 هزة بقوة أكبر من 4 درجات، وبحسب تقارير إعلامية نقلا عن خدمة الإطفاء في الجزيرة، توفي أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 90 آخرين. ووقع أكبر عدد من الضحايا في منطقة الجذب السياحي ديكالون تريل، حيث توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 40 آخرون.