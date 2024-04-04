https://sputnikarabic.ae/20240404/صحيفة-تكشف-عن-سر-مقابلتها-مع-بايدن-1087669458.html

صحيفة تكشف عن سر مقابلتها مع بايدن

صحيفة تكشف عن سر مقابلتها مع بايدن

سبوتنيك عربي

صرحت المذيعة السابقة في قناة"ESPN" الأمريكية، سيج ستيل، أن مقابلتها مع الرئيس جو بايدن في مارس/ آذار 2021 كانت مفبركة بالكامل. 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T05:18+0000

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2024-04-04T05:18+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت ستيل: "كانت تجربة مثيرة للاهتمام في حد ذاتها لأنها كانت منظمة للغاية. قيل لي: ستقولين كل كلمة نكتبها، ولن تخرجي عن النص".وأضافت ستيل: "كنت أعمل على نص مكتوب وقيل لي ألا أحيد عنه. كان الأمر أشبه بـ"ستسأل هذا السؤال. هذه هي الطريقة التي ستقولها. لا إضافات. السؤال التالي".ترامب يتحدث عمن يدير أمريكا بدلا من بايدنوأكدت ستيل أن جميع النقاط تم العمل عليها من قبل "المشرفين وكبار المسؤولين التنفيذيين"، بما في ذلك الرئيس التنفيذي ورئيس قناة "ESPN".ووصفت الصحفية محادثتها مع بايدن بأنها "مفجعة". وقالت: "أعتقد أنه من المفجع حقًا أن الناس الذين يحبون جو بايدن ويقولون إنهم يهتمون به حقًا قد سمحوا بأن يصل الوضع إلى هذا الحد"، في إشارة إلى صفاء ذهنه.16 ولاية في أمريكا تقاضي بايدنوبايدن هو أكبر رئيس للولايات المتحدة سنا، إذ بلغ من العمر 81 عاما في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وإذا فاز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، فسوف يبلغ من العمر 82 عاماً عندما يتولى منصبه، و86 عاماً في نهاية ولايته الثانية.ويعتبر بايدن نفسه أن عمره دليل على الخبرة ويصر على عدم وجود مشاكل صحية كبيرة. وفي الوقت نفسه، يتخذ من حوله إجراءات وقائية بانتظام لتقليل خطر السقوط مرة أخرى في الأماكن العامة أو مظاهر النسيان.إعلام: بايدن قال في عشاء خاص إن ترامب ينحني أمام بوتين

https://sputnikarabic.ae/20240327/صحيفة-بريطانية-تكذب-بايدن-في-تصريحه-حول-انهيار-جسر-بالتيمور-1087436363.html

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