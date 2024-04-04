https://sputnikarabic.ae/20240404/صحيفة-تكشف-عن-سر-مقابلتها-مع-بايدن-1087669458.html
صحيفة تكشف عن سر مقابلتها مع بايدن
صحيفة تكشف عن سر مقابلتها مع بايدن
سبوتنيك عربي
صرحت المذيعة السابقة في قناة"ESPN" الأمريكية، سيج ستيل، أن مقابلتها مع الرئيس جو بايدن في مارس/ آذار 2021 كانت مفبركة بالكامل. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T05:18+0000
2024-04-04T05:18+0000
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العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت ستيل: "كانت تجربة مثيرة للاهتمام في حد ذاتها لأنها كانت منظمة للغاية. قيل لي: ستقولين كل كلمة نكتبها، ولن تخرجي عن النص".وأضافت ستيل: "كنت أعمل على نص مكتوب وقيل لي ألا أحيد عنه. كان الأمر أشبه بـ"ستسأل هذا السؤال. هذه هي الطريقة التي ستقولها. لا إضافات. السؤال التالي".ترامب يتحدث عمن يدير أمريكا بدلا من بايدنوأكدت ستيل أن جميع النقاط تم العمل عليها من قبل "المشرفين وكبار المسؤولين التنفيذيين"، بما في ذلك الرئيس التنفيذي ورئيس قناة "ESPN".ووصفت الصحفية محادثتها مع بايدن بأنها "مفجعة". وقالت: "أعتقد أنه من المفجع حقًا أن الناس الذين يحبون جو بايدن ويقولون إنهم يهتمون به حقًا قد سمحوا بأن يصل الوضع إلى هذا الحد"، في إشارة إلى صفاء ذهنه.16 ولاية في أمريكا تقاضي بايدنوبايدن هو أكبر رئيس للولايات المتحدة سنا، إذ بلغ من العمر 81 عاما في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وإذا فاز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، فسوف يبلغ من العمر 82 عاماً عندما يتولى منصبه، و86 عاماً في نهاية ولايته الثانية.ويعتبر بايدن نفسه أن عمره دليل على الخبرة ويصر على عدم وجود مشاكل صحية كبيرة. وفي الوقت نفسه، يتخذ من حوله إجراءات وقائية بانتظام لتقليل خطر السقوط مرة أخرى في الأماكن العامة أو مظاهر النسيان.إعلام: بايدن قال في عشاء خاص إن ترامب ينحني أمام بوتين
https://sputnikarabic.ae/20240327/صحيفة-بريطانية-تكذب-بايدن-في-تصريحه-حول-انهيار-جسر-بالتيمور-1087436363.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
صحيفة تكشف عن سر مقابلتها مع بايدن
صرحت المذيعة السابقة في قناة"ESPN" الأمريكية، سيج ستيل، أن مقابلتها مع الرئيس جو بايدن في مارس/ آذار 2021 كانت مفبركة بالكامل.
وقالت ستيل: "كانت تجربة مثيرة للاهتمام في حد ذاتها لأنها كانت منظمة للغاية. قيل لي: ستقولين كل كلمة نكتبها، ولن تخرجي عن النص".
ووفقا لها، فإن كل سؤال لبايدن تم إعداده مسبقا وتم طرحه "عشرات المرات" من قبل المحررين والإدارة.
وأضافت ستيل: "كنت أعمل على نص مكتوب وقيل لي ألا أحيد عنه. كان الأمر أشبه بـ"ستسأل هذا السؤال. هذه هي الطريقة التي ستقولها. لا إضافات. السؤال التالي".
وأكدت ستيل أن جميع النقاط تم العمل عليها من قبل "المشرفين وكبار المسؤولين التنفيذيين"، بما في ذلك الرئيس التنفيذي ورئيس قناة "ESPN".
وأشارت في حديثها لشبكة "فوكس نيوز" إلى أنها لا تعرف على وجه اليقين ما إذا كانت القناة التلفزيونية قد أرسلت الأسئلة قبل المقابلة إلى البيت الأبيض، لكنها أعربت عن ثقتها في أن ذلك تم.
ووصفت الصحفية محادثتها مع بايدن بأنها "مفجعة". وقالت: "أعتقد أنه من المفجع حقًا أن الناس الذين يحبون جو بايدن ويقولون إنهم يهتمون به حقًا قد سمحوا بأن يصل الوضع إلى هذا الحد"، في إشارة إلى صفاء ذهنه.
كما أشارت "فوكس نيوز" أن "ESPN" رفضت التعليق على هذا الموضوع.
وبايدن هو أكبر رئيس للولايات المتحدة سنا، إذ بلغ من العمر 81 عاما في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وإذا فاز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، فسوف يبلغ من العمر 82 عاماً عندما يتولى منصبه، و86 عاماً في نهاية ولايته الثانية.
ويعتبر بايدن نفسه أن عمره دليل على الخبرة ويصر على عدم وجود مشاكل صحية كبيرة. وفي الوقت نفسه، يتخذ من حوله إجراءات وقائية بانتظام لتقليل خطر السقوط مرة أخرى في الأماكن العامة أو مظاهر النسيان.