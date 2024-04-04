مجلس الأمن التركي: تصرفات إسرائيل في غزة تقوض الثقة في الأمم المتحدة

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:25 GMT
5 د
On air
05:56 GMT
2 د
On air
05:59 GMT
1 د
On air
06:05 GMT
2 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
10:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:07 GMT
2 د
On air
13:06 GMT
5 د
بلا قيود
خبير: الغرب لن يحقق بمجزرة بوتشا ومؤسساته فقدت مصداقيتها
14:03 GMT
60 د
عالم سبوتنيك
أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الإضطهاد ضدهم ؟
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:00 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
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05:36 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
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On air
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12:37 GMT
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حصاد الأسبوع
خبير: الإنفاق العسكري على أوكرانيا هو لمصلحة لوبيات الأسلحة التابعة لبايدن
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:30 GMT
15 د
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العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
17:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
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120 د
مدار الليل والنهار
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https://sputnikarabic.ae/20240404/مجلس-الأمن-التركي-تصرفات-إسرائيل-في-غزة-تقوض-الثقة-في-الأمم-المتحدة-1087697092.html
مجلس الأمن التركي: تصرفات إسرائيل في غزة تقوض الثقة في الأمم المتحدة
مجلس الأمن التركي: تصرفات إسرائيل في غزة تقوض الثقة في الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
حذر مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الخميس، من أن تجاهل إسرائيل لقرارات مجلس الأمن الدولي، والمحكمة الدولية، يقوض الثقة في المؤسسات الدولية. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T19:25+0000
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أنقرة – سبوتنيك. وقال في بيان له: "إن عجز النظام الدولي عن إنهاء الهجمات والسلوك اللاإنساني لإسرائيل مع استمرارها في مذبحة غزة، على الرغم من قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي انتهاك للقانون الدولي، سوف يزيد من الشعور بالضجر وسوف يزيد من تقويض شرعيتهما".وحث المجلس في بيانه، المجتمع الدولي على تأييد جهود تركيا لتحقيق "سلام مستقر" في غزة، ووقف الهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين ومنظمات الإغاثة، وإطلاق المساعدات الإنسانية الشاملة للقطاع.ووجدت إسرائيل نفسها تحت انتقادات من الحلفاء والمنتقدين، خلال الأسبوع الحالي، بعد قيامها بغارة جوية أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية ومقرها الولايات المتحدة في غزة، يوم الإثنين الماضي. ووصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الهجوم على المنظمة بأنه غير مقبول، وطالب إسرائيل باتخاذ خطوات للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمدنيين.من جهته، أعلن ذلك منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بالتحقيق في الغارة الجوية التي شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية على موظفي جمعية المطبخ العالمي الخيرية في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240404/المطبخ-المركزي-العالمي-تدعو-لإجراء-تحقيق-مستقل-بمقتل-7-من-موظفيها-إثر-غارة-إسرائيلية-في-قطاع-غزة-1087684135.html
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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

مجلس الأمن التركي: تصرفات إسرائيل في غزة تقوض الثقة في الأمم المتحدة

19:25 GMT 04.04.2024
© AFP 2023منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
حذر مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الخميس، من أن تجاهل إسرائيل لقرارات مجلس الأمن الدولي، والمحكمة الدولية، يقوض الثقة في المؤسسات الدولية.
أنقرة – سبوتنيك. وقال في بيان له: "إن عجز النظام الدولي عن إنهاء الهجمات والسلوك اللاإنساني لإسرائيل مع استمرارها في مذبحة غزة، على الرغم من قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي انتهاك للقانون الدولي، سوف يزيد من الشعور بالضجر وسوف يزيد من تقويض شرعيتهما".
وحث المجلس في بيانه، المجتمع الدولي على تأييد جهود تركيا لتحقيق "سلام مستقر" في غزة، ووقف الهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين ومنظمات الإغاثة، وإطلاق المساعدات الإنسانية الشاملة للقطاع.
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
منظمة "المطبخ المركزي العالمي" تدعو لإجراء تحقيق مستقل بمقتل 7 من موظفيها بغارة إسرائيلية في غزة
12:24 GMT
ووجدت إسرائيل نفسها تحت انتقادات من الحلفاء والمنتقدين، خلال الأسبوع الحالي، بعد قيامها بغارة جوية أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية ومقرها الولايات المتحدة في غزة، يوم الإثنين الماضي.
ووصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الهجوم على المنظمة بأنه غير مقبول، وطالب إسرائيل باتخاذ خطوات للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمدنيين.
من جهته، أعلن ذلك منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بالتحقيق في الغارة الجوية التي شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية على موظفي جمعية المطبخ العالمي الخيرية في قطاع غزة.
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