https://sputnikarabic.ae/20240404/مجلس-الأمن-التركي-تصرفات-إسرائيل-في-غزة-تقوض-الثقة-في-الأمم-المتحدة-1087697092.html

مجلس الأمن التركي: تصرفات إسرائيل في غزة تقوض الثقة في الأمم المتحدة

مجلس الأمن التركي: تصرفات إسرائيل في غزة تقوض الثقة في الأمم المتحدة

سبوتنيك عربي

حذر مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الخميس، من أن تجاهل إسرائيل لقرارات مجلس الأمن الدولي، والمحكمة الدولية، يقوض الثقة في المؤسسات الدولية. 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T19:25+0000

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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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أنقرة – سبوتنيك. وقال في بيان له: "إن عجز النظام الدولي عن إنهاء الهجمات والسلوك اللاإنساني لإسرائيل مع استمرارها في مذبحة غزة، على الرغم من قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي انتهاك للقانون الدولي، سوف يزيد من الشعور بالضجر وسوف يزيد من تقويض شرعيتهما".وحث المجلس في بيانه، المجتمع الدولي على تأييد جهود تركيا لتحقيق "سلام مستقر" في غزة، ووقف الهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين ومنظمات الإغاثة، وإطلاق المساعدات الإنسانية الشاملة للقطاع.ووجدت إسرائيل نفسها تحت انتقادات من الحلفاء والمنتقدين، خلال الأسبوع الحالي، بعد قيامها بغارة جوية أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية ومقرها الولايات المتحدة في غزة، يوم الإثنين الماضي. ووصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الهجوم على المنظمة بأنه غير مقبول، وطالب إسرائيل باتخاذ خطوات للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمدنيين.من جهته، أعلن ذلك منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بالتحقيق في الغارة الجوية التي شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية على موظفي جمعية المطبخ العالمي الخيرية في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240404/المطبخ-المركزي-العالمي-تدعو-لإجراء-تحقيق-مستقل-بمقتل-7-من-موظفيها-إثر-غارة-إسرائيلية-في-قطاع-غزة-1087684135.html

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