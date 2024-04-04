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شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
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مقتل شخص في انفجار بحي الشعلان وسط العاصمة السورية دمشق
مقتل شخص في انفجار بحي الشعلان وسط العاصمة السورية دمشق
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر بالشرطة السورية، مساء الأربعاء، بوقوع انفجار بحي الشعلان وسط العاصمة دمشق، مشيرًا إلى أن الانفجار خلف وراءه قتيلاً وأن السلطات تعكف على كشف ملابسات... 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T00:36+0000
2024-04-04T00:36+0000
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دمشق - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "قتل شخص في انفجار بحي الشعلان وسط دمشق دون معرفة أسبابه حتى الآن"، مضيفًا أن "التحقيقات جارية لمعرفة طبيعة الانفجار".ولم يكشف المصدر عن تفاصيل إضافية حول الحادث.من جانب آخر، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله: "معلومات أولية تفيد بانفجار قنبلة كانت بحوزة شخص أدت إلى وفاته قرب حي الشعلان".
https://sputnikarabic.ae/20240403/مراسل-سبوتنيك-قصف-صاروخي-من-الأراضي-السورية-باتجاه-مواقع-إسرائيلية-في-الجولان-المحتل-1087665784.html
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دمشق, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
دمشق, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

مقتل شخص في انفجار بحي الشعلان وسط العاصمة السورية دمشق

00:36 GMT 04.04.2024
© Sputnik . Beshr Zabadna انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في حي المزة جنوبي العاصمة دمشق
 انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في حي المزة جنوبي العاصمة دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© Sputnik . Beshr Zabadna
تابعنا عبر
أفاد مصدر بالشرطة السورية، مساء الأربعاء، بوقوع انفجار بحي الشعلان وسط العاصمة دمشق، مشيرًا إلى أن الانفجار خلف وراءه قتيلاً وأن السلطات تعكف على كشف ملابسات الحادث.
دمشق - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "قتل شخص في انفجار بحي الشعلان وسط دمشق دون معرفة أسبابه حتى الآن"، مضيفًا أن "التحقيقات جارية لمعرفة طبيعة الانفجار".
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
مراسل "سبوتنيك": قصف متبادل عبر خط وقف إطلاق النار بين الجيشين السوري والإسرائيلي
أمس, 22:12 GMT
ولم يكشف المصدر عن تفاصيل إضافية حول الحادث.
من جانب آخر، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله: "معلومات أولية تفيد بانفجار قنبلة كانت بحوزة شخص أدت إلى وفاته قرب حي الشعلان".
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القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"..استهداف شمالي إسرائيل بصاروخ وصافرات الإنذار في غلاف غزة أمس, 22:11 GMT
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