https://sputnikarabic.ae/20240404/مقتل-شخص-في-انفجار-بحي-الشعلان-وسط-العاصمة-السورية-دمشق-1087666162.html
مقتل شخص في انفجار بحي الشعلان وسط العاصمة السورية دمشق
مقتل شخص في انفجار بحي الشعلان وسط العاصمة السورية دمشق
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر بالشرطة السورية، مساء الأربعاء، بوقوع انفجار بحي الشعلان وسط العاصمة دمشق، مشيرًا إلى أن الانفجار خلف وراءه قتيلاً وأن السلطات تعكف على كشف ملابسات... 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T00:36+0000
2024-04-04T00:36+0000
2024-04-04T00:36+0000
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دمشق - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "قتل شخص في انفجار بحي الشعلان وسط دمشق دون معرفة أسبابه حتى الآن"، مضيفًا أن "التحقيقات جارية لمعرفة طبيعة الانفجار".ولم يكشف المصدر عن تفاصيل إضافية حول الحادث.من جانب آخر، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله: "معلومات أولية تفيد بانفجار قنبلة كانت بحوزة شخص أدت إلى وفاته قرب حي الشعلان".
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دمشق, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
دمشق, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مقتل شخص في انفجار بحي الشعلان وسط العاصمة السورية دمشق
أفاد مصدر بالشرطة السورية، مساء الأربعاء، بوقوع انفجار بحي الشعلان وسط العاصمة دمشق، مشيرًا إلى أن الانفجار خلف وراءه قتيلاً وأن السلطات تعكف على كشف ملابسات الحادث.
دمشق - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك
": "قتل شخص في انفجار بحي الشعلان وسط دمشق دون معرفة أسبابه حتى الآن"، مضيفًا أن "التحقيقات جارية لمعرفة طبيعة الانفجار".
من جانب آخر، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله: "معلومات أولية تفيد بانفجار قنبلة كانت بحوزة شخص أدت إلى وفاته قرب حي الشعلان".