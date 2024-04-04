https://sputnikarabic.ae/20240404/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-أي-تهديد-أمني-من-حلف-الناتو-لروسيا-لن-يمر-دون-رد-1087666411.html
نائب وزير الخارجية الروسي: أي تهديد أمني من حلف الناتو لروسيا لن يمر دون رد
نائب وزير الخارجية الروسي: أي تهديد أمني من حلف الناتو لروسيا لن يمر دون رد
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، اليوم الخميس، بأن أي تهديد أمني من قبل حلف شمال الأطلسي (ناتو) لروسيا لن يمر دون رد. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T03:42+0000
2024-04-04T03:42+0000
2024-04-04T03:42+0000
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الناتو
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موسكو- سبوتنيك. وقال غروشكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أي تهديد لأمن بلادنا (من قبل حلف الناتو) لن يمر دون رد".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240402/خبير-يجب-على-الناتو-إيقاف-جميع-العلاقات-مع-أوكرانيا-من-أجل-حل-الصراع-مع-روسيا-1087619256.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الناتو
سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الناتو
نائب وزير الخارجية الروسي: أي تهديد أمني من حلف الناتو لروسيا لن يمر دون رد
صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، اليوم الخميس، بأن أي تهديد أمني من قبل حلف شمال الأطلسي (ناتو) لروسيا لن يمر دون رد.
موسكو- سبوتنيك
. وقال غروشكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أي تهديد لأمن بلادنا (من قبل حلف الناتو) لن يمر دون رد".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.