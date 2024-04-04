نائب وزير الخارجية الروسي: أي تهديد أمني من حلف الناتو لروسيا لن يمر دون رد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:25 GMT
5 د
On air
05:56 GMT
2 د
On air
05:59 GMT
1 د
On air
06:05 GMT
2 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
10:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:07 GMT
2 د
On air
13:06 GMT
5 د
بلا قيود
خبير: الغرب لن يحقق بمجزرة بوتشا ومؤسساته فقدت مصداقيتها
14:03 GMT
60 د
عالم سبوتنيك
أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الإضطهاد ضدهم ؟
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:00 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:36 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:30 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
17:44 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240404/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-أي-تهديد-أمني-من-حلف-الناتو-لروسيا-لن-يمر-دون-رد-1087666411.html
نائب وزير الخارجية الروسي: أي تهديد أمني من حلف الناتو لروسيا لن يمر دون رد
نائب وزير الخارجية الروسي: أي تهديد أمني من حلف الناتو لروسيا لن يمر دون رد
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، اليوم الخميس، بأن أي تهديد أمني من قبل حلف شمال الأطلسي (ناتو) لروسيا لن يمر دون رد. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T03:42+0000
2024-04-04T03:42+0000
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الناتو
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/16/1048771812_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d8c5f4e3656b6bc2a4fcb31b06de761a.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال غروشكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أي تهديد لأمن بلادنا (من قبل حلف الناتو) لن يمر دون رد".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240402/خبير-يجب-على-الناتو-إيقاف-جميع-العلاقات-مع-أوكرانيا-من-أجل-حل-الصراع-مع-روسيا-1087619256.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/16/1048771812_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_867c0c902c81b29979f2ddec252c80af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الناتو
سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الناتو

نائب وزير الخارجية الروسي: أي تهديد أمني من حلف الناتو لروسيا لن يمر دون رد

03:42 GMT 04.04.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو
نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، اليوم الخميس، بأن أي تهديد أمني من قبل حلف شمال الأطلسي (ناتو) لروسيا لن يمر دون رد.
موسكو- سبوتنيك. وقال غروشكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أي تهديد لأمن بلادنا (من قبل حلف الناتو) لن يمر دون رد".
العلم الأوكراني وعلم منظمة حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: يجب على الناتو إيقاف جميع العلاقات مع أوكرانيا من أجل حل الصراع مع روسيا
2 أبريل, 14:09 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:06 GMT القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"..استهداف شمالي إسرائيل بصاروخ وصافرات الإنذار في غلاف غزة أمس, 22:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала