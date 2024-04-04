https://sputnikarabic.ae/20240404/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-أي-تهديد-أمني-من-حلف-الناتو-لروسيا-لن-يمر-دون-رد-1087666411.html

نائب وزير الخارجية الروسي: أي تهديد أمني من حلف الناتو لروسيا لن يمر دون رد

نائب وزير الخارجية الروسي: أي تهديد أمني من حلف الناتو لروسيا لن يمر دون رد

سبوتنيك عربي

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، اليوم الخميس، بأن أي تهديد أمني من قبل حلف شمال الأطلسي (ناتو) لروسيا لن يمر دون رد. 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T03:42+0000

2024-04-04T03:42+0000

2024-04-04T03:42+0000

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الناتو

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موسكو- سبوتنيك. وقال غروشكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أي تهديد لأمن بلادنا (من قبل حلف الناتو) لن يمر دون رد".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20240402/خبير-يجب-على-الناتو-إيقاف-جميع-العلاقات-مع-أوكرانيا-من-أجل-حل-الصراع-مع-روسيا-1087619256.html

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