الناتو يطرح سيناريوهين لتطور الأزمة في أوكرانيا

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:25 GMT
5 د
On air
05:56 GMT
2 د
On air
05:59 GMT
1 د
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06:05 GMT
2 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
10:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:07 GMT
2 د
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13:06 GMT
5 د
بلا قيود
خبير: الغرب لن يحقق بمجزرة بوتشا ومؤسساته فقدت مصداقيتها
14:03 GMT
60 د
عالم سبوتنيك
أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الإضطهاد ضدهم ؟
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:00 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:36 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
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11:08 GMT
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حصاد الأسبوع
خبير: الإنفاق العسكري على أوكرانيا هو لمصلحة لوبيات الأسلحة التابعة لبايدن
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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14 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
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29 د
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
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عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
17:44 GMT
16 د
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https://sputnikarabic.ae/20240404/-الناتو-يطرح-سيناريوهين-لتطور-الأزمة-في-أوكرانيا-1087691737.html
الناتو يطرح سيناريوهين لتطور الأزمة في أوكرانيا
الناتو يطرح سيناريوهين لتطور الأزمة في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
طرح الأمين العام لحلف شمال الأطلس، ينس ستولتنبرغ، سيناريوهين لتطور الصراع في أوكرانيا، أحدهما سلبي لكييف، داعيا إلى منع هزيمة أوكرانيا وزيادة الإمدادات... 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T15:48+0000
2024-04-04T15:48+0000
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وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي: "الوضع في ساحة المعركة صعب، ونحن نرى روسيا تتقدم على خط التماس، وهذا أمر خطير للغاية، وهناك حاجة ملحة لحشد المزيد من المساعدة إلى أوكرانيا".وتابع: "يمكن أن يكون هناك سيناريوهان، الأول أن يتمكن حلف شمال الأطلسي من زيادة المزيد من الدعم، وتعيد أوكرانيا المزيد من الأراضي، وثانيًا نحن لا نزيد الدعم، ومن ثم هناك خطر أن تستولي روسيا على المزيد من الأراضي، وسنجد أنفسنا في موقف أكثر خطورة".وأضاف: "الحل الوحيد، الفرصة لتحقيق سلام مستقر في أوكرانيا هي أن تكون هناك قوات مسلحة قوية، وعدم منحهم (روسيا) الفوز".دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، الدول الأعضاء إلى زيادة دعم أوكرانيا عسكريا بإرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والذخائر إليها.وفيما يتعلق بالعلاقات بين موسكو وبكين، قال ستولتنبرغ "الناتو يراقب عن كثب تعزيز العلاقات بين روسيا والصين".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240404/الكرملين-العلاقات-بين-روسيا-والناتو-تراجعت-إلى-مستوى-المواجهة-المباشرة-1087675552.html
https://sputnikarabic.ae/20240404/إعلام-دول-ضمن-الناتو-تشكك-في-إمكانية-تمويل-صندوق-أوكرانيا--1087690707.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

الناتو يطرح سيناريوهين لتطور الأزمة في أوكرانيا

15:48 GMT 04.04.2024
© Photo / NATOمقر الناتو في مدينة بروكسل
مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© Photo / NATO
تابعنا عبر
طرح الأمين العام لحلف شمال الأطلس، ينس ستولتنبرغ، سيناريوهين لتطور الصراع في أوكرانيا، أحدهما سلبي لكييف، داعيا إلى منع هزيمة أوكرانيا وزيادة الإمدادات العسكرية.
وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي: "الوضع في ساحة المعركة صعب، ونحن نرى روسيا تتقدم على خط التماس، وهذا أمر خطير للغاية، وهناك حاجة ملحة لحشد المزيد من المساعدة إلى أوكرانيا".
وتابع: "يمكن أن يكون هناك سيناريوهان، الأول أن يتمكن حلف شمال الأطلسي من زيادة المزيد من الدعم، وتعيد أوكرانيا المزيد من الأراضي، وثانيًا نحن لا نزيد الدعم، ومن ثم هناك خطر أن تستولي روسيا على المزيد من الأراضي، وسنجد أنفسنا في موقف أكثر خطورة".
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
الكرملين: العلاقات بين روسيا والناتو تدهورت إلى مستوى المواجهة المباشرة
09:50 GMT
وأضاف: "الحل الوحيد، الفرصة لتحقيق سلام مستقر في أوكرانيا هي أن تكون هناك قوات مسلحة قوية، وعدم منحهم (روسيا) الفوز".
دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، الدول الأعضاء إلى زيادة دعم أوكرانيا عسكريا بإرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والذخائر إليها.
وفيما يتعلق بالعلاقات بين موسكو وبكين، قال ستولتنبرغ "الناتو يراقب عن كثب تعزيز العلاقات بين روسيا والصين".
الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
إعلام: دول ضمن "الناتو" تشكك في إمكانية تمويل "صندوق أوكرانيا"
15:07 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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