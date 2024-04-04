https://sputnikarabic.ae/20240404/-الناتو-يطرح-سيناريوهين-لتطور-الأزمة-في-أوكرانيا-1087691737.html

الناتو يطرح سيناريوهين لتطور الأزمة في أوكرانيا

الناتو يطرح سيناريوهين لتطور الأزمة في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

طرح الأمين العام لحلف شمال الأطلس، ينس ستولتنبرغ، سيناريوهين لتطور الصراع في أوكرانيا، أحدهما سلبي لكييف، داعيا إلى منع هزيمة أوكرانيا وزيادة الإمدادات... 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T15:48+0000

2024-04-04T15:48+0000

2024-04-04T15:48+0000

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وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي: "الوضع في ساحة المعركة صعب، ونحن نرى روسيا تتقدم على خط التماس، وهذا أمر خطير للغاية، وهناك حاجة ملحة لحشد المزيد من المساعدة إلى أوكرانيا".وتابع: "يمكن أن يكون هناك سيناريوهان، الأول أن يتمكن حلف شمال الأطلسي من زيادة المزيد من الدعم، وتعيد أوكرانيا المزيد من الأراضي، وثانيًا نحن لا نزيد الدعم، ومن ثم هناك خطر أن تستولي روسيا على المزيد من الأراضي، وسنجد أنفسنا في موقف أكثر خطورة".وأضاف: "الحل الوحيد، الفرصة لتحقيق سلام مستقر في أوكرانيا هي أن تكون هناك قوات مسلحة قوية، وعدم منحهم (روسيا) الفوز".دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، الدول الأعضاء إلى زيادة دعم أوكرانيا عسكريا بإرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والذخائر إليها.وفيما يتعلق بالعلاقات بين موسكو وبكين، قال ستولتنبرغ "الناتو يراقب عن كثب تعزيز العلاقات بين روسيا والصين".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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