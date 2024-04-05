https://sputnikarabic.ae/20240405/إسرائيل-تطلب-من-دبلوماسييها-في-الخارج-عدم-الحضور-للعمل-في-مباني-السفارات-1087707347.html

إسرائيل تطلب من دبلوماسييها في الخارج عدم الحضور للعمل في مباني السفارات

إسرائيل تطلب من دبلوماسييها في الخارج عدم الحضور للعمل في مباني السفارات

سبوتنيك عربي

قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بالتنسيق مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، إغلاق عدد من السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم بشكل مؤقت، وذلك إثر تهديد إيران... 05.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-05T08:42+0000

2024-04-05T08:42+0000

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أمس الخميس، أن وزارة الخارجية تعتزم استدعاء عدد من الدبلوماسيين وغلق السفارات، مع تحذير المسؤولين في الخارج من الحضور للعمل في المباني القنصلية.وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي "في أعقاب تنبيهات أمنية ومخاوف من هجمات انتقامية من قبل إيران بعد مقتل 7 من ضباطها في غارة على دمشق نسبت إلى إسرائيل".وكان الجيش الإسرائيلي قد اعلن تفعيل أنظمة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) داخل البلاد لـ"تحييد بعض التهديدات".وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن انقطاع خدمات نظام تحديد المواقع العالمي "ساعد بالفعل في تحييد بعض التهديدات".وأضاف: "نحن ندرك أن هذه الاضطرابات قد تسبب عدم الراحة، لكنها أدوات أساسية في قدراتنا الدفاعية"، كما حث الإسرائيليين على البقاء "يقظين ومسؤولين".ودخلت إسرائيل، في حالة التأهب القصوى، استعدادا لهجوم انتقامي محتمل بعد مقتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني في دمشق في وقت سابق من الأسبوع.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزز استعداده العسكري من خلال تعليق الإجازات مؤقتا لوحداته القتالية، وقالت إسرائيل إنها سترد بقوة على أي هجوم إيراني خلال الأيام المقبلة.

https://sputnikarabic.ae/20240405/تقرير-إسرائيل-تزعم-أن-لديها-معلومات-استخباراتية-عن-هجوم-إيراني-محتمل-1087703273.html

https://sputnikarabic.ae/20240404/نتنياهو-إسرائيل-تعمل-ضد-إيران-ووكلائها-دفاعيا-وهجوميا-ونعرف-كيف-نحمي-أنفسنا-1087697586.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار