https://sputnikarabic.ae/20240405/الأونروا-تدمير-62-من-منازل-قطاع-غزة-جراء-الحرب-الإسرائيلية-المستمرة-1087712794.html

الأونروا: تدمير 62% من منازل قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة

الأونروا: تدمير 62% من منازل قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة

سبوتنيك عربي

ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" أن نحو 62% من منازل قطاع غزة قد دمرت نتيجة للحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع. 05.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-05T11:02+0000

2024-04-05T11:02+0000

2024-04-05T11:02+0000

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غزة - سبوتنيك. وأفادت الوكالة في بيان لها على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، بأن" الحرب المستمرة أدت إلى تدمير نحو 62 % من المنازل في غزة، والبنية التحتية الحيوية قد تعرضت للهجوم، بما في ذلك مباني الأمم المتحدة التي تؤوي الأسر النازحة".ولفتت وكالة الأونروا إلى أن "أكثر من 75% من السكان في غزة اضطروا بفعل الحرب للنزوح من منازلهم بحثا عن المأوى والأمن في أماكن أخرى، بما فيها مراكز الإيواء التابعة للأونروا، غالبيتهم اضطر للنزوح عدة مرات".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمته أكثر من 30 هدفا داخل قطاع غزة، في ليلة واحدة.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن الجيش الإسرائيلي، أن طائرات سلاح الجو هاجمت أكثر من 30 هدفا في أنحاء قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكدا أنه من بين الأهداف التي تم قصفها مبانٍ عسكرية ومبانٍ حكومية ومستودعات أسلحة وأنفاق.وفي السياق نفسه، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي بينهما على تمكين المفاوضين الإسرائيليين من التوصل لاتفاق مع حركة "حماس"، دون تأخير لإعادة المحتجزين إلى إسرائيل.وذكر البيت الأبيض في بيان: "تحدث الرئيس بايدن هاتفيا مع رئيس الوزراء نتنياهو، وناقشا الوضع في غزة"، وأشار البيان إلى أن بايدن حث نتنياهو "على تمكين مفاوضيه من التوصل إلى اتفاق دون تأخير لإعادة الرهائن إلى ديارهم".وأضاف البيان: "شدد بايدن على أن الضربات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني غير مقبولة، وأوضح أن سياسة أمريكا فيما يتعلق بغزة سيتم تحديدها من خلال تقييمنا للإجراء الفوري الذي ستتخذه إسرائيل لحماية المدنيين وعمال الإغاثة"، مؤكدا "أن الوقف الفوري لإطلاق النار ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء".وأفاد البيان أنه تم مناقشة التهديدات الإيرانية العلنية ضد إسرائيل والشعب الإسرائيلي. وأوضح بايدن أن أمريكا تدعم إسرائيل بقوة في مواجهة تلك التهديدات".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

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