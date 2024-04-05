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https://sputnikarabic.ae/20240405/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-صاروخ-مضاد-للسفن-تابع-لـ-أنصار-الله-1087701660.html
الجيش الأمريكي يعلن تدمير صاروخ مضاد للسفن تابع لـ "أنصار الله"
الجيش الأمريكي يعلن تدمير صاروخ مضاد للسفن تابع لـ "أنصار الله"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، تدمير صاروخ مضاد للسفن تابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مناطق سيطرة الجماعة. 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T03:39+0000
2024-04-05T03:39+0000
الجيش الأمريكي
أنصار الله
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قواتها اشتبكت في 4 نيسان/ أبريل، في حوالي الساعة 2:20 مساء (بتوقيت صنعاء)، ودمرت صاروخاً مضادا للسفن في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".وأضافت أنه "لم تكن هناك إصابات أو أضرار أبلغت عنها الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية".وذكرت أنه "تقرر أن الصاروخ يمثل تهديداً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".وحسب البيان، "تكرس القيادة المركزية الأمريكية جهودها لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محميةً لسفن التحالف والسفن التجارية".ويأتي البيان الأمريكية، غداة كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أن جماعته استهدفت منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 90 سفينة مرتبطة بإسرائيل أو أمريكا وبريطانيا، في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى أن قوات الجماعة نفذت خلال شهر واحد 34 عملية بعدد 125 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مُسيرة.ويوم الثلاثاء الماضي، تبنت جماعة "أنصار الله"، قصف 4 سفن أميركية وبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ، قالت إنها كانت متجهةً إلى إسرائيل، مضيفة أنها هاجمت بالطائرات المُسيرة مدمرتين حربيتين أميركيتين في البحر الأحمر، وأطلقت صواريخ على أهداف في منطقة إيلات جنوب إسرائيل.وبدأت أمريكا وبريطانيا في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20240402/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-زورق-مسير-تابع-لجماعة-أنصار-الله-اليمنية-1087604191.html
https://sputnikarabic.ae/20240403/أنصار-الله-أسقطنا-الهالة-الإعلامية-التي-نسجتها-أمريكا-حول-نفسها-1087649608.html
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الجيش الأمريكي, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الجيش الأمريكي, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الجيش الأمريكي يعلن تدمير صاروخ مضاد للسفن تابع لـ "أنصار الله"

03:39 GMT 05.04.2024
© AFP 2023 / -غرق السفينة "روبي مار" البريطانية بالبحر الأحمر، بعد إصابتها بصاروخ باليستي تابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية 3 مارس 2024
غرق السفينة روبي مار البريطانية بالبحر الأحمر، بعد إصابتها بصاروخ باليستي تابع لجماعة أنصار الله اليمنية 3 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
© AFP 2023 / -
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أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، تدمير صاروخ مضاد للسفن تابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مناطق سيطرة الجماعة.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قواتها اشتبكت في 4 نيسان/ أبريل، في حوالي الساعة 2:20 مساء (بتوقيت صنعاء)، ودمرت صاروخاً مضادا للسفن في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
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الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورق مسير تابع لـ"أنصار الله" اليمنية
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وأضافت أنه "لم تكن هناك إصابات أو أضرار أبلغت عنها الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية".
وذكرت أنه "تقرر أن الصاروخ يمثل تهديداً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".
وحسب البيان، "تكرس القيادة المركزية الأمريكية جهودها لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محميةً لسفن التحالف والسفن التجارية".
ويأتي البيان الأمريكية، غداة كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أن جماعته استهدفت منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 90 سفينة مرتبطة بإسرائيل أو أمريكا وبريطانيا، في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى أن قوات الجماعة نفذت خلال شهر واحد 34 عملية بعدد 125 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مُسيرة.
ويوم الثلاثاء الماضي، تبنت جماعة "أنصار الله"، قصف 4 سفن أميركية وبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ، قالت إنها كانت متجهةً إلى إسرائيل، مضيفة أنها هاجمت بالطائرات المُسيرة مدمرتين حربيتين أميركيتين في البحر الأحمر، وأطلقت صواريخ على أهداف في منطقة إيلات جنوب إسرائيل.
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"أنصار الله": أسقطنا الهالة الإعلامية التي نسجتها أمريكا حول نفسها
3 أبريل, 14:13 GMT
وبدأت أمريكا وبريطانيا في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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