https://sputnikarabic.ae/20240405/الخارجية-الروسية-خطط-السويد-لإنشاء-قاعدة-للناتو-في-جزيرة-غوتلاند-استفزازية-1087702438.html

الخارجية الروسية: خطط السويد لإنشاء قاعدة للناتو في جزيرة غوتلاند "استفزازية"

الخارجية الروسية: خطط السويد لإنشاء قاعدة للناتو في جزيرة غوتلاند "استفزازية"

سبوتنيك عربي

صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن خطط السويد لإنشاء قاعدة للناتو في جزيرة غوتلاند هي نشاط استفزازي، وأن ستوكهولم والحلف يحوّلان بحر البلطيق الذي كان ينعم بالسلام... 05.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-05T05:02+0000

2024-04-05T05:02+0000

2024-04-05T05:02+0000

روسيا

السويد

الناتو

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وقالت الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "لقد حذر الجانب الروسي مرارا وتكرارا من المخاطر الناشئة فيما يتعلق بالتطور العسكري للحلف لأراضي الدول الأعضاء الجدد في شمال أوروبا".وأضافت: "في هذا السياق، تعتزم ستوكهولم تعزيز جزيرة غوتلاند "ذات الأهمية الاستراتيجية" من أجل الدفاع بشكل أفضل ضد "التهديد الروسي" المزعوم".وشددت وزارة الخارجية الروسية على أنه "مع الأخذ بعين الاعتبار خطط السويد، نحن مضطرون إلى القول إنه من خلال جهود ستوكهولم وحلف شمال الأطلسي ككل، تتحول منطقة بحر البلطيق التي كانت مسالمة في السابق إلى ساحة مواجهة جيوسياسية".وأكدت أن موسكو تراقب بعناية ما يحدث وتقيم المخاطر المحتملة.وأوضحت الوزارة أنه "لوقف التهديدات في الاتجاه الشمالي، تم إعادة تشكيل منطقة لينينغراد العسكرية... وسيتم اتخاذ قرارات أخرى لضمان أمن روسيا اعتمادًا على تطور الوضع".وفي 7 مارس/ آذار 2024، أعلن البيت الأبيض، أن السويد أصبحت رسميا الدولة العضو رقم 32 في حلف شمال الأطلسي "الناتو".وأشارت موسكو، مرارًا وتكرارًا، إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، ووفقا لما أكده المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الحلف لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا.وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.

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