https://sputnikarabic.ae/20240405/حاكم-روستوف-الروسية-وحدات-الدفاع-الجوي-تدمر-أكثر-من-40-هدفا-جويا-1087700573.html
حاكم روستوف الروسية: وحدات الدفاع الجوي تدمر أكثر من 40 هدفا جويا
حاكم روستوف الروسية: وحدات الدفاع الجوي تدمر أكثر من 40 هدفا جويا
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، فجر اليوم الجمعة، أن وحدات الدفاع الجوي دمرت وفقا للبيانات الأولية، أكثر من 40 هدفا في منطقة موروزوفسكي... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T00:23+0000
2024-04-05T00:23+0000
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موسكو - سبوتنيك. وفي وقت سابق اليوم، أفاد حاكم المقاطعة، بأن وحدات الدفاعات الجوية الروسية صدّت فجر اليوم هجوما واسعا بالمسيرات شنته قوات كييف استهدف منطقة موروزوفسكي بالمقاطعة.وكتب غولوبيف عبر قناته في "تليغرام": "وفقا للبيانات الأولية، دمرت قوات الدفاع الجوي في منطقة موروزوفسكي أكثر من 40 هدفا، ونتيجة للهجوم، تضررت محطة فرعية للكهرباء. والعمل جار لاستعادة إمدادات الطاقة".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها ضد أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240404/الدفاع-الجوي-الروسي-يصد-هجوما-واسعا-بالمسيرات-استهدف-منطقة-موروزوفسكي-بمقاطعة-روستوف-1087700084.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
حاكم روستوف الروسية: وحدات الدفاع الجوي تدمر أكثر من 40 هدفا جويا
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، فجر اليوم الجمعة، أن وحدات الدفاع الجوي دمرت وفقا للبيانات الأولية، أكثر من 40 هدفا في منطقة موروزوفسكي بالمقاطعة.
موسكو - سبوتنيك
. وفي وقت سابق اليوم، أفاد حاكم المقاطعة، بأن وحدات الدفاعات الجوية الروسية صدّت فجر اليوم هجوما واسعا بالمسيرات شنته قوات كييف استهدف منطقة موروزوفسكي بالمقاطعة.
وكتب غولوبيف عبر قناته في "تليغرام": "وفقا للبيانات الأولية، دمرت قوات الدفاع الجوي في منطقة موروزوفسكي أكثر من 40 هدفا، ونتيجة للهجوم، تضررت محطة فرعية للكهرباء. والعمل جار لاستعادة إمدادات الطاقة".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه "الهجوم المضاد"
، الذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها ضد أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.