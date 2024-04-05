https://sputnikarabic.ae/20240405/لجنة-التحقيق-الروسية-نحقق-في-تورط-كييف-بالهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-1087702949.html
لجنة التحقيق الروسية: نحقق في تورط كييف بالهجوم الإرهابي على "كروكوس"
لجنة التحقيق الروسية: نحقق في تورط كييف بالهجوم الإرهابي على "كروكوس"
سبوتنيك عربي
أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، بأن محققي اللجنة يتحققون من تورط ممثلي الخدمات الخاصة الأوكرانية والمنظمات الإرهابية في تنظيم وتمويل الهجوم الإرهابي... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T05:32+0000
2024-04-05T05:32+0000
2024-04-05T05:36+0000
روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو
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وقالت اللجنة في بيان على "تلغرام": "نواصل تنفيذ مجموعة من إجراءات التحقيق والتدابير التنفيذية للتحقق من تورط ممثلي الأجهزة الخاصة الأوكرانية والمنظمات الإرهابية الإسلامية الدولية في تنظيم وتمويل الهجوم الإرهابي".ووفقا للتحقيقات فإن المهاجمين اختاروا قاعة "كروكوس" لتنفيذ الهجوم الإرهابي بناء على تعليمات من مسؤولهم الذي وجههم لتنفيذ أعمالهم.ماكرون: لدي معلومات "مفيدة" عن هجوم "كروكوس" ولن أفصح عنهاواقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.كشف تفاصيل جديدة حول هجوم "كروكوس" الإرهابيكما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.الأمن الروسي يعتقل 3 أشخاص متورطين بالهجوم الإرهابي في "كروكوس"
https://sputnikarabic.ae/20240403/مصدر-روسيا-لم-تتلق-تحذيرا-من-الولايات-المتحدة-حول-استعدادات-للهجوم-على-كروكوس-1087646760.html
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روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو
لجنة التحقيق الروسية: نحقق في تورط كييف بالهجوم الإرهابي على "كروكوس"
05:32 GMT 05.04.2024 (تم التحديث: 05:36 GMT 05.04.2024)
أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، بأن محققي اللجنة يتحققون من تورط ممثلي الخدمات الخاصة الأوكرانية والمنظمات الإرهابية في تنظيم وتمويل الهجوم الإرهابي على "كروكوس".
وقالت اللجنة في بيان على "تلغرام": "نواصل تنفيذ مجموعة من إجراءات التحقيق والتدابير التنفيذية للتحقق من تورط ممثلي الأجهزة الخاصة الأوكرانية والمنظمات الإرهابية الإسلامية الدولية في تنظيم وتمويل الهجوم الإرهابي".
وأضافت: "تم العثور على صور لأشخاص يرتدون زيًا عسكريًا ويحملون العلم الأوكراني على خلفية منازل مدمرة وطابع بريد أوكراني في هاتف الإرهابي. وقد تشير البيانات المذكورة إلى وجود صلة بين العمل الإرهابي المرتكب والعملية العسكرية الخاصة".
ووفقا للتحقيقات فإن المهاجمين اختاروا قاعة "كروكوس" لتنفيذ الهجوم الإرهابي بناء على تعليمات من مسؤولهم الذي وجههم لتنفيذ أعمالهم.
وأشارت إلى أن لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية حصلت على بيانات مهمة من هواتف المتهمين بالهجوم الإرهابي على "كروكوس" "حول ظروف التحضير للجريمة".
واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني
، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.
وأدان الرئيس الروسي الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدًا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.