https://sputnikarabic.ae/20240405/لجنة-التحقيق-الروسية-نحقق-في-تورط-كييف-بالهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-1087702949.html

لجنة التحقيق الروسية: نحقق في تورط كييف بالهجوم الإرهابي على "كروكوس"

لجنة التحقيق الروسية: نحقق في تورط كييف بالهجوم الإرهابي على "كروكوس"

سبوتنيك عربي

أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، بأن محققي اللجنة يتحققون من تورط ممثلي الخدمات الخاصة الأوكرانية والمنظمات الإرهابية في تنظيم وتمويل الهجوم الإرهابي... 05.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-05T05:32+0000

2024-04-05T05:32+0000

2024-04-05T05:36+0000

روسيا

الهجوم الإرهابي في موسكو

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وقالت اللجنة في بيان على "تلغرام": "نواصل تنفيذ مجموعة من إجراءات التحقيق والتدابير التنفيذية للتحقق من تورط ممثلي الأجهزة الخاصة الأوكرانية والمنظمات الإرهابية الإسلامية الدولية في تنظيم وتمويل الهجوم الإرهابي".ووفقا للتحقيقات فإن المهاجمين اختاروا قاعة "كروكوس" لتنفيذ الهجوم الإرهابي بناء على تعليمات من مسؤولهم الذي وجههم لتنفيذ أعمالهم.ماكرون: لدي معلومات "مفيدة" عن هجوم "كروكوس" ولن أفصح عنهاواقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.كشف تفاصيل جديدة حول هجوم "كروكوس" الإرهابيكما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.الأمن الروسي يعتقل 3 أشخاص متورطين بالهجوم الإرهابي في "كروكوس"

https://sputnikarabic.ae/20240403/مصدر-روسيا-لم-تتلق-تحذيرا-من-الولايات-المتحدة-حول-استعدادات-للهجوم-على-كروكوس-1087646760.html

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روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو