https://sputnikarabic.ae/20240405/مشاهد-توثق-قيام-سلاح-الجو-الروسي-بتدمير-معقل-عسكري-أوكراني-على-محور-كوبيانسك-فيديو--1087725722.html
مشاهد توثق قيام سلاح الجو الروسي بتدمير معقل عسكري أوكراني على محور كوبيانسك... فيديو
مشاهد توثق قيام سلاح الجو الروسي بتدمير معقل عسكري أوكراني على محور كوبيانسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق تدمير الطيران الحربي الروسي معقلًا عسكريًا أوكرانيًا، بالإضافة لتحييد عدد من عناصر قوات نظام كييف،... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T16:06+0000
2024-04-05T16:06+0000
2024-04-05T16:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104328/99/1043289991_0:0:3054:1719_1920x0_80_0_0_f01d59d8bf873874d2cec7a3557a4a16.jpg
وتبين المشاهد لحظة استهداف الطيران الحربي الروسي للمعقل الأوكراني وتحقيق إصابة مباشرة فيه، وتحييد عدد من عناصر قوات نظام كييف، على محور كوبيانسك.كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت قرية فوديانوي على محور أفدييفكا.وقالت الوزارة: "على محور أفدييفكا، حررت وحدات من مجموعة "المركز" قرية فوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وواصلت التقدم في أعماق دفاع العدو، فضلاً عن السيطرة على مواقع أكثر فائدة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأضافت أن القوات الروسية استخدمت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لضرب القوة البشرية والمعدات لستة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية، وصدت 39 هجومًا مضادًا للعدو في مناطق سيمينوفكا ونوفغورودسكوي وبيرديتشي وتونينكو وأومانسكوي وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240405/القوات-الروسية-تستهدف-شركة-موتور-سيتش-الأوكرانية-لتجميع-محركات-الطائرات-العسكرية-1087724248.html
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روسيا, رصد عسكري
مشاهد توثق قيام سلاح الجو الروسي بتدمير معقل عسكري أوكراني على محور كوبيانسك... فيديو
16:06 GMT 05.04.2024 (تم التحديث: 16:07 GMT 05.04.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق تدمير الطيران الحربي الروسي معقلًا عسكريًا أوكرانيًا، بالإضافة لتحييد عدد من عناصر قوات نظام كييف، وذلك على محور كوبيانسك.
وتبين المشاهد لحظة استهداف الطيران الحربي الروسي للمعقل الأوكراني وتحقيق إصابة مباشرة فيه، وتحييد عدد من عناصر قوات نظام كييف، على محور كوبيانسك.
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت قرية فوديانوي على محور أفدييفكا.
وقالت الوزارة
: "على محور أفدييفكا، حررت وحدات من مجموعة "المركز" قرية فوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وواصلت التقدم في أعماق دفاع العدو، فضلاً عن السيطرة على مواقع أكثر فائدة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأضافت أن القوات الروسية استخدمت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لضرب القوة البشرية والمعدات لستة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية، وصدت 39 هجومًا مضادًا للعدو في مناطق سيمينوفكا ونوفغورودسكوي وبيرديتشي وتونينكو وأومانسكوي وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.