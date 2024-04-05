https://sputnikarabic.ae/20240405/نائب-الأمين-العام-السابق-للناتو-يحذر-الحلف-من-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1087704745.html

نائب الأمين العام السابق للناتو يحذر الحلف من إرسال قوات إلى أوكرانيا

نائب الأمين العام السابق للناتو يحذر الحلف من إرسال قوات إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

حذر نائب الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، أليساندرو مينوتو ريزو، أعضاء الحلف من إرسال قوات إلى أوكرانيا، لأن ذلك من شأنه، في رأيه، أن يغير مسار الصراع... 05.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-05T07:44+0000

2024-04-05T07:44+0000

2024-04-05T07:44+0000

روسيا

الناتو

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قال مينوتو ريزوفي مقابلة مع إحدى الصحف البريطانية: "إذا أرسل الناتو قوات إلى أوكرانيا، فإن ذلك سيغير مسار الحرب. وهذا ليس ضروريًا... إذا أرسلتم قوات الناتو إلى أوكرانيا، فإنكم ستشجعون الروس على تصعيد العمل العسكري فقط".وفي وقت سابق، قال مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، إدوارد لوتواك، في مقال بموقع "أونهيرد" على الإنترنت، إن الناتو سيضطر إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا لأن كييف ليس لديها ما يكفي من الأفراد العسكريين، وإلا فسيضطر الحلف إلى قبول "هزيمة كارثية".الناتو يطرح سيناريوهين لتطور الأزمة في أوكرانياوفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، نظم الرئيس الفرنسي مؤتمرا في باريس حول "مساعدة أوكرانيا"، شاركت فيه جميع دول الاتحاد الأوروبي تقريبا. وبعد ذلك، أعلن ماكرون أن الاتحاد الأوروبي وافق على إنشاء "التحالف التاسع لتوجيه ضربات عميقة" لتزويد أوكرانيا بصواريخ متوسطة وطويلة المدى.وتعرضت كلمات ماكرون لانتقادات حادة من قبل عدد من شركاء الناتو، بما في ذلك ألمانيا، وكذلك القوى السياسية في فرنسا نفسها. واتهم زعماء جميع الأحزاب السياسية الرئيس بجر باريس إلى الصراع، وبالعبث، كما انتقدوه لعدم استشارة البرلمان بشأن هذه القضايا.الخارجية الروسية: خطط السويد لإنشاء قاعدة للناتو في جزيرة غوتلاند "استفزازية"

https://sputnikarabic.ae/20240404/وثيقة-تثبت-وعد-الناتو-لروسيا-بعدم-التدخل-في-شؤون-رابطة-الدول-المستقلة-1087692507.html

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روسيا, الناتو