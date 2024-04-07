https://sputnikarabic.ae/20240407/مسيرات-روسية-تلقي-قنابل-متفجرة-على-مخابئ-عدة-تابعة-لقوات-نظام-كييف-فيديو--1087776864.html
مسيرات روسية تلقي قنابل متفجرة على مخابئ عدة تابعة لقوات نظام كييف... فيديو
مسيرات روسية تلقي قنابل متفجرة على مخابئ عدة تابعة لقوات نظام كييف... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، تسجيلا مصورا لقيام طائرات مسيرة روسية، بتدمير نقاط نارية ومخابئ عسكرية أوكرانية، بالقرب من بيلوغوروفكا. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T12:52+0000
2024-04-07T12:52+0000
2024-04-07T12:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/07/1087777216_159:0:1654:841_1920x0_80_0_0_e35d10dcf7c4c3ef54463ca1d375c0e7.png
وتبين المشاهد لحظة اقتراب المسيرات الروسية من المخابئ العسكرية الأوكرانية، وإلقاء القنابل المتفجرة عليها، وتحقيق إصابات مباشرة فيها.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، بأن القوات الروسية دمرت مستودعا للقوارب المسيرة، ومنظومتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300"، ومحطة رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية "بي-18".وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعًا للقوارب المسيرة نقلتها دول الناتو إلى أوكرانيا، وقاذفتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300"، ومحطة رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية "بي-18"، وألحقت أضرارًا بالقوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 107 مناطق".وفي اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "الشرق" الروسية، من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع التكتيكي لها، وهزمت تشكيلات اللواء 31 من الحرس الوطني الأوكراني، ولواء الدفاع 128 الأوكراني، في مناطق نيكولسكوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.القوات الروسية تدمر 5 مقاتلات هجومية أوكرانية في مطاراتها خلال أسبوعالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240407/الجيش-الروسي-يدمر-منظومتي-إس---300-لنظام-كييف-في-منطقة-العملية-الخاصة-1087771897.html
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روسيا, رصد عسكري
مسيرات روسية تلقي قنابل متفجرة على مخابئ عدة تابعة لقوات نظام كييف... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، تسجيلا مصورا لقيام طائرات مسيرة روسية، بتدمير نقاط نارية ومخابئ عسكرية أوكرانية، بالقرب من بيلوغوروفكا.
وتبين المشاهد لحظة اقتراب المسيرات الروسية من المخابئ العسكرية الأوكرانية، وإلقاء القنابل المتفجرة عليها، وتحقيق إصابات مباشرة فيها.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، بأن القوات الروسية دمرت مستودعا للقوارب المسيرة، ومنظومتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300"، ومحطة رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية "بي-18".
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعًا للقوارب المسيرة نقلتها دول الناتو إلى أوكرانيا، وقاذفتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300"، ومحطة رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية "بي-18"، وألحقت أضرارًا بالقوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 107 مناطق".
وفي اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "الشرق" الروسية، من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع التكتيكي لها، وهزمت تشكيلات اللواء 31 من الحرس الوطني الأوكراني، ولواء الدفاع 128 الأوكراني، في مناطق نيكولسكوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.