https://sputnikarabic.ae/20240407/مصر-تعلن-رفع-عدد-شاحنات-المساعدات-لقطاع-غزة-إلى-300-شاحنة-يوميا-1087781641.html
مصر تعلن رفع عدد شاحنات المساعدات لقطاع غزة إلى 300 شاحنة يوميا
مصر تعلن رفع عدد شاحنات المساعدات لقطاع غزة إلى 300 شاحنة يوميا
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، اليوم الأحد، "رفع عدد شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة إلى أكثر من 300 شاحنة يوميا". 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T15:38+0000
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وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، في بيان له، إن "عدد شاحنات المساعدات التي دخلت من الجانب المصري إلى شمال غزة، خلال الأيام المنقضية من شهر رمضان، بلغ 322 شاحنة"، مشيرًا إلى أن "عدد الشاحنات التي دخلت القطاع من معبر رفح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي بلغ 19354 شاحنة".وأكد رشوان "دخول 3764 مصابا ومريضا ومعهم 6191 مرافقًا إلى مصر من قطاع غزة، للعلاج بالمستشفيات المصرية، ودخول 66759 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و6330 من المصريين عبر معبر رفح".وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأحد، على "خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في قطاع غزة، بما يحتم تضافر الجهود الدولية، دون إبطاء، للضغط من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع على نحو كاف".وقالت الرئاسة المصرية، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة العمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، محذراً من توسع دائرة الصراع بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميينولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل ونحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
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مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
مصر تعلن رفع عدد شاحنات المساعدات لقطاع غزة إلى 300 شاحنة يوميا
أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، اليوم الأحد، "رفع عدد شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة إلى أكثر من 300 شاحنة يوميا".
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، في بيان له، إن "عدد شاحنات المساعدات التي دخلت من الجانب المصري إلى شمال غزة، خلال الأيام المنقضية من شهر رمضان، بلغ 322 شاحنة"، مشيرًا إلى أن "عدد الشاحنات التي دخلت القطاع من معبر رفح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي بلغ 19354 شاحنة".
وأكد رشوان "دخول 3764 مصابا ومريضا ومعهم 6191 مرافقًا إلى مصر من قطاع غزة، للعلاج بالمستشفيات المصرية، ودخول 66759 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و6330 من المصريين عبر معبر رفح".
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأحد، على "خطورة الأوضاع الإنسانية
التي تصل إلى حد المجاعة في قطاع غزة، بما يحتم تضافر الجهود الدولية، دون إبطاء، للضغط من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع على نحو كاف".
وقالت الرئاسة المصرية، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة العمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، محذراً من توسع دائرة الصراع بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى
"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل ونحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي
للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.